深圳美食南北豆腐花12間推薦　¥4碗薑汁豆花　麻辣鹹豆花飯試過未

豆腐花之爭，南甜北鹹，永不休止的美食圈世紀難題，你站哪一派？



甜豆花or鹹豆花 來打一架吧

對於豆花的啓蒙，大部分人都是從街市小店或酒樓的那一碗開始的。記憶中，大家總是喜歡圍着一個舊木桶，等着老伯掀開蓋子，嫺熟地挖上幾勺白嫩細膩的豆花，伴着濃濃的豆香味，喚醒早晨的倦意。

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南方豆花

對於喜甜的南方人來説，豆花像是一道甜品，一道更適合南方寶寶體質的「焦糖布丁」。

最經典的吃法是撒白糖或黃糖，對原本寡淡的豆花「點到為止」，追求一個原汁原味。還有台式風味的芋圓豆花、廣式風味的紅糖薑汁豆花，南方人對甜豆花的堅守衍生了不少創意豆花。

北方豆花

而鹹豆腐花，它的性質更偏向於主食類。一勺靈魂滷汁，能加蘿蔔乾、木耳、香菇、紫菜……可鹹可辣可鮮，在它身上，你能看見豆花的無限種可能。

鹹豆花的口味很多，能搭配一起吃的美食也很多。煎包、酥餅，再來一勺豆花，北方人就好這一口。

深圳鹹甜豆花清單 你都敢嘗試嗎

這次我們給大家蒐羅了12家好吃的豆花店，甜鹹均有，風味各異，南北通吃，快看看有無你的心頭好吧。

七碗甜豆腐花👇👇👇

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1. 阿一豆腐：紅糖薑汁黑白豆花

不用蹲路邊攤，不用到處求定位，紅糖薑汁豆花也開店了。

4元一碗（人民幣，下同），有深圳少見的黑白雙色豆花，豆香濃醇，黑豆花口感更滑嫩，還能嚐到芝麻香。它可以單點，也可以雙拼，紅糖薑汁桌上自取，吃起來有小時候的味道。

豆花價格：白糖豆花、薑汁紅糖黑白豆花，均4元/碗

營業時間：週一至週日 07:00-19:00

地址：深圳寶安區建安一路619-8號

交通：深圳地鐵12號線上川站J出口，步行780m



2. 台北甜品：台灣有機豆花糖水

台北甜品是在深圳較早的一批台式冰店，想見你同款紅豆剉冰在它家就可以吃到。

同樣受歡迎的還有豆花糖水，冷熱都可以做，均以豆花和紅糖水打底，再搭配三款小料，22元一份份量卻很實在。

豆花價格：招牌豆花、豆花三號，均22元/碗

營業時間：週一至週日 12:30-次日00:30

地址：深圳南山區蛇口招商路145號

交通：深圳地鐵2號線水灣站C出口，步行560m



3. 汕頭廣場豆花：汕頭老牌甜豆腐花

汕頭開來的廣場老牌豆花，從華強北搬到僑城坊了。

豆花跟老家一樣口感很紮實綿密，撒上用了芝麻、紅糖、蔗糖3種料混合的糖，吃完口中會留有回香。它有冷熱兩種吃法，冷吃真的很像涼糕。

豆花價格：招牌豆腐花，12元/碗

營業時間：週一至週日 15:00-21:00

地址：深圳南山區僑香路4080號僑城坊尋找黃色小車

交通：深圳地鐵2號線僑城北站D出口



4. 樂真坊：鴛鴦豆腐花

這家店將黑芝麻糊與豆花結合，10元一碗的鴛鴦黑芝麻糊，吃的就是真材實料。用油麻現磨的純黑芝麻糊，口感尤為順滑，搭配同樣嫩滑的豆花，入口即化。

豆花價格：鴛鴦豆腐花 10元/碗，相思豆腐花 8元/碗

營業時間：週一至週日 07:30-22:30

地址：深圳羅湖區東曉路1005-14號

交通：深圳地鐵5/7號線太安站B出口，步行140m



5. 姊妹豆花：DuangDuang豆花

桂廟人人皆知的豆花店，豆花是每天新鮮現做，表面感覺吹彈可破。

招牌「DuangDuang豆花」，有三種水果和用粗糧純手工製作的芋圓，椰漿可根據自己喜好加或不加，整體多了一股椰奶的香氣，風味更勝一籌。

豆花價格：DuangDuang豆花 20元/碗、其餘豆花 9元-16元/碗

營業時間：週一至週日 11:00-24:00

地址：深圳南山區南光路75-11號

交通：深圳地鐵11/12號線南山站E1出口，步行680m



6. 榮記豆腐：澳門特色手工豆花

跨越了半個世紀的澳門米芝蓮街頭豆花，質地極其輕薄，滑而不散，沒有一絲絲殘渣！豆腐花出餐前，要淋一勺薑汁糖水。薑汁浮在豆腐花表面，只有一點點甜味，不會喧賓奪主，很清爽。

豆花價格：招牌豆腐花 9元/碗

營業時間：週一至週日 10:00-22:30

地址：深圳寶安區歡樂港灣18號濱海歡樂園西L1-012

交通：深圳地鐵5號線寶華站D出口，步行990m



7. 茶力的小怪獸：豆花珍珠奶茶

豆花與珍珠奶茶的跨界聯名，真的很吸引！烏龍茶底是烘焙過的，醇香且口感清爽，嫩滑的豆花一下子就吸上來了，不喜甜的朋友可以選擇「少黑糖」哦。

豆花價格：豆花珍珠奶茶 25元/杯

營業時間：週一至週日 10:00-22:30

地址：深圳南山海德一道青春家園大廈1層9號

交通：深圳地鐵9號線南山書城站H出口，步行160m



五碗鹹豆腐花👇👇👇

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8. 桃園眷村：加蝦皮海苔．台灣鹹豆花

桃園眷村的鹹豆花很有自己的特色，不同於傳統鹹豆腐花的滷子打底，它則是配上蝦皮、葱花、海苔碎、蘿蔔乾等，再淋上一勺香油，一口下去能嚐到多重食材，口感豐富有層次。

豆花價格：鹹豆花18元/碗，甜豆花12元/碗

營業時間：週一至週日 08:00-21:00

地址：深圳南山區科發路萬象天地LG層NLD16號商鋪

交通：深圳地鐵1號線高新園站A出口，步行560m



9. 荊品豆花：撒乾料淋醬湯．鹹香豆花

這家開在上梅林的老字號豆花店，在這裏能見識到各種風味的鹹甜豆花。它的鹹香在於一勺靈魂乾料和秘製醬汁，豆花嫩氣入味，酸豆角花生脆香，有種吃麻婆豆腐的感覺。

豆花價格：鹹香豆花5元，其餘鹹甜豆花均價5元

營業時間：週一至週日 05:00-次日01:30

地址：深圳福田區中康路74號

交通：深圳地鐵9號線上梅林站G出口，步行140m



10. 漢水源：菜豆腐．漢中鹹豆花

一碗熱麪皮，一碗菜豆腐，是陝西漢中人的家鄉味。菜豆腐是用酸漿水點成的，所以吃的時候會有些酸味，吃不慣可以蘸點小菜。確實顛覆了南方人對豆花的認識。

豆花價格：菜豆腐，6元/碗

營業時間：週一至週日 09:00-22:00

地址：深圳福田區華強北路上步工業區管理中心大廈501棟1樓101號

交通：深圳地鐵3號線華新站A1出口，步行240m



11. 二姐夫煎餅果子：加麻醬．天津鹹豆花

加了麻醬的天津鹹豆腐腦，是煎餅果子的絕佳CP！

這碗豆腐腦，豆腐老闆自己點的，滷水也自己調的，還加入香菇。豆腐嫩得，滋溜一下就下肚了。淡淡的滷水有來自北方的魔法，不膩乎，甚至能讓豆腐更嫩。

豆花價格：傳統豆腐腦，10元/碗

營業時間：週一至週日 10:30-21:00

地址：深圳福田區振興路華強北港澳城112號

交通：深圳地鐵3號線華新站A2出口，步行300m



12. 老農民豆花飯：重慶鹹豆腐花飯

豆花飯，川渝地區歷史最悠久的市井美食。

10元一份，豆花質地綿密，鮮嫩彈滑，比較傳統的吃法就是將蘸水攪拌開，豆花沾蘸水再伴着飯吃。

（ShenzhenWeekly提供）

豆花的清香在辣椒的加持下，鮮香麻辣集聚一身，素而不淡，可口下飯。

豆花價格：豆花10元/份，三鮮豆花、豬腳豆花等均價28元

營業時間：週一至週日 11:00-13:30，17:00-21:30

地址：深圳龍崗區陂頭背三巷2號

交通：深圳地鐵16號線大運中心A2出口，步行660m



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