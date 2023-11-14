政府筍工｜家庭學資處請高級行政助理　 任何學位+3年經驗月薪42K

又有政府筍工！今次是在職家庭及學生資助事務處（簡稱家庭學資處）招聘高級行政助理，只需三年全職工作經驗，任何學位都可以申請！ 即睇下截止日期及詳情申請詳情！



【在職家庭及學生資助事務處-高級行政助理】

月薪:$42,880

截止日期 :21/11/2023 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有本港大學學士學位或同等學歷；

(b) 於取得上述學歷後有最少3年全職工作經驗及良好工作記錄，其中1年須屬管理階層；

(c) 精通中文及英語，並在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得「二級」成績或具備同等成績；

(d) 擁有良好的溝通技巧和獨立解決問題的能力；以及

(e) 具備良好電腦應用知識。

證明文件：申請人必須提供證明文件以證明他們獲得上述的學歷和工作經驗；倘若申請人未能提供此等證明文件，申請將不獲受理。

職責:

(a) 督導員工處理學生資助計劃的申請或就已獲發放的申請進行核證及跟進工作；

(b) 協助處理貸款償還事宜及向學生及／或擔保人追討拖欠貸款；

(c) 協助監察及督導電腦系統的用戶培訓及支援服務、檢討及加強電腦系統的設計及工作流程、進行電腦系統用戶驗收測試；

(d) 執行資助計劃的支援工作，包括處理上訴個案、就查詢和投訴擬備回覆等；

(e) 督導支援人員的工作；以及

(f) 處理由上級指派的其他工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款聘任，合約期最多為12個月。續約與否視乎屆時部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

I. 以郵寄方式或親身遞交申請

請使用新申請表格〔通用表格第340號（7/2023修訂版）〕。新表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

申請人須把填妥的申請表格和詳列所有現時及先前受僱工作經驗（包括職位和主要職責）的履歷，連同學歷／專業資格證明書、有關證書、正式修業成績表／成績單及工作證明文件（包括現職工作）副本，於截止申請日期或之前送交在職家庭及學生資助事務處（ 九龍觀塘海濱道181號19樓，經辦人：經理（招聘及編制）1）。請於信封面上註明申請的職位。

II. 在網上遞交申請

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)於截止申請日期或之前作網上申請。

申請人在網上遞交申請表格後，必須於2023年11月27日或之前，把其學歷／專業資格證明書、有關證書、正式修業成績表／成績單及工作證明文件（包括現職工作）副本郵寄或送達至上述地址，信封面及所有證明文件副本上須註明網上申請編號。