政府工｜13份政府筍工月薪14K-123K　警察通訊員聽999薪金高達37K

警務處請警察通訊員處理999求助電話，頂薪可達37K！今個星期有13份政府工招聘新鮮出爐，薪金由14K至123K不等！當中有3份是鐵飯碗，不少職位更屬管理層級別，薪金非常可觀，而且大部份學歷只需要學士學位！



【香港警務處 警察通訊員】

月薪$20,165起

截止日期

14/03/2024 23:59:00

+ 2

入職條件

(a)

(i)在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 具備英文文書處理能力，速度達每分鐘30字；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

(a) 處理999求助電話／報案和操作999控制台；

(b) 在指揮及控制中心內與警務人員緊密合作，操作警察控制台；以及

(c) 處理查詢及事故報告。

薪酬

總薪級表第 6點(每月20,165元)至總薪級表第 17點(每月37,585元)

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

(a)申請書可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站下載。

(b)申請人須在申請書上詳細列明其學歷、技能及工作經驗。已填妥的申請書，連同(一)學歷資格；及(二)工作經驗的證明文件副本，須於2024年3月14日或之前以郵寄方式送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2024年3月21日或之前把所需的證明文件副本郵寄至香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【房屋署 技術主任(屋宇裝備) 】

月薪$24,380起

截止日期

15/03/2024 23:59:00

+ 2

入職條件

(a)持有香港理工大學/理工學院，或香港專業教育學院，或工業學院/科技學院所頒發的電機工程學或機械工程學或屋宇裝備工程學文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

(a)進行所有屋宇裝備設施的工程計算；

(b)繪製設計/招標/施工圖則和擬訂相關細節；

(c)協助執行與招標和合約事宜相關的工作，並管理技術數據/電腦程式；

(d)進行實地勘測和實地查證工作；以及

(e)查核承辦商/專業服務供應商提交的文件/圖則。

薪酬

總薪級表第9點(每月港幣24,380元)至第22點(每月港幣47,795元)。

聘用條款

獲錄取的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

郵寄✔️

互聯網✔️

(a)申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的互聯網站下載。

(b)申請人必須於截止申請日期或之前將填妥的申請表格連同(a)學歷的證書及成績單副本；以及(b)工作證明(如適用)送達九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組。並在信封面上註明「申請技術主任(屋宇裝備)職位」。

(c)申請人亦可經公務員事務局的互聯網站(csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請表格，必須於2024年3月22日或之前把(a)學歷的證書及成績單副本；以及(b)工作證明(如適用)，送達或寄交九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組，並在信封面和文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

【康樂及文化事務署 一級工人】

月薪$15,690起

截止日期

14/03/2024 23:59:00

+ 2

入職條件

1. 具備下列任何一項或多項技能，以執行康樂及市容職務：

(a) 園藝或樹藝(包括操作園藝/樹木培植方面的機器)，或有實際的苗圃工作經驗；

(b) 懂得保養草地及運動場；

(c) 懂得操作體育館、運動場及體育場地等的體育設備；以及

(d) 懂得照料動物/雀鳥。

2. 能夠以粵語／中文和簡單英文溝通；閱讀簡單中文和簡單英文；以及書寫簡單中文或簡單英文。

3. 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

一級工人主要負責執行下列康樂及市容職務

1. 園務；

2. 管理公園和撰寫簡單的報告；

3. 處理運動場的保養工作；

4. 樹木保養、剪草/種植花木；

5. 照料動物/雀鳥；

6. 操作體育館/運動場/體育場地等的體育設備；

7. 執行苗圃工作;及

8. 執行上司指派的其他職務。

薪酬

第一標準薪級表第3點(每月15,690元)至第一標準薪級表第13點(每月19,175元)

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

郵寄✔️

互聯網✔️

(a)申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

(b)申請人可透過上述網站遞交網上申請。

(c)填妥的申請書須遞交或郵寄至香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部7樓康樂事務部支援組聘用及編制小組。申請人如以郵寄方式遞交申請，請於信封面上清楚註明「申請一級工人職位」，而信封上的郵戳日期將被視為申請日期。如以投遞方式遞交，申請表格須於二零二四年三月十四日下午五時三十分之前投入設於香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部7樓的申請書收集箱。

【民航處 合約助理項目經理】

月薪：$50,045

截止日期

15/03/2024 23:59:00

+ 3

入職條件

(a) 持有本港大專院校頒授的電子工程學或資訊科技/電腦學學位，或具同等學歷；

(b) 在取得有關學歷後，至少有4年相關工作經驗，其中3年負責中型至大型電子系統、電腦化資訊/控制系統或資訊和通訊科技系統的現場安裝、聯網、整體整合和驗收測試、啓用等工作；精通微軟項目軟件操作；以及

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2等級或以上成績，或具備同等成績。

職責

(a) 在支援三跑道系統的規劃和推行的工作上，協助電子工程師審核詳細的系統設計，進行安全和質素管理，以及處理在安裝、系統驗收、整合、相容測試、系統啓用方面的工作以及就現有衞星通訊、導航及監察和航空交通管理系統實施緩解措施；

(b) 協助巡查地盤、管理工程計劃、審核安全監管措施及承建商所提交的相關文件；

(c) 協助電子工程師為移交系統和相關文件予維修小組進行準備工作；

(d) 協助電子工程師審核各式技術圖則、計劃設計圖／詳細設計報告及電腦模型／模擬研究報告、工作程序，測試程序，以確保上述各項均完全符合國際民用航空組織及民航處的要求；以及

(e) 協助電子工程師設立和管理儲存所有相關圖則軟硬複本的文件資料庫。

聘用條款

獲受聘者將按非公務員合約條款聘任，合約期至2025年3月31日。續約與否視乎部門的服務需要及受聘者的工作表現及品行而定。

申請方法

郵寄✔️

互聯網✔️

(a)申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請人必須在申請書詳列已取得的相關資格，並夾附有關民用航空及電子工程工作經驗的問卷。以親身或郵寄方式遞交已填妥的申請書，須連同上述問卷，於截止申請日期或之前送達香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部五樓人事科 ，並於信封面上註明申請的職位名稱。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(c)在網上遞交申請的人士，必須在2024年3月22日或之前，把問卷送交香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部五樓人事科，並在信封面和問卷及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【民航處 合約新聞主任】

月薪$62,895

截止日期

15/03/2024 23:59:00

+ 4

入職條件

(a) 持有本港大學學士學位，或同等學歷；持有媒體、傳播、新聞學、公共關係或市場學學位者更佳；

(b) 在取得有關學歷後，具備至少5至6年公共關係、市場推廣、廣告或社交媒體的全職工作經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科考獲第4等級或以上成績及英國語文科考獲第5等級或以上成績，或具備同等成績；以及

(d) 精通軟件應用程式，包括 MS Word、Excel、PowerPoint、Canva、Adobe Creative Suite（例如 Adobe Illustrator、Adobe Photoshop）。

職責

(a) 協助制定和設計為不同背景的小型無人機操作持份者而設的具體外展策略

(b) 協助策劃及推行實體或虛擬公共關係及持份者參與活動，包括青年／學生教育及發展計劃、講座、論壇和其他宣傳活動﹔

(c) 協助製作圖片、影片及動畫等，以便利公眾認識現行小型無人機的規管要求及申請程序﹔

(d) 協助擬備向持份者發出的網站及／或社交媒體貼文內容，和向小型無人機登記用戶發出的電郵及／或通知﹔

(e) 協助處理公眾經電郵及電話提出的口頭和書面查詢；

(f) 協助處理公眾提交的參觀航空教育徑之申請﹔

(g) 協助處理部門的傳媒和宣傳活動及擬備中英新聞稿和宣傳資訊﹔以及

(h) 執行其他上司所委派的職務。

聘用條款

獲受聘者將按非公務員合約條款聘任，合約期至2025年3月31日。續約與否視乎部門的服務需要及受聘者的工作表現及品行而定。

申請方法

郵寄✔️

互聯網✔️

(a)申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請人必須在申請書詳列已取得的相關資格，並夾附有關工作經驗的問卷。以親身或郵寄方式遞交已填妥的申請書，須連同上述問卷及入職要求(a)、(b)及(c)的證明文件副本，於截止申請日期或之前送達香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部五樓人事科。信封面上註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。網上遞交申請的人士，必須在2024年3月22日或之前，把問卷送交香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部五樓人事科，並在信封面和問卷及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【土木工程拓展署—合約土力工程項目統籌】

每月$59,730

截止日期

15/03/2024 23:59:00

+ 2

入職條件

(a)

(i) 具備香港工程師學會(土木或岩土界別)於1975年12月5日後選取的正式會員資格，或同等資格；及兩年岩土工程工作經驗; 或

(ii) 具備工程地質學或地質學的認可專業資格，例如英國倫敦地質學會特許地質學家資格，或同等資格；及兩年工程地質學或地質學工作經驗; 以及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

職責

獲取錄的申請人會在土木工程拓展署指定的辦事處工作，主要負責進行岩土工程研究、設計及施工監管，以及實施岩土工程管制；改良岩土工程標準及技術；提供顧問和合約管理服務；提供地質及岩土諮詢服務、場地勘探和物料測試、斜坡維修和山泥傾瀉緊急服務；以及監管礦務、採石及使用爆炸品的工作。

聘用條款

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，為期一年。

申請方法

郵寄✔️

互聯網✔️

(a)申請表格可向民政事務總署各區民政諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請書，連同成績證明副本、資格副本、學術工作及相關工作經驗副本，須於截止申請日期或之前送交九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組，請在信封面上註明「申請合約土力工程項目統籌職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2024年3月22日或以前把有關文件郵遞或電郵至土木工程拓展署招聘組(電郵：appt1@cedd.gov.hk)，及在信封面和有關文件的每一頁上註明網上申請編號。

【文化體育及旅遊局—總監 (商業內容開拓) / 總監 (電影發展) / 總監 (知識產權促進) 】

月薪$123,980

截止日期

14/03/2024 23:59:00

+ 9

入職條件

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷。市場學、工商管理、法律研究或相關學科更佳；

(b) 符合語文能力要求，即在香港特別行政區綜合招聘考試中文運用和英文運用兩卷考獲二級成績，或具備同等成績*；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少十二年有關商業模式、商業內容孵化、社交媒體行銷和/或培育初創企業知識產權創造和交易的全職工作經驗，其中最少八年擔任管理層或以上職務；

(d) 熟悉文化及創意產業，特別是電影業和知識產權授權；

(e) 具備國際視野、強大的商業觸覺、扎實的商業經驗與法律知識、就商業專案和知識產權創造與交易，跟商業或專業領域和政府的對手交流互動的超卓能力；

(f) 具備良好的中英文書寫能力，能操流利的粵語、普通話及英語；以及

(g) 具備出色的解難、分析、組織、溝通和管理技巧、及獨立工作的能力。

職責

總監 (商業內容開拓)

(a) 協助制定策略及推行計劃，以便透過國際交流推廣和促進文創產業的商業內容開拓工作；

(b) 推動業界考察團和海外展演，為文創產業拓展內地和海外市場的機會，建構並推進跨界別、跨領域及跨地區的商業內容；

(c) 統籌文創產業發展處與香港及海外文創協會╱公司合辦的盛事及活動的策劃及籌備工作，以推展文創產業跨界別、跨領域及跨地區的商業內容應用；

(d) 營造商業生態圈，以促進創新的內容發行，並提升商業內容流通，以推動文創產業的可持續發展；

(e) 為文創產業拓展產業化和商業化的機會；

(f) 推廣新的創意商業內容價值，申請資助，並管理以概念驗證模式運作的「創意智優計劃」項目；以及

(g) 監督商業內容開拓科，並管理該科獲撥的資源。

總監 (電影發展)

(a) 與電影業協會一同制定策略，以管理與電影及串流平台發展有關的「電影發展基金」；

(b) 協助制定政策及策略，以推動電影業的長遠發展和培育人才；

(c) 處理電影行業協會提交有助推動電影業長遠發展和培育人才的項目╱申請；

(d) 制定策略並擬訂推行計劃，在電影業知識產權創作和促進知識產權生產、交易及跨界別合作上提供支援；

(e) 協助擬訂各項計劃，促進電影業拓展業務╱商品化機會，透過知識產權交易實現經濟價值；

(f) 管理「其他電影相關計劃」、「首部劇情電影計劃」、「串流平台內容開發計劃」及「劇本孵化計劃」等「基金」轄下資助計劃，當中包括審核申請、擬備相關文件供基金審核委員會╱香港電影發展局批准申請、擬備評審╱進度╱項目完成報告，以及監督項目進度；以及

(g) 掌管電影發展科的日常運作，在必要時代表該科出席並主禮活動。

總監 (知識產權促進)

(a) 協助制定和推行策略，為文創產業建設和維持文化知識產權業務生態圈；

(b) 為文創業界提供支援，推動知識產權的創造和促進知識產權的生產及貿易；

(c) 為文創業界提供協助，優化業界的知識產權，以開拓商機／商品化機會和透過知識產權貿易締造經濟價值；

(d) 為文創產業尋求和評估知識產權授權機遇；

(e) 為文化知識產權業務提供／創造投資機會，並提出／構建相關框架；

(f) 統籌大型盛事及活動的策劃與籌備工作，為文創產業促進和推動知識產權的創造及生產；以及

(g) 監督知識產權促進科，並管理該科獲撥的資源。

聘用條款

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期12個月。

申請方法

郵寄✔️

互聯網✔️

(a)申請人必須以申請表格提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。

(b)填妥的申請表格連同(i) 學歷 (包括中國語文及英國語文科成績,學位證書及正式的修業成績表) 、(ii)工作證明副本，必須於截止申請日期或之前送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局創意香港規劃及發展科 。請在信面註明「申請文創產業發展處各科總監職位(第二組別) 」。

(c)申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關文件副本(上述)，郵寄到下述聯絡地址或電郵至recruitment@createhk.gov.hk。請於請於信封(郵寄遞交)或電郵(電郵遞交)及每頁證明文件的副本上內註明網上申請編號。

(d)申請人還必須提交一封申請信，信上註明希望申請的職位，詳述為什麼認為自己有能力擔任有關職位及與有關職位相關的過往工作經驗(在取得相關學歷後的工作經驗)，連同一份完整的履歷，郵寄到聯絡地址或電郵至recruitment@createhk.gov.hk。

【文化體育及旅遊局—總監 (設計) / 總監 (電影製作) / 總監 (電影推廣及促進) / 總監 (多媒體) 】

月薪$123,980

截止日期

14/03/2024 23:59:00

+ 10

入職條件

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港特別行政區綜合招聘考試中文運用和英文運用兩卷考獲二級成績，或具同等成績*；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少十五年有關文化及創意產業的全職工作經驗，其中最少十年擔任管理層或以上職務。

(d) 在文化和/或創意業界，特別是電影和時裝領域, 擁有豐富的經驗、廣泛的知識與人脈；

(e) 具備卓越領導和管理、良好的人際交往和溝通能力，能夠聯繫本地及海外商業協會或公司、政府機構和非政府組織以培育及推廣文化及創意產業；

(f) 具備良好的中英文書寫能力，能操流利的粵語、普通話及英語；以及

(g) 具備出色的解難、分析、組織、溝通和管理技巧、及獨立工作的能力。

職責

總監（設計）

(a) 協助制定和推行政策及策略，為設計業提供便利；

(b) 與設計業的創意機構、專業協會、業界人士和其他持份者，以及政府機關和非政府組織聯絡，在他們舉行／籌辦有利推廣相關創意業的項目上作出策導;

(c) 推動業界考察團及海外展演，以開拓內地和海外市場，培育並推廣香港設計業;

(d) 監督業界合作促進組人員就「創意智優計劃」資助申請的方向及相關事宜，向設計業項目主辦者提供建議;

(e) 統籌「香港時裝設計周」等大型盛事及活動的策劃與籌備工作; 以及

(f) 監督業界合作促進組，並管理該組獲撥的資源。

總監（電影製作）

(a) 制定策略和政策，促進電影和電視製作的發展;

(b) 與電影業協會聯繫和合作，管理「電影發展基金」（「基金」）與促進電影製作相關的事宜;

(c) 制定和擬訂推廣計劃，吸引亞洲和歐洲國家與香港合拍電影;

(d) 就「創意智優計劃」接獲的資助申請／優化「創意智優計劃」資助申請項目，聯繫電視業潛在申請者，為他們提供便利;

(e) 管理「電影製作融資計劃」和相關放寬計劃、「薪火相傳計劃」、「歐亞文化交流電影製作資助計劃」，以及「開拓內地電影市場資助計劃」等「基金」轄下資助計劃，當中包括審核申請、擬備文件供基金審核委員會／香港電影發展局批准申請、擬備評估／進度／項目完成報告，以及監督項目進度; 以及

(f) 掌管電影製作科的日常運作，在必要時代表該科出席和主禮活動。

總監（電影推廣及促進）

(a) 制定整體策略和政策，推廣香港為外景拍攝地點之選;

(b) 與電影業協會合作和聯繫，為電影業提供支援服務;

(c) 與香港電影業一同制定電影節的策略，提高香港電影和人才在各地的知名度;

(d) 組織和率領代表團參與內地和海外電影節，推廣香港電影業;

(e) 處理香港國際電影節協會舉辦電影節的內務管理事宜，推廣香港電影業；以及

(f) 掌管電影推廣及促進科的日常運作，在必要時代表該科出席並主禮活動。

總監（多媒體）

(a) 協助制定並推行政策和策略，為多媒體業（即廣告、漫畫、數碼娛樂及音樂）提供便利;

(b) 與多媒體業的創意機構、專業協會、業界人士和其他持份者，以及政府機關和非政府組織聯絡，在他們舉行／籌辦有利促進多媒體業的項目上作出策導;

(c) 推動業界考察團及海外展演，以開拓內地和海外市場，培育並推廣香港多媒體業;

(d) 監督多媒體科人員就「創意智優計劃」資助申請的方向及相關事宜，向多媒體業項目主辦者提供建議;

(e) 統籌多媒體業大型推廣節目及活動的策劃與籌備工作; 以及

(f) 監督多媒體科，並管理該科獲撥的資源。

聘用條款

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期12個月。

申請方法

郵寄✔️

互聯網✔️

(a)申請人必須以申請表格提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。

(b)填妥的申請表格連同(i) 學歷 (包括中國語文及英國語文科成績、學位證書及正式的修業成績表) (ii)工作證明副本，必須於截止申請日期或之前送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局創意香港規劃及發展科。請在信面註明「申請文創產業發展處各科總監職位(第一組別) 」。

(c)申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關文件副本(上述)，郵寄到下述聯絡地址或電郵至recruitment@createhk.gov.hk。請於請於信封(郵寄遞交) 或電郵(電郵遞交)及每頁證明文件的副本上內註明網上申請編號。

(d)申請人還必須提交一封申請信，信上註明希望申請的職位，詳述為什麼認為自己有能力擔任有關職位及與有關職位相關的過往工作經驗(在取得相關學歷後的工作經驗)，連同一份完整的履歷，郵寄到以下聯絡地址或電郵至recruitment@createhk.gov.hk。

【文化體育及旅遊局總監（內地、大灣區及一帶一路／公共關係及社群媒體／研究）】

月薪$123,980

截止日期

14/03/2024 23:59:00

+ 9

入職條件

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港特別行政區綜合招聘考試中文運用和英文運用兩卷考獲二級成績，或具備同等成績*；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少十五年在政府、公營機構或專案及規劃和管理專案團隊工作方面的全職工作經驗，其中最少十年擔任管理層或以上職務。擁有與國際組織/機構或大型內地企業洽談業務的經驗更佳；

(d) 熟悉文化及創意產業；

(e) 具備卓越領導和管理、良好的人際交往和溝通的能力，能聯繫本地及海外行業協會/公司、政府機構和非政府組織以建立良好的合作關係；

(f) 具備良好的中英文書寫能力，能操流利的粵語、普通話及英語；以及

(g) 具備出色的解難、分析、組織、溝通和管理技巧、及獨立工作的能力。

職責

文化體育及旅遊局總監（內地、大灣區及一帶一路

(a) 與文創產業發展處轄下的八個創意界別相關協會合作，制定和擬定推行計劃，促進大灣區發展和「一帶一路」倡議下各計劃 ／活動／項目的發展和推廣工作；

(b) 管理與本地和海外相關創意產業的行業協會、政府及非政府機構和專業協會聯繫和建立網絡的工作，務求為大灣區發展和「一帶一路」倡議下的項目開拓和尋找發展和推廣機會;

(c) 協助制定有關創意產業發展的政策和策略，並協助爭取在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》下進一步落實開放措施；

(d) 統籌就有關大灣區發展、「一帶一路」倡議和《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》的政策建議、報表、進展報告及簡報提出的意見；

(e) 組織和接待內地、大灣區和「一帶一路」國家的代表團，並在高級官員以主禮嘉賓身分出席電影業的會議和活動時向他們提供支援;；以及

(f) 掌管內地、大灣區及一帶一路科的日常運作，在必要時代表該科出席並主禮活動。

文化體育及旅遊局總監 (公共關係及社群媒體)

(a) 就文創產業發展處（文創處）及香港創意產業的整體推廣與市場宣傳事宜，協助制定並推行政策和策略；

(b) 根據議定的政策及策略策劃和舉辦項目及活動，以推廣和宣傳文創處及香港創意產業，並定期或因應項目情況檢討和評估成效；

(c) 就文創處及香港創意產業的整體推廣與市場宣傳事宜，建立並維持可持續發展的宣傳網路；

(d) 監察文創處轄下各網站的運作，建立有效機制，適時同步更新各網站內容，並確保機制持之有效；

(e) 監督和統籌文化體育及旅遊局和文創處高級官員參加╱主禮活動和出席媒體採訪的禮儀及後勤支援；以及

(f) 監察公共關係及社交媒體組，並管理該組獲撥的資源。

文化體育及旅遊局總監 (研究)

職責

(a) 監督研究科為文創產業發展處(文創處)進行恆常╱特定研究，包括―

(i) 對香港和海外文創產業相關課題進行深入研究，並發布行業資訊，作為政策參考；

(ii) 制定、委託和推行計劃，以收集、分析和提供有關文創產業市場趨勢和人力需求的數據；

(iii) 就文創產業的內容發行進行背景資料研究，並就香港與其他主要國家的文創產業內容發行進行比較研究；以及

(iv) 在有需要時進行其他研究及調查；

(b) 與文創處以外組織聯絡，分享和交換數據及研究報告；

(c) 設計、策劃、組織和進行統計研究項目；

(d) 監督委聘研究機構進行顧問研究項目；

(e) 確保研究科採用最新的方法和技術，有能力定期或在特定情況下進行專案研究及調查，以切合文創處的運作需要；

(f) 監督文創處的資料數據庫保養工作，定期或在要求時更新數據庫；以及

(g) 監督研究科，並管理該科獲撥的資源。

聘用條款

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請方法

郵寄✔️

互聯網✔️

(a)申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格連同(i) 學歷 (包括中國語文及英國語文科成績,學位證書及正式的修業成績表) (ii)工作證明副本，必須於截止申請日期或之前送達下述聯絡地址。請在信面註明「申請文創產業發展處各科總監職位(第三組別) 」。 透過傳真或電子郵件提交的申請將不被接受。

(c)申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關文件副本(上述)，郵寄到下述聯絡地址或電郵至recruitment@createhk.gov.hk。請於請於信封(郵寄遞交) 或電郵(電郵遞交) 及每頁證明文件的副本上內註明網上申請編號。

(d)申請人還必須提交一封申請信，信上註明希望申請的職位（可以是本廣告中的任何或所有職位），詳述為什麼認為自己有能力擔任有關職位及與有關職位相關的過往工作經驗(在取得相關學歷後的工作經驗), 連同一份完整的履歷, 郵寄到以下聯絡地址或電郵至recruitment@createhk.gov.hk。

【發展局—行政經理】

月薪$69,725

截止日期

07/03/2024 18:00:00

+ 3

入職條件

(a) 持有本港大學學士學位或具同等學歷；

(b) 在取得上述首個學位後，具備最少十年行政工作經驗，當中最少三年擔任主要管理職位並負責行政、資源管理、計劃管理及／或宣傳管理工作；有政府／公共機構工作經驗則更佳；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；

(d) 英文和中文講寫能力俱佳，能操流利普通話則更佳；以及

(e) 具備一般電腦軟件的應用知識，例如Microsoft Word、Excel及PowerPoint和中文文書處理。

職責

申請人如獲錄用，將調派至發展局工務科轄下組別／辦事處工作，負責以下職務

(a) 就多類行政職務提供支援，包括計劃管理、活動管理、會議統籌、宣傳管理、人力資源管理、一般行政支援、委員會和議會支援服務、行政和政策支援、規管工作和投訴管理、財政資源管理，以及系統／項目規劃與發展；

(b) 協助辦公室的設立和運作；

(c) 協助安排與各事務委員會及工作小組成員等召開會議，包括管理場地及設備，以作各種用途；籌劃和提供後勤支援；擬備會議文件、簡報資料及會議紀要；與各局／部門及相關持份者協調和聯繫，以進行各項活動；

(d) 協助管理和監察開支，並定期擬備報告；與各局／部門及會計組聯繫，以清付各項開支；以及

(e) 視乎情況執行其他獲委派的職務。

聘用條款

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期約一年。合約屆滿後是否獲續聘，須視乎屆時發展局工務科的服務需求，以及受聘人的工作表現而定。

申請方法

郵寄✔️

互聯網✔️

(a)申請表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

(b)已填妥的表格，須於截止申請日期或之前送抵香港添馬添美道二號政府總部西翼15樓發展局工務科人事分組，信封上清楚註明「申請行政經理職位(非公務員職位空缺)」。

申請人亦可通過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

【效率促進辦公室—客戶服務員】

月薪$14,100

截止日期

13/03/2024 17:00:00

+ 3

入職條件

(a) 在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 具備最少一年的全職工作經驗，曾任職電話中心或客戶服務為佳；及

(c) 操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳；及

(d) 熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字。

申請人需接受中文文書處理速度測驗。

獲聘用者需通過培訓後的測試才會被繼續聘任。

職責

通過電話和電郵處理公眾的查詢及投訴。一般工作時間為上午8時45分至下午6時正（星期一至五），或須輪班、不定時工作，或在惡劣天氣(包括颱風及黑色暴雨)期間工作。獲聘用者須於短時間內上任及被調派至油麻地或長沙灣的1823辦公室工作。

薪酬

月薪$14,100

聘用條款

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。

申請方法

郵寄✔️

互聯網✔️

(a)申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。

(b)申請人須把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓效率促進辦公室1823行政及支援組。請在信封面上註明申請職位的名稱。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

(c)申請人亦可在公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

【投資推廣署—助理經理（初創企業）】

月薪$22,895

截止日期

14/03/2024 17:00:00

+ 2

入職條件

(a) 具備最少三年在工商管理、客戶管理、金融／財務、國際市場推廣／營銷、公共關係或相關領域獲得的全職工作經驗；

(b) 持有香港任何一所大學所頒授的工商管理、金融／財務、經濟、傳理學、公共關係、國際市場推廣或相關學科的學士學位，或具同等學歷；

(c) 中英文書面溝通技巧良好，並能操流利廣東話、普通話及英語。通曉其他語言者更佳；以及

(d) 精通英文及中文文書處理及以下應用程式︰Microsoft Word、Excel及PowerPoint。

職責

(a) 解答查詢並為StartmeupHK團隊及其活動提供後勤和行政支援服務；

(b) 進行市場研究並擬備有關投資推廣計劃的資料摘要及報告，並協助控制預算；

(c) 輸入及管理部門資料庫及電腦系統，例如客戶關係管理系統；

(d) 更新網站；撰寫、設計和擬備不同社交媒體及網上平台的帖文；以及

(e) 協助本地／海外活動（例如新聞發布會、社區活動、展覽、推廣活動）的後勤安排，包括宣傳、邀請來賓及場地佈置；並與市場推廣公司和外判商聯絡，以製作宣傳資料和更新內容。

薪酬

月薪$22,895

聘用條款

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，一般為期24個月。續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請方法

郵寄❌

互聯網✔️

申請人必須於2024年3月14日下午5時正（香港當地時間）或之前遞交以下文件：

(a) 詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信；以及

(b) 把完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(c) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

申請人如未能遞交以上任何一項或逾期遞交申請，本署將不會處理有關申請。

【康樂及文化事務署—臨時水上活動教練】

月薪$27,800

截止日期

14/03/2024 17:00:00

+ 2

入職條件

(1)完成中五課程(包括在期終/畢業試中國語文及英國語文科及格)，或同等學歷;

(2)至少須持有下列其中一項水上活動的有效教練證書：(i)風帆、(ii)獨木舟或(iii)滑浪風帆;

(3)具有最少一季教授風帆、獨木舟及/或滑浪風帆的經驗；

(4)操流利粵語及英語；

(5)持有有效的聖約翰救傷會、香港紅十字會或醫療輔助隊急救證書；及

(6)持有香港拯溺總會頒發的有效沙灘救生章或以上級別證書，及香港海事處發出的有效遊樂船隻操作人合格證明證書或同等/以上資歷更佳。

職責

在水上活動中心策劃和舉辦水上活動或課程。職務包括訓練和指導有關人士使用中心設施及協助監督中心船艇的使用和維修。

薪酬

月薪$27,800

聘用條款

受聘者將按非公務員合約條款聘用。合約期一般由二至五個月不等，視乎運作需要。

申請方法

郵寄✔️

互聯網❌

(a)申請表格可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局互聯網站下載。

(b)申請人須把填妥的申請表格，連同有效教練證書、工作經驗及資歷證明文件影印本，在截止申請日期前遞交或郵寄至香港新界沙田排頭街1號康樂及文化事務署總部7樓康樂事務部支援組聘用及編制小組。請在信封面上註明「申請非公務員合約臨時水上活動教練」。

(c)信封上的郵戳日期將被視為申請日期。所有申請書，如資料不全、逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、申請人並未妥為簽署，或非使用指定的申請表格，均不予考慮。

申請人請在申請表格內註明有關教授風帆、獨木舟及/或滑浪風帆的資格及相關經驗。