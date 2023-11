政府工招聘｜11月9份筍工月薪18-116K　陳國基官邸請助廚3大要求

政府近日再釋出多份政府工,當中有不少職位要求門檻都不算高,而且薪金亦不錯,空缺職位中更有不少鐵飯碗的公務員約!《開罐》為大家整合了11月初截止的政府筍工,月薪全部逾20K以上,部分無須相關經驗,有意於政府部門工作的大家,不妨參考一下!



【懲教署-助理教育主任(旅遊與款待)】

月薪:$34,060起

截止日期 :09/11/2023 23:59:00

入職條件:

(a)持有香港頒授的相關科目的學士學位,或具備同等學歷;以及

(b)由香港專上教育機構頒授的教育證書/學位教師教育證書/學位教師教育文憑(中學教育),或具備同等學歷;

(c)符合語文能力要求,即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用) 均取得「一級」成績,或具備同等成績;

(d)能操流利粵語及英語;

以及(e)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績[入職條件註(5)]。

職責:

助理教育主任(旅遊與款待)主要負責在懲教設施內執行高中及以下班級的教學工作,以及執行與教育相關的行政工作及多樣化的專業職務。

獲取錄的申請人或須任教由懲教署安排的任何科目。

(註:獲聘人士須受《監獄條例》約束。)

薪酬:

總薪級表第15點(每月34,060元)至總薪級表第33點[入職條件註(1)] (每月79,135元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘,試用期為三年。通過試用關限後,可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✓

郵寄✓

(a) 已填妥的申請表格[G.F. 340 (Rev.7/2023)];

(b) 已填妥的補充資料表格;以及

(註:該表格可在懲教署網站下載:https://www.csd.gov.hk/images/doc/recruit/recruit_form/SIF.pdf)

(c) 可證明各項相關學歷(例如學位、師資培訓、語文能力水平、綜合招聘考試和教師語文能力評核成績)的證書及成績單副本。

申請人須於補充資料表格提供相關學術資歷及工作經驗。

申請表格必須以下列其中一個方式遞交:

(a)透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請–

(i) 申請人在網上申請後,必須於截止申請日期後的一星期內,把指定的補充資料表格及各項所需證明文件副本郵寄或送交香港灣仔港灣道十二號灣仔政府大樓二十三樓懲教署總部聘任分組。

(b)郵寄或送交申請表格–

(i) 申請人必須把已填妥的申請表格及補充資料表格連同各項所需證明文件副本一併提交。申請人須在信封面上註明「申請助理教育主任(旅遊與款待)職位」。

申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

【衞生署-科學主任(醫務)(技術)】

月薪:$60,065起

截止日期 :09/11/2023 23:59:00

入職條件:

(a) (i) 持有香港任何一所大學頒授的(1)生物醫學或(2)生物科技或(3)細胞與分子生物學或(4)生物學或(5)生物醫學工程的碩士學位,或同等學歷;或

(ii) 持有香港任何一所大學頒授的(1)生物醫學或(2)生物科技或(3)細胞與分子生物學或(4)生物學或(5)生物醫學工程的榮譽學士學位,或同等學歷,並在取得資歷後具備兩年相關經驗;

(b) 符合語文能力要求,即在綜合招聘考試的兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「一級」成績,或具備同等成績 ;及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

[備註:申請人可能會獲邀參加筆試。]

職責:

(a) 就藥劑製品註冊,臨牀試驗/藥物測試和藥商的發牌工作,提供支援;

(b) 就市場監察、執法和調查工作,提供支援;

(c) 在檢視和制訂相關標準、實務守則及合規指引方面,提供支援;

(d) 在執行相關法定要求方面提供支援;

(e) 在檢視相關技術、研究規管要求和推行工作項目方面,提供支援;及

(f) 就諮詢、聯絡和教育工作,提供支援。

(備註:可能須輪班及不定時工作。)

薪酬:

總薪級表來第27點(每月港幣60,065元)至總薪級表第44點(每月港幣116,165元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘3年。通過試用關限後,或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✓

郵寄✓

申請人可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取政府職位申請書[G.F.340(7/2023修訂版)],亦可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載該申請書。

已填妥的申請書連同有關修業證書、成績單及工作經驗的文件證明副本,須於截止申請日期或之前送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組。請在信封面上清楚註明「申請衞生署科學主任(醫務)(技術)職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請,必須於2023年11月16日(星期四)或之前把有關修業證書、成績單及工作經驗的文件證明副本,送達上列地址。請在信封面上清楚註明「申請衞生署科學主任(醫務)(技術)職位」,並在信封面和文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

【政務司司長辦公室-合約助理廚師(政務司司長官邸)】

月薪:$22,895起

截止日期: 09/11/2023 23:59:00

入職條件:

(a) 具備至少5年在大戶家庭或大型機構烹調食物的工作經驗;

(b) 擅長烹飪中西菜肴;以及

(c) 能操流利粵語、簡單英語和簡單普通話,並能閱讀和書寫簡單中文及簡單英文。

(註︰申請人須通過技能測驗)

職責:

(a) 為政務司司長、其家人以及到訪的賓客準備食材及烹調食物;

(b) 在官邸及其他地方舉行的官式及社交宴會提供餐飲服務;

(c) 負責廚房日常運作,包括處理食物、協助採購食材、清潔及保養廚具等工作;及

(d) 執行由主廚及上級所指派的工作。

(附註:官邸合約助理廚師須穿著制服及不定時工作,包括在晚間、週末及公眾假期工作。如有需要,官邸合約助理廚師或須逾時工作及在官邸留宿。)

薪酬:月薪22,895元至25,815元(視乎相關工作經驗而定)

聘用條款:受聘人會按非公務員合約條款聘任,為期兩年。

申請方法:

互聯網✓

郵寄✓

申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取,也可在公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)下載。申請表格連同相關文件副本須以下列其中一種方式遞交:

(a) 郵寄到香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室行政署內務組人事部;信封面請註明"申請合約助理廚師(政務司司長官邸)職位,或

(b) 投入行政署設於香港添馬添美道2號政府總部東翼二樓職員入口處的申請書投遞箱;信封面請註明"申請合約助理廚師(政務司司長官邸)職位",或

(c) 使用公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統。申請人如在網上遞交申請,必須在不遲於截止申請日期後一個星期,把所需證明文件副本送達聯絡地址,信封面和文件副本上須註明網上申請編號。

【環境保護署-污染控制助理】

薪酬:月薪港幣20,200元

截止日期 :10/11/2023 23:59:00

入職條件:

(a) 持有本港大學/理工或香港專業教育學院/科技學院/工業學院頒發的生物、醫療實驗室科學、化學技術、計算機學、水污染管制、廢物管理、環境學、機械/電機/電子/土木工程,或與科學或工程相關科目的文憑或高級證書,或具備同等學歷;

(b) 在取得相關學歷後,具備最少一年與環境或地理信息系統工作相關的全職工作經驗;

(c) 符合語文能力要求,即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科成績達第2級或以上,或同等成績;以及

(d) 具備電腦工作的知識及經驗,尤其具有地理信息系統,視頻會議系統及數據庫管理的經驗者佔優。

職責:

(a) 為處理《水污染管制條例》牌照提供技術支援,以配合整體處理時間的新目標時限,提供更佳的客戶服務;

(b) 為數據庫的管理和統計提供技術支援;

(c) 在日常辦公室運作中監督初級職員;以及

(d) 執行其他上級人員指派的技術/行政職務。

其他相關的工作要求:工作時間及地點或會按部門的運作需要而變更。獲取錄者可能需要(a)不定時及超時工作,包括在晚上、周末、周日和公眾假期工作;以及(b)在戶外工作。

聘用條款:

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用,為期一年。

申請方法:

互聯網✓

郵寄✓

申請書G.F. 340(Rev. 7/2023) 可於民政事務總署各區民政事務處的民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取,亦可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書須於截止申請日期或之前送達新界沙田上禾輋路1號沙田政府合署10樓環境保護署(經辦人:助理秘書(環保法規管理)1),信封面須註明申請的職位名稱。

申請人亦可透過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

【民政總署-行政助理(南區民政事務處)】

月薪:$27,890

截止日期 :03/11/2023 18:00:00

入職條件:

(1) 持有本地大學頒授的學位或具備同等學歷;

(2) 符合語文能力要求,即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國

語文科考獲第3級或以上成績,或具同等成績;

(3) 有良好中文及英文的書寫及會話能力。

申請人如具備公關、聯絡或行政工作經驗可獲優先考慮。

申請人於提交申請表時,須一併提交以下題目的書面答案。每條題目的書面答案字數為250至300字,不計標點符號,書面答案末端要註明字數。書面答案或會用作甄選面試。

題目一 (Question 1) – 以下題目請用中文作答﹕

請為南區分區委員會主席草擬出席分區委員會主辦的「敬老聯歡茶聚」活動儀式上的演辭。

題目二 (Question 2) – 以下題目請用英文作答 (Please provide written answer for the question below in English)﹕

Suppose you are an executive assistant of non-governmental organisation. Please prepare a proposal to apply for funding from the Southern District Office for organising an activity to celebrate the 75th Anniversary of the Founding of the People's Republic of China in the Southern District to be held in September/October 2024.

(3) 書面答案應由申請人撰寫,如被發現抄襲或涉及其他代寫行為將會被取消資格。

職責:

(1) 負責一般行政及管理工作,例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等;

(2) 負責回答一般市民的查詢;

(3) 負責處理各項公眾申請及相關事宜;及

(4) 為委員會和工作小組服務,包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件;統籌會議所需的輔助安排,以及與區議員和其他有關人士和團體聯絡。

聘用條款:

(1) 應徵者如獲錄用,將會按非公務員合約條款受聘,合約期為約半年至1年;

(2) 續約與否須視乎工作表現及工作需要而定;

(3) 受聘人或需於戶外及正常上班時間以外工作,包括星期日及公眾假期。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✓

(1) 申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取,也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk/)下載。

(2) 申請表格填妥後,須連同上述問題的書面答案、學歷及相關語文成績的副本,於截止申請日期或之前郵寄或親身送交香港仔海傍道3號逸港居一樓南區民政事務處。請在信封面註明"申請行政助理職位"。逾時遞交、資料不全或沒有夾附相關證明文件的申請將不獲考慮。

【差餉物業估價署-合約物業助理】

月薪: $21,380

截止日期 :10/11/2023 23:59:00

入職條件:

(a) 持有香港認可大學/理工學院或香港專業教育學院/科技學院/工業學院頒發的房地產或物業相關領域的文憑或高級證書,或具同等學歷;

(b) 符合語文能力要求,即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級(請參閱註1)或以上成績,或具同等成績;以及

(c) 具有1年估價、產業測量或物業相關工作經驗者優先。

職責:

合約物業助理會因應不同崗位需要而負責以下工作–

(a) 測量和調查房地產物業,包括擬備圖則和報告,以及收集和整理與房地產物業有關的資料,作評估差餉、地租和其他用途;

(b) 進行實地視察和擬備場地和物業視察報告;

(c) 編製和分析物業交易和數據;

(d) 租用和購置寫字樓和宿舍作政府用途;

(e) 處理物業管理的事宜;

(f) 執行《業主與租客(綜合)條例》的規定;

(g) 處理市民查詢和往來書信;

(h) 核實和配對物業記錄;

(i) 管理部門和檔案記錄;

(j) 執行其他由上司指派的職務;以及

(k) 需擔任戶外及室內工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘,合約為期1年。續約與否視乎受聘人的工作表現及屆時本署的服務需要而定。

申請方法:

互聯網✓

郵寄✓

(a)申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。(b) 已填妥的申請書,須連同載有中國語文及英國語文科成績的證書、修業成績表、學歷證明、工作證明以及入職條件中所提及的相關文件副本於截止申請日期或之前送達香港九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署編制及聘任組。

(c) 請在信封面上註明申請職位的名稱並確保郵費足夠。

(d) 申請人亦可透過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請人如在網上遞交申請,必須於截止申請日期後的一星期內把上述證明文件副本送達下列聯絡地址(或電郵至 appointments@rvd.gov.hk) ,並在信封面和證明文件上註明網上申請編號。

【郵政署-郵差】

月薪:$17,770起

截止日期:16/11/2023 17:00:00

入職條件:

(a)完成中四學業,或具同等學歷;

(b)有能力拉動標準重量的郵袋及背負標準重量的派遞郵袋,且於分揀郵件時能做到手眼協調;

(c)具備相當於中四程度的中英文語文能力;以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績[註(1)]。

職責:

(a)執行派遞前準備工作、紮起、護送和收派郵件,包括實地以隨身配備的電腦設備輸入所需資料﹔

(b)分揀郵件及郵包,包括操作機械揀信系統及其他器材﹔

(c)內勤郵件處理,包括齊信、蓋銷郵件及操作電腦系統以發送郵件及郵包﹔

(d)以人手或用機器起卸及搬動郵袋及其他郵件﹔以及

(e)執行一般郵局櫃位職務。此外,郵差必須穿著制服、輪班及/或超時工作,或須駕駛郵車。

薪酬:總薪級表第4點 (每月17,770元) 至總薪級表第13點 (每月30,870元)

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後,或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✓

郵寄✓

(i)透過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)的網上申請系統;或

(ii)將申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]郵寄至香港中環康樂廣場2號香港郵政總部4字樓人事及聘任組2。信封面須註明「申請郵差職位」。

申請表格[G.F. 340(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取,或可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。申請書如資料不全、逾期、並非採用指定表格或以傳真或電郵方式遞交,將不獲處理。

【郵政署-客戶服務員(郵件查詢)】

月薪$18,365

截止申請日期(日/月/年) :16/11/2023 17:00:00

入職條件:

(1)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績,或具同等學歷;或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級/E級或以上成績,或具同等學歷;及

(2) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績,或具同等學歷。

(3) 熟悉電腦操作及應用軟件,包括Word、Excel及PowerPoint;

(4) 參加面試的應徵者須接受英文及中文打字速度測試;

(5) 能操流利英語及廣東話,宜通曉普通話;

(6) 具一年或以上客戶服務經驗者優先考慮;

(7) 積極進取,具耐性、自發性及良好團隊精神;及

(8) 擁有良好溝通技巧及善於解決問題,並能在壓力下完成工作。

職責:

(1) 處理顧客的電話、電郵或書面查詢/投訴;

(2) 與海外郵政機關聯絡,回覆查詢;

(3) 轉介查詢/投訴予相關組別;

(4) 處理並分析數據;及

(5) 執行其他由上司委派之工作。

工作地點:堅尼地城(工作地點有機會按運作需要作出安排)

聘用條款:

獲聘用者將按非公務員合約條款聘用,合約為期一年。視乎運作需要,合約屆滿的員工如工作表現良好可獲續約機會。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✓

申請表格 [G.F. 340 (7/2023修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

填妥的申請書須於截止申請日期或之前:

a)親身把填妥的申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]投入設於香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱;投遞箱開放時間:星期一至五上午七時三十分至下午六時三十分,星期六上午七時三十分至下午一時三十分(星期日及公眾假期除外);或

b)以郵寄方式送達查詢地址。請於信封面上清楚註明「申請客戶服務員(郵件查詢)職位」。

申請人請盡量在申請表格上提供一個電郵地址。

【消防處-消防隊目(食堂督導員)】

月薪:$36,215起

截止日期 : 09/11/2023 23:59:00

