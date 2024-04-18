政府工招聘｜公務員大募集！14個全年招聘職位　頂薪達128K（一）

政府近年人手荒，剛剛才公布助理文書主任及文書助理轉為全年招聘，絕對是畢業小薯和希望追求安定收入的朋友仔不二之選。其實除了ACO或CA之外，政府也有不少職位是全年招聘，或者近月轉為全年招聘，《開罐》整合了 14個政府全年招聘職位，部分不需要任何學位甚至零經驗，沒要求專業技能也可以申請，大家不妨看看哪一份工適合自己！



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政府工｜公務員大募集！14個全年招聘職位 牙齒衞生員達41K（二）

【懲教署-二級懲教助理】

月薪：$23,365起

+ 2

入職條件

(a) (I)持有香港護士管理委員會頒發的註冊護士(或登記護士)證書，或具同等學歷(入職月薪：港幣25,800元)；或

(II)(i)在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii)在香港中學會考五科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷(入職月薪：港幣24,725元)；或

(III)(i)在香港中學文憑考試三科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或(ii)在香港中學會考三科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷(入職月薪：港幣24,040元)；或

(IV) 完成中五學業，或具同等學歷(入職月薪：港幣23,365元)；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績，並能操流利粵語及英語；及

(c) 通過體能測驗；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

(a)監督在囚人士、教導所/更生中心的青少年及戒毒所內的戒毒者；以及

(b)執行其他指派的工作。

(註：獲聘人士須受《監獄條例》規管、須穿著制服及輪班當值，或須接受在職訓練後從事醫院護理工作及在部門宿舍居住。)

薪酬:紀律人員(員佐級)薪級表第3點(每月港幣23,365元)至紀律人員(員佐級)薪級表第16點(每月港幣35,215元)

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

郵寄/親身 ✓

互聯網✓

1）申請表格(G.F.340[(Rev. 7/2023)])可向民政事務總署各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/files/common/GF340.pdf)下載。

2）請於申請書內提供一個有效的電郵地址，郵寄至香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組，並在信封面上註明「申請二級懲教助理職位」。

3) 申請人可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

4) 申請人如獲安排參加體能測驗，通常會在提交申請後接到電郵通知。

【香港海關-關員】

月薪：$24,725起

+ 1

入職條件:

(a)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(a)(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷 ；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績 ；

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績 ；

(d) 能操流利粵語；

(e) 通過體能測驗；及

(f) 通過視力測驗。

職責:

1）負責執行有關保障稅收及徵收稅款、緝毒、反走私和保護知識產權的執法工作。

2）關員須受《香港海關條例》所規定的條文約束、須穿着制服、佩帶槍械、不定時工作，並或須在香港特別行政區以外的地區工作。

薪酬:

紀律人員(員佐級)薪級表第5點(每月港幣24,725元)至紀律人員(員佐級)薪級表第16點(每月港幣35,215元)

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。成功通過試用期者將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法:

郵寄/親身 ✓

互聯網✓

(a) 透過公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)遞交網上申請；或

(b) 把填妥的申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]郵寄至香港北角渣華道222號海關總部大樓31樓香港海關人事部聘任組(請在信封面註明「申請關員職位」)。

(c)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(d)申請人現階段毋須遞交任何有關學歷的證明文件。稍後，如申請人獲邀參加遴選面試，則須準備有關文件，以供審查。

(e)由於邀請信及通知信將以電郵方式送出，申請人必須提供正確的電郵地址，並有責任查閱電郵，以確保邀請信及通知信妥為收悉。

【衞生署-牙科醫生】

月薪：$68,940起

+ 1

入職條件:

(a) 已根據《牙醫註冊條例》(第156章)的規定在香港註冊；

(b) 持有香港牙醫管理委員會簽發的有效執業證明書；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩張語文試卷(中文運用和英文運用)中取得「一級」成績，或具同等成績；

(d) 能操流利粵語和英語；及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(備註：申請人如未取得所需的綜合招聘考試成績或同等成績，但符合其他入職條件者，亦可提交申請。)

職責:

牙科醫生的主要職責為負責在衞生署轄下的牙科診所或其他機構提供牙科服務，以及執行行政職務。

薪酬:總薪級表第30點(每月港幣68,940元)至總薪級表第44點(每月港幣116,165元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✓

互聯網✓

a)申請表格[G.F.340 (7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

b) 以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同有關文件的副本以證明其(a)牙科手術資格；(b)相關工作經驗；及(c)語文能力，須送交到香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

c) 在網上遞交申請的人士，必須於申請後一星期內把所列的文件的副本郵寄至下列聯絡地址，信封面須註明申請的職位名稱及網上申請編號，並在各證明文件副本上註明網上申請編號。

d) 申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

【衞生署-醫生】

月薪：$75,585起

+ 2

入職條件:

(a) 持有根據香港法例第161章《醫生註冊條例》可在香港註冊的醫科資格；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得一級或以上成績，或具同等成績；及能操流利粵語及英語；及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(備註： 未取得所需的綜合招聘考試成績或同等成績，但符合其他入職條件者，亦可提交申請。)

職責:

(a) 法定職責；

(b) 預防疾病；

(c) 促進健康；

(d) 醫療護理；及

(e) 康復服務。

(備註： 獲取錄的申請人可能須在正常工作時間以外輪班工作及執行隨時候召職務。）

薪酬:總薪級表第32點（每月港幣75,585元）至總薪級表第44B點（每月港幣128,420元）。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年，並須在三年試用期內完成專科基礎培訓和通過所有有關考試。通過試用關限者，或可因應完成專科基礎培訓的進度，獲當局考慮按當時適用的合約條款或長期聘用條款聘用。

獲取錄的申請人需完成香港醫學專科學院下所屬專科學院要求的專科／附屬專科基礎培訓及通過所有與基礎培訓有關的考試，方可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。有關申請人或會獲安排接受有關基礎培訓﹝包括派駐醫院的培訓﹞。

申請方法:

郵寄 ✓

互聯網✓

a)申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

b)申請人須於申請書內詳述相關工作經驗、學歷、專科訓練的完成進度，以及註明根據《醫生註冊條例》（香港法例第161章）的香港醫務委員會註冊編號，並於把已填妥的政府職位申請書連同個人履歷及相關專業證書副本，送交香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組。信封面須註明申請的職位名稱。

c)在網上遞交申請的人士，必須於申請後一星期內把所需文件副本郵寄至所列查詢地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。請勿提交修業成績或證書的正本。

d) 申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

【消防處-消防隊長（行動）】

月薪：$ 46,925起

+ 4

入職條件:

(1) (a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；以及符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩張語文試卷 (中文運用和英文運用) 取得一級成績，或具備同等成績，並能操流利粵語及英語；(月薪 52,070元)或

(b) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或香港其中一間大專院校頒發的認可副學士學位，或香港其中一間理工大學／理工學院／香港專業教育學院／科技學院頒發的高級文憑，或註冊專上學院在其註冊日期後頒發的文憑，或具備同等學歷；以及符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級]或以上成績，或具備同等成績，並能操流利粵語及英語；(月薪 49,505元)或

(c) (i)在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或

(ii)在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具備同等學歷；以及

(iii) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績，並能操流利粵語及英語。(月薪 46,925元)

(2) 通過視力測驗(無須佩戴眼鏡)；

(3) 通過體能測驗及模擬實際工作測驗(詳情請瀏覽消防處網頁或致電招募熱線查詢)；

(4) 通過能力傾向筆試；

(5) 通過能力傾向實務測驗；以及

(6) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

消防隊長（行動）主要負責(1) 主管消防局及緊急救援車輛；(2) 為消防員提供訓練；(3) 指揮及領導消防員執行緊急及防火職務；以及 (4) 參與行政工作，例如人事管理及策劃等職務。【註：消防隊長(行動)須受紀律約束，並須輪班工作，隨時候召工作及穿着制服。】

薪酬:

紀律人員(主任級)薪級表第8點 (每月 46,925元)至紀律人員(主任級)薪級表第27點 [註(a)] (每月 96,600元)。

聘用條款:

獲錄用的消防隊長（行動）會按當時適用的試用條款受聘，試用期為三年。如在試用期工作表現令人滿意，試用期滿後可轉為按當時適用的長期聘用條款受聘。在通過試用關限之前，獲取錄的人員必須(a) 在基礎訓練課程結業試及格；(b) 在試用期間，通過多項能力鑑定及考試；(c) 在確實聘任前六個月內，通過體能測驗；以及(d) 試用期滿，表現令人滿意，並完全符合職系要求和服務需要。

申請方法:

郵寄 ✓

互聯網✓

(a) 親身把填妥的政府職位申請書(G.F.340 (Rev. 7/2023))投入設於九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈地下的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至五(公眾假期除外)上午九時至下午六時三十分；或

(b) 以郵遞方式把填妥的政府職位申請書 (G.F.340 (Rev. 7/2023))送交九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈八樓委聘組。申請日期以信封上郵戳所示日期為準。請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及已貼上足夠郵資，以避免申請未能成功遞交。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀；或

(c) 透過公務員事務局網頁 (網址：https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(d) 政府職位申請書(G.F.340 (Rev. 7/2023))可於各消防局或救護站、民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局網頁 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

【政府各局及部門-二級私人秘書】

月薪：$17,770起

+ 2

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等[註(1)]或以上成績[註(2)]，或具同等學歷；或 (ii) 在香港中學會考五科考獲第2級[註(3)]／E級或以上成績[註(2)]，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級[註(3)]或以上成績，或具同等成績；

(c) 中文文書處理速度達每分鐘20字及英文文書處理速度達每分鐘40字，並具備一般商業電腦軟件的應用知識[註(4)]；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責:

二級私人秘書主要提供秘書服務，包括文字處理，管理日常會議和工作日程，處理查詢及其他辦公室支援工作等。二級私人秘書會被調派至本港任何一個地區的政府辦事處工作，在執行職務時須應用資訊科技，並可能須不定時工作。

薪酬:

總薪級表第4點(每月港幣17,770元)至總薪級表第15點(每月港幣34,060元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✓

互聯網✓

申請人必須透過下列其中一種方式遞交申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]：

a)透過公務員事務局網站遞交網上申請(https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html)；

b)郵寄申請書到香港灣仔告士打道5號税務大樓37樓3701-08室公務員事務局一般職系處招聘中心，並在信封面註明「申請二級私人秘書職位」。

c)申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可在公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/331.html)下載。

d)持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。申請人遞交申請時，須夾附有關當局所簽發的文憑／證書、修業成績表及列明有關課程授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校授課／遙距授課等)的證明文件副本。

e)在網上遞交申請的人士須在提交申請後的一星期內，把有關證明文件的副本郵寄至聯絡地址，並在信封面及各證明文件副本每頁上註明網上申請編號。

f)至於本地學歷，申請人在現階段毋須遞交證明文件副本。

【漁農自然護理署-副獸醫科技師】

月薪：$32,430起

+ 1

入職條件:

(a) 持有本地專上學院頒發的醫療化驗科學高級文憑或同等學歷；

(b) 根據《輔助醫療業條例》(第359章)於香港註冊為醫務化驗師，名列於醫務化驗師註冊名冊第II部分內；

(c) 持有香港醫務化驗師管理委員會簽發的有效執業證明書；

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:副獸醫科技師主要負責執行與動物疾病診斷、動物健康管理和動物疾病監察相關的實驗室工作；進行與任何先進化驗相關的研究工作；執行與實驗室常規運作相關的行政和品質管理工作；以及監督實驗室的日常運作和培訓初級人員。

(註:可能須於偏遠地區工作和輪班當值。)

薪酬:

總薪級表第14點（每月32,430元）至總薪級表第24點（每月52,410元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✓

互聯網✓

a)申請表格[G.F. 340(Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

b)已填妥的申請書，須於截止申請日期或之前送交有關招聘部門的九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署。請在信封面上註明申請職位的名稱。

c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

另外7份政府全年招聘職位睇👉👉👉政府工｜公務員大募集！14個全年招聘職位 牙齒衞生員達41K（二）