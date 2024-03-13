醬園弄｜章子怡演女主預告超震攝　怒斥找楊冪趙麗穎炒熱度

導演陳可辛籌備7年之久的電影《醬園弄》，對於角色人選一直備受關注。但電影日前就公開15秒預告，確定女主角由影后章子怡出演。而一直盛傳楊冪、趙麗穎將會加入劇組演配角，雖然官方還未正式官宣演員名單，但外媒及某些網上平台已證實她們將會出演，引來不少關注。近日，章子怡更因看不過網民的惡評而反擊對方，令到《醬園弄》的話題再度升級。

《醬園弄》陳可辛籌備7年之久。（陳可辛微博圖片﹑微博圖片）

作為電影女主角，章子怡的演技早備受肯定，但有網民就貼文直指近年她出演的電影票房一直都很低迷，熱度大不如前，所以望藉着是次的電影《醬園弄》再推高演藝事業迎來高峰。更指出電影之所以有楊冪加盟，皆因她親自找陳可辛導演出馬邀請對方出演，而趙麗穎則與她本人熟悉，所以加入劇組出演實屬正常。

章子怡出演女主角。（微博圖片）

兩大人氣花旦一起參演《醬園弄》，電影未播已經引來極高熱度，所以令網民質疑章子怡是藉她們的高人氣推高電影，好讓她坐收漁翁之利。對於網民的質疑，章子怡亦有作出反擊：「並沒有，Shut up idiot!」似乎極為生氣。

有傳趙麗穎﹑楊冪一起出演。（趙麗穎微博圖片﹑楊冪微博圖片）

《醬園弄》改編自1944年3月，發生在上海的「醬園弄殺夫案」，詹姓男子身材高大，原本在典當行當二掌櫃，但沉迷賭博，又終日家暴，妻子詹周氏長期生活在痛苦中，最終失去理智將他殺害分屍16塊。案件曝光後震驚整個上海，事後詹周氏對犯行供認不諱，當年正值上海女權主義盛行之際，有女作家聽聞此案認為詹周氏的悲劇是封建惡果，在民意沸騰下，詹周氏最終被送往新疆，直到90年代才離世。