大鵬專訪｜感激導演相信自己 獲提名金像獎︰不知下一次要何時
由林家棟、大鵬領銜主演的犯罪電影《第八個嫌疑人》，在即將舉行的《第四十二屆香港電影金像獎》榮獲3項提名，其中男主角大鵬（董成鵬），以內地演員身份入圍最佳男主角。身為香港人能夠入圍都夠高興，作為內地人，那份興奮更是難以形容，而作為一個由細到大都追看香港娛樂文化的樂迷影迷而言，更是夢想成真一樣。
大鵬︰「我是1982年出世，香港電影金像獎也是1982年舉辦，我跟她一樣大。我有個希望，希望永遠都停留在今天，一直保持期待的心情，因為我怕到金像獎結束那天，我便再不是入圍名單之中。」時間唔等人，這想法冇得實現，但說不定，屆時身份又變一變，變成第四十二屆香港電影金像獎最佳男主角呢？
「家駒是我的偶像，也是我的信念」
8、90年代不少亞洲地區人士，都以追看香港電影、電視劇及聽廣東歌為時尚指標，大鵬亦不例外，在東北吉林省出世的他，接觸港片機會不多，要好好把握每個周末去逛賣錄音帶，和出租錄影帶的店舖，看看有甚麼新貨。「很搶手的，晚一點去都租不到，所以下手要快！狠！準！特別是一些系列電影《家有囍事》系列、《古惑仔》系列，周星馳電影都大受歡迎，我都愛看周潤發，想過長大後也可以當英雄。」
英雄當不上，但深深影響和塑造了大鵬成為一位演員。當中又以Beyond的歌曲影響更深，曾因此而去學彈結他和夾Band，歌詞的一字一句更成為思考的啟發點。「Beyond的歌有很多叫人充滿勇氣、要善良、要堅定、不再猶豫、有自己的夢想，這正正影響自己不少。」
要數影響最深的一句歌詞，不是「今天我」，亦不是出自家駒手筆，而是來自小美填的《不再猶豫》第一句。「無聊望見了猶豫 達到理想不太易 即使有信心 鬥志卻抑止」大鵬以半鹹淡的廣東話唱出來，而他跟家駒的交流是在1993年（家駒離世）之後，這又令他有另一種體會。「我13歲（1995）才開始彈結他，當時眼中的家駒是個叔叔，到我擁有自己樂隊登台時，會覺得他是位哥哥。很快我又跟他同年齡，而他永遠都定格在31歲，現在更似是我弟弟。那令我更難想像，小小年紀，已有這麼大力量影響這麼多人，是一代人的價值觀，這令我感受好深。」
大鵬偶然都會來港，時間許可更會到家駒墳前探望一下。「每次去都永遠有歌迷在，放他的歌，陪他一會，當剩下我一個人時，我才會跟他談心事，分享我的工作，他是我的偶像，也是我的信念。」
金像獎人肉維基
留意香港電影，自然也留意香港電影金像獎，大鵬跟金像獎同一年出世，有份莫明的親切感，而他腦海亦有不少金像獎名場面，包括劉德華拿獎的全場哄動，當然還有周星馳。「記得他有多謝其他入圍的朋友，那年有張學友（《男人四十》），每次看起來都好激動。」他就是記憶猶新到22年前的畫面都記住。
拍了十幾年電影，第一次入圍金像獎，大鵬也知作為內地演員，要入圍是不容易的事，「也不知下一次要待何時，我也想到自己老了，也會拿入圍金像獎這件事出來回味，是持續的快樂事情。」
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講廣東話壓力大過減肥
《第八個嫌疑人》是改編內地建國以來最大武裝械劫案，案件橫跨21年，家棟、大鵬以及孫陽，在戲中要由青年演到中年，其中大鵬更要隨著角色成長，先後減肥和增肥演出，而且效果非常顯著，令人眼前一亮。但提到這方面，大鴅不想再放大去說︰「作為一個演員，這是演出方式，有這麼好的角色，很多演員都願意作更多付出。電影要在2小時交代一個20年的事情，身體是需要有明顯變化，減肥好增肥好都不容易，但我覺得不必要只專注在這。」
他想說的反而是練習廣東話，因為角色是廣東人，部分對白要以廣東話說出，故要提前半年去練習。「雖然自小便聽廣東歌，但真正講出來仍有一定難度，有時太專注發音，又會忽略了演技，所以導演會要求我在現場先做好戲，情緒比一切更重要，講不好可以通過配音方式去變得更好，這句話令我有所鬆綁。」
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若要二選一，大鵬覺得講廣東的壓力比減肥更大︰「減肥是一個人的事，做不到就要再努力點，但講粵語是一群人的事，有家棟有孫揚在，如果他們有更個人發揮，也擔心你聽不懂做不到，會影響他人演出，所以只好逼自己做得更好。」
我也可以認真起來
大鵬是著名的喜劇演員，剛在年初上畫，由他主演的喜劇《年會不會停》便大收12億人民幣，但導演李子俊反看中他可以駕馭一個嚴肅角色，這令大鵬感激不已。「是他選擇了我，讓我可在觀眾面前有更多可能性，他給我很大的信任。」
以為是這份信任，才令大鵬要不惜一切增肥減肥，一洗自己喜劇形象，令觀眾認為自己都可以認真起來！「我沒這樣想，當我表演喜劇的時候，其實沒有用一個喜劇的方式去演，其實演喜劇跟正劇沒甚麼大差別。喜劇的演出不是戲劇以外的表演訓練，你所以好笑是來自人物、環境、時間、關係上產生的點點錯位，絕不是去做一些大反應令大家笑。如果你非常認真去演喜劇，那會更好笑，會讓觀眾認為這個人的倒楣，出醜是真的。」單聽這番理論，你就知道大鵬不單可以認真起來，他根本就一直是認真地來。