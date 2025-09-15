黑工｜小紅書大量相似帖文聘攝影師、演唱會人員　部分為刷單騙案

【黑工招聘內幕之三：招聘為名，騙案為實】內地社交平台小紅書上出現大量涉嫌招聘「黑工」來港工作的帖文，有內地人鋌而走險來港打工，這個「市場」同時也吸引大量騙徒。小紅書上近月有多篇帖文招募韓國女子組合BABYMONSTER的演唱會工作人員，但演唱會5月已經完結。



《香港01》記者聯絡發帖人，對方改稱提供線上兼職，到特定網站為酒店寫好評；亦有帖文聲稱聘請火炭手錶公司倉務員，要求應徵者先接受「培訓」，到網站註冊及充值現金以完成任務，屬典型「刷單騙案」手法。



另外近期有大量貼文招聘香港「街拍」及「探店」攝影師，聲稱只要拍攝照片並取得被拍者的WhatsApp號碼，即可獲取約300元人民幣（折合328港元）報酬，聲稱工作3小時可輕易賺取3,000元。記者放蛇發現「僱主」會聯絡被拍攝對象，訛稱打算訂購大量產品。翻查資料，過往曾有騙徒假冒買家訂購商品，以空頭支票獲取信任，再要求賣家向另一指定店舖協助訂購商品。



小紅書上由3月至9月有多個帖文聘請兼職保安、檢票員、工作人員，於韓國女子團體BABYMONSTER 的香港演唱會工作。（譚曉彤攝）

小紅書上由3月至9月有多個帖文聘請兼職保安、檢票員、工作人員，於韓國女子團體BABYMONSTER 的香港演唱會工作。（小紅書截圖）

BABYMONSTER今年5月24至25日確實曾在香港亞博館舉辦演唱會，已經結束。（LIVE NATION 圖片）

騙案一：連月請工作人員 惟演唱會5月已過

小紅書上有部份散工招聘帖文的內容，其工作地點、時間、薪酬、崗位等幾乎一式一樣。例如由3月至9月有多個帖文聘請兼職保安、檢票員、工作人員，於韓國女子團體BABYMONSTER的香港演唱會工作6小時，時薪為120至130元。

BABYMONSTER今年5月24至25日確實曾在香港亞博館舉辦演唱會，已經結束。《香港01》記者聯絡多個發帖人，多人稱已經沒有線下工作，改為在旅遊網站「Trip.com」上向酒店給予好評，聲稱「這是線上的工作，沒有時間限制」。

根據反詐騙協調中心，曾經有騙徒假冒「Trip.com」，要求受害人「點讚收藏刷單」，即可賺取佣金，實際上誘騙市民受害人轉帳至其戶口。

《香港01》記者聯絡多個發帖人，對方聲稱已經沒有線下工作，改為線上為旅遊網站「Trip.com」上向酒店給予好評。（WhatsApp對話截圖）

騙案二：應徵鐘錶行倉務員 須事先網上做任務「培訓」

小紅書8月初有帖文聘請「炒散幫手執貨/分貨」，於將軍澳、屯門、火炭等地上班，早更每日薪金達800元，兼職則時薪90元。記者根據帖文上的電話透過WhatsApp聯絡「招聘人員」，表明沒有香港身份證，對方繼續解釋工作內容，指可以自由報更，在手錶公司協助執貨、倉務等。

該人之後要求記者轉用Telegram與另一職員聯絡，該職員稱「因為公司擔心你哋並冇呢方面嘅產品知識，所以安排短暫嘅培訓俾你哋去初步了解公司基本嘅手錶及手錶零件」，之後提供網址及邀請碼要求記者註冊成用戶。

小紅書8月初有帖文聘請「炒散幫手執貨/分貨」。（小紅書截圖）

該人之後要求記者轉用Telegram與另一職員聯絡，該職員提供網址及邀請碼要求記者註冊成用戶，進行「培訓」。（Telegram對話截圖）

網站介面類似網上購物平台，展示多款腕錶產品。有海報表示用戶兩日內瀏覽140款手錶，便可獲得2,388元的「勤工獎勵」，另一張海報則指用戶「填補」一定金額，便能獲得額外獎勵，例如填補1,000元，能額外獲得68元。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說單看網站連結地址已覺得「流流地」，防毒軟件及防火牆亦不停阻止瀏覽網站，反映網站不安全。他相信這屬典型「刷單騙案」手法，要求事主向平台支付一定費用，才能做任務以賺取更多「獎勵」，但實際上往往無法取回款項。

打工冇理由要帶錢，要帶錢打工嘅一定係騙局。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑相信這屬典型「刷單騙案」手法，要求事主向平台支付一定費用，才能做任務以賺取更多「獎勵」。（資料圖片）

小紅書近期湧現大量「香港街拍」的兼職招聘貼文，聲稱只需要一部手機或相機，在全港街頭隨拍、捕捉人物，每張相片一經採用可獲300元人民幣。（小紅書截圖）

騙案三：一張街拍報酬300元人民幣 料為假訂單騙局

小紅書近期亦湧現大量「香港街拍」的兼職招聘貼文，聲稱只需要一部手機或相機，在全港街頭隨拍、捕捉人物，每張相片一經採用可獲300元人民幣，當日結算。記者聯絡其中一名發帖人，對方聲稱將於香港開辦影樓，需要透過街拍收集相片及提高知名度，要求兼職人員於街上找路人拍照後，再領取對方的WhatsApp電話號碼，便能獲得報酬。

小紅書近期湧現大量「香港街拍」的兼職招聘貼文，圖為招聘人員提供的範例。

及後，該人員要求改為到香港「探店」拍攝店舖的相片，並取得老闆的WhatsApp電話號碼，便為之完成。記者以人工智能系統製作一張在香港出售麻雀店舖的模擬照片，並提供電話號碼。對方聯絡該號碼，聲稱想訂購大量麻雀，要求提供更多產品相片。

根據反詐騙協調中心，過往曾有騙徒向店舖訛稱需要訂購大量貨品，以空頭或無效支票存入店舖帳戶，進行假轉帳，以減低店舖疑心，其後再求店舖向指定供應商代為訂購昂貴貨品，以騙取款項。