政府工招聘｜最遲9月初截止！11份筍工月薪13K-133K零經驗可申請

暑假放了大半，各位畢業小薯揾到心儀的工作未？政府8月中釋出政府工，當中有不少職位要求門檻都不算高，即使沒有學位甚至零經驗都可接受申請。當中有6份是公務員約，連香港天文台也罕有招聘，《開罐》為大家整合了最遲９月初截止的11份政府筍工，有意於政府部門工作的大家，快看看吧！



【衞生署—管工】

月薪 $ 21,500起

截止日期: 31/08/2023 23:59:00

+ 2

政府工招聘｜8月底截止！10份筍工月薪18K-60K 5份零經驗月達60K

入職條件

(a)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績（包括中國語文科及英國語文科），或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績（包括中國語文科及英國語文科），或具同等學歷；

(b)取得有關學歷後，具備兩年工作經驗；

(c)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；並能操流利粵語和簡單英語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績 。

職責:

(a) 履行與衞生署負責執行各項條例(註)的執法職務和規管工作；

(b) 協助舉辦健康教育及推廣活動，包括在各出入境管制站爲旅客而設的健康推廣活動，並根據本署負責執行各項條例的範圍進行循規審查；

(c) 協助處理公眾查詢，並就與本署負責執行各項條例有關的投訴進行調查；

(d) 督導和監察初級人員履行本署執法職務和規管工作的表現；以及

(e) 協助執行各項辦公室行政工作，包括備存執法及存貨記錄、編製統計資料並撰寫報告。

薪酬：總薪級表第7點（每月21,500元）至總薪級表第11點（每月27,405元）。

聘用條款：獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達指定香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

以郵寄方式遞交申請的人士，須於截止申請日期前，將已填妥的申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]連同文件副本送交或郵寄至以上聯絡地址。

在網上遞交申請的人士，須在2023年9月7日或之前把「入職條件」文件副本郵寄至以上聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【香港天文台—見習科學助理】

月薪: $17,055起

截止日期：31/08/2023 23:59:00

+ 3

入職要求

(a)(i)香港中學文憑考試數學科成績達到第3等級或以上；

(ii)物理科、資訊及通訊科技科或相關科學科目達到第 3 等級或以上；及

(iii)另有三科成績達到第2等級或以上，或同等學歷；或

(b)(i)香港中學會考數學科達到C級或以上；

(ii)物理科、電腦與資訊科技科或相關科學科目成績達到C級或以上；及

(iii)另有三科成績達到第2等級/E級或以上 ，或同等學歷；

(c)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科成績達到第2等級或以上，或同等成績，及能講流利粵語；及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

見習科學助理主要接受有關一般科學工作的正規及在職訓練，包括氣象觀察、編碼及圖表分析、輻射監測、科學儀器的操作與測定、科學計算、操作及應用資訊科技系統以及應用程式開發。

見習科學助理可能須「隨時候召」工作及執行戶外職務、輪班、在正常工作時間以外或惡劣天氣情況下工作。

(註 : 見習科學助理如完成至少兩年訓練，表現良好，並通過部門考試，以及符合職系及業務的需求，可晉升為科學助理。)

薪酬

見習職級薪級表第5點(每月17,055元)至見習職級薪級表第7點(每月19,360元)

聘用條款

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格(G.F.340[(Rev. 7/2023)])以親身或郵寄方式送達九龍尖沙咀彌敦道134A號香港天文台人事組，信封面須註明申請的職位名稱。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交所需的修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

在網上遞交申請的人士，須在2023年9月7日或之前把所需的証明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【房屋署—園境師】

月薪: $ 68,940起

截止日期：01/09/2023 23:59:00

+ 2

入職要求

(a)為1997年1月1日或以後選出的香港園境師學會專業會員（如在1997年1月1 日之前選出，須獲該會重新確認其專業資格），或具備同等資格；以及為香港園境師註冊管理局註冊園境師；

(b)在取得資格後至少具備一年合適的工作經驗；

(c)在綜合招聘考試能力傾向測試試卷取得及格成績；

(d)符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）取得一級成績，或具備同等成績；以及

(e)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

(a) 擬備園境總綱計劃、詳細圖則和綠化種植計劃，以善用房屋委員會轄下公屋發展項目的休憩用地，或為其他政府部門提供有關服務；

(b)就公屋發展項目與園境工作有關的園境設計及行政管理事宜，提供意見﹔

(c)就公屋發展項目的綠化、園境規劃及設計、園境管理及植被管理等事宜，提供專業支援及意見，以及向其他政府部門提供有關服務﹔

(d)管理顧問、以及協調與公屋發展項目有關的園境工作﹔以及

(e)監督輔助人員，包括技術人員、園藝工地人員和學位見習員。

薪酬

總薪級表第30點（每月68,940元）至總薪級表第44點（每月116,165元）

聘用條款

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格(G.F.340 (Rev. 7/2023))連同（一）學歷及專業資格的證書、成績單副本﹔（二）綜合招聘考試成績通知書的副本﹔以及（三）工作證明，須送達

九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組 。請在信封面上註明「申請園境師職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須在2023年9月8日或之前把（一）學歷及專業資格的證書、成績單副本﹔（二）綜合招聘考試成績通知書的副本﹔以及（三）工作證明寄交上述聯絡地址，及在信封面和文件副本上註明網上申請編號。

【税務局—助理評税主任】

月薪: $35,775起

截止日期：31/08/2023 23:59:00

+ 3

入職要求

(a)(i)持有本港大學頒授的會計學學士學位，或具備同等學歷；或

(a)(ii)為香港會計師公會專業資格課程的註冊學生並已完成該課程的基礎級別課程，或具備同等資格；

(b)在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c)符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)取得二級成績，或具備同等成績；

(d)能操流利粵語及英語；及

(e)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

備註：如未曾取得所需的綜合招聘考試成績或同等資格，但符合其他入職條件，並將於2023年10月7日參加在香港舉行的「綜合招聘考試及／或《基本法及香港國安法》測試」的人士也可申請。申請人必須在申請表格列明將會在上述考試報考的試卷。然而，其申請只會在申請人於上述考試取得所需的綜合招聘考試成績後方獲處理。

職責

助理評税主任負責處理由税務局執行與税務條例有關的評税及／或收税及／或其他工作。

薪酬

總薪級表第16點(每月35,775元)至總薪級表第27點(每月60,065元)

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年，通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

以親身或郵寄方式遞交的申請表格[G.F.340 (7/2023修訂版)]須送達

香港九龍啟德協調道5號税務中心10樓税務局人事組﹝招聘﹞。，信封面須註明申請的職位名稱。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

持有非本地學府／機構所頒授專業資格或學歷的人士，須連同填妥的申請表格提交有關學歷的成績單及畢業證書副本及／或有關專業資格的證書及考試成績報告副本。在網上遞交申請的人士，須在2023年9月7日或之前把所需的證明文件副本郵寄至下述聯絡地址，並在信封面及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【康樂及文化事務署 —技工(泳灘/泳池) 】

月薪: $18,965起

截止日期：07/09/2023 23:59:00

+ 4

入職要求

(1) 完成小學六年級教育或具同等學歷；

(2) 視覺敏銳度達6/60；

(3) 持有香港拯溺總會頒發的有效沙灘救生章及泳池救生章；

(4) 持有聖約翰救傷會、香港紅十字會或醫療輔助隊頒發的有效急救證書；

(5) 中英文程度達小學六年級水平；

(6) 通過技能測試；以及

(7) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

(1) 執行拯溺工作；

(2) 執行急救工作；

(3) 協助執行法例和維持秩序；

(4) 協助執行清潔工作；以及

(5) 執行冬季職務。

[註：獲取錄的申請人須注意下列各點－

(i) 須每星期淨工作45小時（不包括用膳時間）、或須輪班當值和不定時工作；

(ii) 須接受職系/部門首長的調派和調職，以及派往偏遠地區（包括離島）工作的安排；

(iii) 須接受在職訓練及定期接受拯溺和急救技術的評核；

(iv) 須穿着制服；以及

(v)除非申請人視力良好，無須配戴眼鏡即可執行拯溺工作，否則在當值時須配戴度數適合的不碎眼鏡及泳鏡。]

薪酬

總薪級表第5點(每月港幣18,965元)至總薪級表第8點(每月港幣22,895元)

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年，通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請人須把填妥的申請表格，連同以下文件的副本，包括(i)有效的沙灘救生章、(ii)有效的泳池救生章、(iii)有效的急救證書及(iv)本港以外學府或非香港考試及評核局頒授的學歷的修業成績及證書，以親身或郵寄方式送達香港新界沙田排頭街一號康樂及文化事務署總部七樓康樂事務部支援組聘用及編制小組。信封面上須清楚註明「申請技工(泳灘/泳池)職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。所有申請書，如資料不全、逾期遞交、以傳真、電郵方式遞交、申請人未妥為簽署、非使用指定的申請表格，將不獲處理。

網上的申請人亦須於截止申請日期後的一星期內把以下文件的副本，包括(i)有效的沙灘救生章、(ii)有效的泳池救生章、(iii)有效的急救證書及(iv)本港以外學府或非香港考試及評核局頒授的學歷的修業成績及證書遞交或郵寄至查詢地址。請於信封面及文件副本每一頁註明網上申請編號。

申請人如獲邀參加遴選面試及技能測試，必須提交以下文件的正本，包括(i)有效的沙灘救生章、(ii)有效的泳池救生章、(iii)有效的急救證書及(iv)本地/非本地學歷的修業成績及證書以供核實其資格，並須提供副本(只適用於在遞交申請表時毋須夾附的副本文件)以作紀錄。

【康樂及文化事務署 —技工(水上活動中心救生員) 】

月薪: $18,965起

截止日期：07/09/2023 23:59:00

+ 5

入職要求

(1) 完成小學六年級教育或具同等學歷；

(2) 視覺敏銳度達6/60；

(3) 持有香港拯溺總會頒發的有效沙灘救生章；

(4) 持有聖約翰救傷會、香港紅十字會或醫療輔助隊頒發的有效急救證書；

(5) (i)持有有效的船長三級或以上本地合格證明書及輪機操作員三級或以上本地合格證明書；或

(ii)持有操作政府船隻的有效本地合格證明書；或

(iii)持有有效的本地遊樂船隻操作人二級或以上合格證明書，或具同等資歷；

(6) 中英文程度達小學六年級水平；以及

(7) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

(1) 拯溺和急救；

(2) 協助執行法例和維持秩序；

(3) 駕駛救生艇巡邏進行水上活動的範圍和看顧進行水上活動的人士；

(4) 指示進行水上活動的人士上落船艇，並把船艇拖下水、拖上岸和拖回水上活動中心；

(5) 協助分派和收集水上活動器材／裝備，確保它們在使用前後均性能良好；

(6) 清潔水上活動器材和進行小型維修保養；

(7) 協助進行清潔工作；以及

(8) 執行冬季職務。

[註：獲取錄的申請人須注意下列各點－

(i)須接受職系／部門首長的調派和調職，以及派往偏遠地區(包括離島)工作的安排；

(ii)須每星期淨工作45小時(不包括用膳時間)；

(iii)須接受在職訓練及定期接受拯溺和急救技術的評核；

(iv)須穿着制服；

(v)除非無須配戴適當眼鏡即可執行拯溺工作，否則在當值時須配戴度數適合的塑料眼鏡及泳鏡；以及

(vi)或須輪班當值；以及或須不定時工作。]

薪酬

總薪級表第5點(每月港幣18,965元)至總薪級表第8點(每月港幣22,895元)

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年，通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請人須把填妥的申請表格，連同以下文件的副本，包括

(i)有效的沙灘救生章、

(ii)有效的急救證書

(iii)有效的船長三級或以上本地合格證明書及輪機操作員三級或以上本地合格證明書；或操作政府船隻的有效的本地合格證明書；或有效的本地遊樂船隻操作人二級或以上合格證明書，或同等資歷的證明書及

(iv)本港以外學府或非香港考試及評核局頒授的學歷的修業成績及證書

以親身或郵寄方式送達香港新界沙田排頭街一號康樂及文化事務署總部七樓康樂事務部支援組聘用及編制小組。信封面上須清楚註明「申請技工(水上活動中心救生員)職位」。

網上的申請人亦須於截止申請日期後的一星期內把以下文件的副本，包括(i)至(iv)遞交或郵寄至查詢地址，及在信封面及文件副本上註明網上申請編號。

申請人如獲邀參加遴選面試及技能測試，必須提交以下文件的正本，包括(i)至(iii)及(iv)本地/非本地學歷的修業成績及證書以供核實其資格，並須提供副本(只適用於在遞交申請表時毋須夾附的副本文件)以作紀錄。申請人如未能提交所需文件以供核實其資格，其申請將被取消。

【律政司 —臨時培訓顧問 】

月薪: 133,090

截止日期：31/08/2023 23:59:00

+ 3

入職要求

(a)(i)在香港或《律政人員條例》(第87章)第2A條及附表2 所規定的任何一個認可司法管轄區內取得律師資格後，具備最少八年專業經驗(包括截至2023年8月31日為止最少兩年有關法律培訓／教育的工作經驗，特別是裁判法院層面的經驗)；或

(ii)在香港或《律政人員條例》(第87章)第2A條及附表2所規定的任何一個認可司法管轄區內取得大律師資格和全面執業權後，具備最少九年專業經驗(包括截至2023年8月31日為止最少兩年有關法律培訓／教育的工作經驗，特別是裁判法院層面的經驗)；

(b)在香港中學文憑試或香港中學會考的英國語文科和中國語文科成績達第2等級或以上，或具同等學歷

職責

(i)籌備／講授以刑事法律、常規和程序為題的課堂；

(ii)籌備／舉辦模擬法庭實習訓練；

(iii)為見習人員設計習作和評估測試，並定期講學授課(如複修課程)，以加強其工作技巧；

(iv)在見習人員接受培訓、進行法院實習，以及培訓過後實際履行職務期間，給予指導和意見；

(v)在有需要時講學授課；

(vi)協助處理有關提供法律指引和訟辯的工作；

(vii)執行其他不時獲指派的工作，或在本司其他辦公室從事其他法律工作。

聘用條款

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款聘任，為期約12個月。合約屆滿後，續聘與否，須視乎屆時律政司的服務需求及受聘人的工作表現而定。 申請方法

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

申請人須填妥一份申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]。連同一份詳盡的履歷，送抵香港中環下亞厘畢道18號律政中心西座12樓律政司刑事檢控科行政組(查詢電話：3902 8056)。

履歷應包括下列資料

(a)由中學起在公開考試中報考科目的成績等級(請述明考取成績的確實日期)；(b)修讀法學士及法學專業證書課程或報考其他法律專業考試的成績，列出修讀／報考科目的成績等級(請提供成績單和證書的副本)；

(c)取得律師／大律師資格的確實日期及地點；以及

(d)就業記錄和詳細的職責說明。資料不齊全或不清楚的申請將不獲考慮。申請人請盡量於申請表格內提供電郵地址。

【1823 —客戶服務主管(行政及支援) 】

月薪$27,580

截止日期：

28/08/2023 17:00:00

+ 1

入職要求

a) 在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績；或在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 具備兩年全職人力資源管理的工作經驗，於政府從事聘用及招聘的經驗為佳，其中最少一年任督導職位；及

(c) 具備一般商業電腦軟件的應用知識，包括中文及英文文書處理。

申請人需接受技能測試。

職責

為1823中心日常運作提供人力資源及行政支援，例如協助招聘及面試的統籌及後勤工作、管理招聘相關記錄及資料庫、整合報表及編製統計；及協助指導初級職員。此職位或須不定時工作，或在惡劣天氣(包括颱風及黑色暴雨)期間工作。獲聘用者須於短時間內上任及被調派至油麻地或長沙灣的1823辦公室工作。

聘用條款

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓效率促進辦公室1823行政及支援組。請在信封面上註明申請職位的名稱。

【民政總署 —活動統籌員 (九龍城) 】

月薪$17,670

截止日期：25/08/2023 17:00:00

+ 1

入職要求

(a)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

職責

(a) 協助統籌、推廣和籌辦社區參與項目及活動；

(b) 處理有關社區參與項目及活動的一般公眾查詢；

(c) 為區議會轄下的委員會／工作小組提供後勤支援；及

(d) 在有需要時執行其他職務。

聘用條款

(a) 獲聘用者將會按非公務員合約條款受聘，合約期一般為不多於一年（按部門當時運作需要及實際合約條款而定）。

(b) 續約與否須視乎工作表現及工作需要而定。

(c) 須戶外和不定時工作。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]連同學歷副本，郵寄或親身送交九龍紅磡庇利街42號九龍城政府合署8樓 。請在信封面註明「申請活動統籌員」。

【教育局 —課程主任[校本課程發展(小學)－中國語文] 】

月薪$79,930

截止日期：01/09/2023 18:00:00

+ 3

入職要求

(a) 持有香港所頒授的中國語文／中國語文教育學士學位，或具備同等學歷[見註(iii)]；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷[中文運用及英文運用]中取得「二級」成績，或具備同等成績[見註(iv)]；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績[見註(vi)]；

(e) 於取得有關學歷後，具備不少於6年在小學／中學教學、參與課程發展及評核工作的經驗[見註(v)]；

(f) 熟悉本地及國際的教育制度和近年的課程改革情況；以及

(g) 操流利普通話及具備中國語文課程發展經驗者優先。

職責

(a) 為小學提供有關中國語文課程發展的到校支援服務；

(b) 開發有效的教與學評估策略及有助提高學生學習成效的課程資源；

(c) 發展和提升學校課程領導的專業能力，並舉辦專業發展活動，以促進校本課程發展；

(d) 推廣學校在校本課程發展及支援服務方面的良好做法；

(e) 為學校提供支援服務，以協助推行各項教育政策措施，例如支援非華語學生學習中文、進行促進學習的評估，以及照顧學生的多樣性;

(f) 協助學校建立驗證為本的文化，優化課程策劃、教學、學習及評估方面的發展；

(g) 協助處理組內的行政工作；以及

(h) 需要時執行其他獲指派的職務。

聘用條款

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2.5年。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)]送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈12樓1222室 教育局課程支援分部。

【民政總署 —活動推廣助理(元朗區) 】

月薪$13,740

截止日期：31/08/2023 17:00:00

+ 2

入職要求

(1) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績；或在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷

職責

(1) 籌辦社區參與項目及活動;

(2) 為元朗民政事務處/元朗區議會及其轄下委員會/工作小組提供文書、檔案管理和秘書服務;

(3) 協助區內地區管理的行政事宜和行動;

(4) 協助相關選舉工作(如適用);

(5) 處理查詢及投訴; 及

(6) 在有需要時執行其他相關職務

聘用條款

(1) 應徵者如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘，合約期由受聘日起計至2024年3月31日。

(2) 獲聘者或需於戶外及正常上班時間以外工作，包括在星期六、日及公眾假期。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

(1) 申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]可於民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http：//www.csb.gov.hk)下載。

(2) 申請人須把填妥的申請表格連同詳盡履歷及學歷副本，於截止申請日期或之前郵寄或親身送至元朗青山公路(元朗段)269號元朗民政事務處大廈5樓512室人事組 。請在信封面註明「申請活動推廣助理(元朗區)職位」。

(3) 求職者面試時，需帶備以下文件︰

(i) 學歷證明(正本)

(ii) 過往的工作證明(如有)(正本)及

(iii) 一張近照