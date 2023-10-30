政府工｜消防處請消防隊目月薪36K起 監督局內食堂無需體能測驗

不少人都希望可以加入政府紀律部門，因為既有使命感，又薪優糧準福利好，絕對是dream job。而近日消防處公開招聘消防隊目，不過主要職責卻是監督消防局和救護站的食堂，而且招聘內容中更沒有寫明要通過體能測驗，也不用任何學位，最筍是它是公務員約，按年資表現跳point的話，最高月薪可達$46,625 ! 即睇下入職條件和截止日期。



《火速救兵IV》劇照

消防處-消防隊目(食堂督導員)

月薪：$36,215起

截止日期 : 09/11/2023 23:59:00

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入職條件:

(1) 學歷要求：

(a)在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或

(b)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具備同等學歷 [上文所述的五科可包括中國語文科和英國語文科。]

(2) 具備最少三年大型膳食服務經驗；

(3) 能配製中西菜式；

(4) 懂得以合乎衛生的方法配製食物，並具備有關卡路里含量和均衡食材配搭的知識；

(5) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；以及

(6) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(1) 監督消防局和救護站的食堂；

(2) 訓練緊急食物供應車人員以合乎衛生的方法配製食物；

(3) 為所有突發事故制定緊急膳食服務計劃；

(4) 為本處的活動提供膳食服務；以及

(5) 有需要時，在火警和山泥傾瀉等事故中安排和提供緊急膳食服務。

消防隊目(食堂督導員)須受紀律約束，並須穿著制服、在有需要時輪班工作以及定期隨時候召執行職務。

薪酬:

紀律人員(員佐級)薪級表第17點 (每月 36,215元)至紀律人員(員佐級)薪級表第26點(每月 46,625元)。

聘用條款:

(1) 獲錄用的消防隊目(食堂督導員)，會按當時適用的試用條款受聘，試用期為三年。如在試用期工作表現令人滿意，試用期滿後可轉為按當時適用的長期聘用條款受聘。

(2)在通過試用/試任關限之前，獲取錄的人員必須表現令人滿意，並完全符合職系要求和服務需要。

申請方法:

互聯網✓

郵寄✓

(1) (a) 親身把填妥的政府職位申請書G.F.340 (Rev. 7/2023)投入設於九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈地下的投遞箱；招募期間投遞箱開放時間：星期一至五(公眾假期除外)上午九時至下午六時三十分；或

(b) 以郵遞方式把填妥的政府職位申請書G.F.340 (Rev. 7/2023)寄往九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈八樓委聘組。或

(c) 透過公務員事務局網頁 (網址：https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(2) 政府職位申請書G.F.340 (Rev. 7/2023)可於各消防局或救護站、民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局網頁 (https://www.csb.gov.hk) 下載。