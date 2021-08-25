跑馬地長者智能公寓包「醫」食　每戶設機械人：不能取代看護

現時安老行業面對的問題是照顧模式選擇單一，而安老院長期面對人手短缺的問題，往往犧牲長者生活的自主與尊嚴，被剝奪個人生活的喜好、習慣等等，其實沒有安老可言。然而，無論在內地、台灣、日本、泰國、歐洲，都出現有別於傳統老人院的「安老村」。例如在上海早就有長者社區試驗計劃，利用智能科技留意長者的活動，若獨居長者長期沒外出，系統會通報相關社工；至於台灣、泰國，亦有專為認知障礙症長者而設的安老社區，讓認知障礙長者在安全的環境下自由出入。

香港安老行業發展卻落後得多。而最近香港陸續出現不同形式的長者公寓。其中位於跑馬地的酒店式長者公寓「曦蕓居」，長者可以在單位內獨立生活，不會因為共居而失去私隱；而且能按照自己原來的生活模式。這個長者公寓參考不同外國實例，期望能做到醫社合一，結合醫療、復康、酒店管理的概念，因應每位長者的狀況

與能力而選擇適切的照顧計劃。

點評：

長者友善設計

智能機械人雖然能減輕護士的工作，解決長者日常生活某些疑難。但我認為智能機械人只是協助的角色，我反更欣賞長者友善的設計。例如各樓層以顏色作區別，讓認知障礙症的長者能更容易辨識自己居住的樓層；屋內智能系統亦會設有燈路指引，讓認知障礙症長者不易迷失；浴室設計亦方便長者使用；屋苑內亦實行無障礙設施等等。

相關故事：

【芭拉開箱】吞嚥困難救星 院舍引日本軟餐=老人份子料理

【在世界邊端安老‧一】母認障 父自殺 清邁瑞士人建不綁老人村