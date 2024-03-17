大鵬專訪｜感激導演相信自己　獲提名金像獎︰不知下一次要何時

由林家棟、大鵬領銜主演的犯罪電影《第八個嫌疑人》，在即將舉行的《第四十二屆香港電影金像獎》榮獲3項提名，其中男主角大鵬（董成鵬），以內地演員身份入圍最佳男主角。身為香港人能夠入圍都夠高興，作為內地人，那份興奮更是難以形容，而作為一個由細到大都追看香港娛樂文化的樂迷影迷而言，更是夢想成真一樣。



大鵬︰「我是1982年出世，香港電影金像獎也是1982年舉辦，我跟她一樣大。我有個希望，希望永遠都停留在今天，一直保持期待的心情，因為我怕到金像獎結束那天，我便再不是入圍名單之中。」時間唔等人，這想法冇得實現，但說不定，屆時身份又變一變，變成第四十二屆香港電影金像獎最佳男主角呢？



大鵬想也未想過細細個睇金像獎大，到現在可以入圍金像獎最佳男主角。（梁碧玲 攝）

「家駒是我的偶像，也是我的信念」

8、90年代不少亞洲地區人士，都以追看香港電影、電視劇及聽廣東歌為時尚指標，大鵬亦不例外，在東北吉林省出世的他，接觸港片機會不多，要好好把握每個周末去逛賣錄音帶，和出租錄影帶的店舖，看看有甚麼新貨。「很搶手的，晚一點去都租不到，所以下手要快！狠！準！特別是一些系列電影《家有囍事》系列、《古惑仔》系列，周星馳電影都大受歡迎，我都愛看周潤發，想過長大後也可以當英雄。」

黃家駒在大鵬心目中佔上重要的位置，他甚至計劃搵一部關於黃家駒的電影，但版權上實需要時間處理。（影片截圖）

英雄當不上，但深深影響和塑造了大鵬成為一位演員。當中又以Beyond的歌曲影響更深，曾因此而去學彈結他和夾Band，歌詞的一字一句更成為思考的啟發點。「Beyond的歌有很多叫人充滿勇氣、要善良、要堅定、不再猶豫、有自己的夢想，這正正影響自己不少。」

大鵬︰「Beyond的歌有很多叫人充滿勇氣、要善良、要堅定、不再猶豫、有自己的夢想，這正正影響自己不少。」（網上圖片）

要數影響最深的一句歌詞，不是「今天我」，亦不是出自家駒手筆，而是來自小美填的《不再猶豫》第一句。「無聊望見了猶豫 達到理想不太易 即使有信心 鬥志卻抑止」大鵬以半鹹淡的廣東話唱出來，而他跟家駒的交流是在1993年（家駒離世）之後，這又令他有另一種體會。「我13歲（1995）才開始彈結他，當時眼中的家駒是個叔叔，到我擁有自己樂隊登台時，會覺得他是位哥哥。很快我又跟他同年齡，而他永遠都定格在31歲，現在更似是我弟弟。那令我更難想像，小小年紀，已有這麼大力量影響這麼多人，是一代人的價值觀，這令我感受好深。」

談起香港娛樂文化，大鵬就是有股莫名的興奮。（梁碧玲 攝）

大鵬偶然都會來港，時間許可更會到家駒墳前探望一下。「每次去都永遠有歌迷在，放他的歌，陪他一會，當剩下我一個人時，我才會跟他談心事，分享我的工作，他是我的偶像，也是我的信念。」

金像獎人肉維基

留意香港電影，自然也留意香港電影金像獎，大鵬跟金像獎同一年出世，有份莫明的親切感，而他腦海亦有不少金像獎名場面，包括劉德華拿獎的全場哄動，當然還有周星馳。「記得他有多謝其他入圍的朋友，那年有張學友（《男人四十》），每次看起來都好激動。」他就是記憶猶新到22年前的畫面都記住。

周星馳憑《少林足球》成為香港電影金像獎史上唯一一位連奪最佳男主角及最佳導演的電影人。（影片截圖）

拍了十幾年電影，第一次入圍金像獎，大鵬也知作為內地演員，要入圍是不容易的事，「也不知下一次要待何時，我也想到自己老了，也會拿入圍金像獎這件事出來回味，是持續的快樂事情。」

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講廣東話壓力大過減肥

《第八個嫌疑人》是改編內地建國以來最大武裝械劫案，案件橫跨21年，家棟、大鵬以及孫陽，在戲中要由青年演到中年，其中大鵬更要隨著角色成長，先後減肥和增肥演出，而且效果非常顯著，令人眼前一亮。但提到這方面，大鴅不想再放大去說︰「作為一個演員，這是演出方式，有這麼好的角色，很多演員都願意作更多付出。電影要在2小時交代一個20年的事情，身體是需要有明顯變化，減肥好增肥好都不容易，但我覺得不必要只專注在這。」

他想說的反而是練習廣東話，因為角色是廣東人，部分對白要以廣東話說出，故要提前半年去練習。「雖然自小便聽廣東歌，但真正講出來仍有一定難度，有時太專注發音，又會忽略了演技，所以導演會要求我在現場先做好戲，情緒比一切更重要，講不好可以通過配音方式去變得更好，這句話令我有所鬆綁。」

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若要二選一，大鵬覺得講廣東的壓力比減肥更大︰「減肥是一個人的事，做不到就要再努力點，但講粵語是一群人的事，有家棟有孫揚在，如果他們有更個人發揮，也擔心你聽不懂做不到，會影響他人演出，所以只好逼自己做得更好。」

大鵬感激導演李子俊對他的信任︰「是他選擇了我，讓我可在觀眾面前有更多可能性。」（梁碧玲 攝）

我也可以認真起來

大鵬是著名的喜劇演員，剛在年初上畫，由他主演的喜劇《年會不會停》便大收12億人民幣，但導演李子俊反看中他可以駕馭一個嚴肅角色，這令大鵬感激不已。「是他選擇了我，讓我可在觀眾面前有更多可能性，他給我很大的信任。」

年初上畫，由大鵬主演的喜劇《年會不會停》，劇情諷刺迂腐的企業制度（《年會不會停》劇照）

以為是這份信任，才令大鵬要不惜一切增肥減肥，一洗自己喜劇形象，令觀眾認為自己都可以認真起來！「我沒這樣想，當我表演喜劇的時候，其實沒有用一個喜劇的方式去演，其實演喜劇跟正劇沒甚麼大差別。喜劇的演出不是戲劇以外的表演訓練，你所以好笑是來自人物、環境、時間、關係上產生的點點錯位，絕不是去做一些大反應令大家笑。如果你非常認真去演喜劇，那會更好笑，會讓觀眾認為這個人的倒楣，出醜是真的。」單聽這番理論，你就知道大鵬不單可以認真起來，他根本就一直是認真地來。