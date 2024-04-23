超意神探︱張家輝六個分身仲反串演出　無意預測票房︰唔好扮專家

香港追兇心理電影《超意神探》，由張家輝、周勵淇、譚耀文、唐文龍主演，講述張家輝飾演擁有超憶症的警探運用過人記憶，在潛意識中化身不同人物代入兇手心理以抽出真兇。《超意神探》今日（23日）舉行首映禮，張家輝攜同Niki周勵淇與唐文龍現身，並於活動上接受傳媒訪問。



《超意神探》主演張家輝、周勵淇及唐文龍今日現身電影首映禮。（梁碧玲 攝）

張家輝與周勵淇於《超意神探》首映禮上接受傳媒訪問。（梁碧玲 攝）

張家輝與周勵淇於《超意神探》首映上接受訪問，分享到張家輝在電影裡變裝演出時，張家輝笑言不覺帶喜感：「我覺得只係分裂出唔同角色嘅功能、賦予唔同性格行為，唔係喜劇嘅嘢嚟，有嘅都係Sense humor（幽默感），（變裝）出發點唔係想搞笑嘅。」

張家輝在電影裡六次化身不同造型了解兇手心理，他笑言六個角色造型都相當喜歡：「最特別唔鍾意張家輝自己呢個角色！因為嗰啲有劇本可以跟住嚟做，張家輝自己冇劇本、成日直播，令我壓力好大，所以成日演自己演得唔係幾好。」至於要反串扮女人，張家輝表示要為案件其中一環、也沒有搞笑的成份，更笑指不記得有沒有「裝假狗」呈現曲線身材。

張家輝於《超意神探》裡要分別飾演六個潛意識裡代入的角色，更要反串演出。（梁碧玲 攝）

與張家輝有不少對手戲的周勵淇，表示自己沒有機會親眼見到家輝哥的反串裝扮，但表示見證到他拍攝的辛苦程度：「因為佢不斷咁換造型，拍嗰時係夏天好熱﹐你話係咪自己攞嚟？」張家輝則笑指：「係咪攞嚟衰呀？不過我覺得各人嘅追求唔同，我唔係鍾意辛苦，我要夠大膽、去嘗試、會辛苦啲，但係我自己都好願意換取到挑戰。」張家輝於《超意神探》不乏動作武打戲份，他亦分享指：「因為導演本身係成家班嘅動術指導，我都好期待佢會點拍法﹐喺拍攝之前我都經過訓練、排練先去現場。」

張家輝笑言不斷變裝演出為「自己攞嚟衰」，令在拍攝現場目擊過程的周勵淇大笑。（梁碧玲 攝）

《超意神探》為張家輝與周勵淇出道以來首次合作，張家輝開玩笑指：「我好細個就想同Niki合作㗎喇！不過我離開咗TVB佢先入去咋嘛！」周勵淇則表示：「我冇緊張、我好興奮！因為我好鍾意認真嘅演員，我自己做足晒功課，去到現場都仲係覺得佢好犀利，可以控制晒成個場面，我自己就好戰戰兢兢做好自己嘅崗位先，好在冇咩差池。」

張家輝與周勵淇出道多年後首次合作。（梁碧玲 攝）

近日香港電影票房較年前低迷，張家輝被問到對《超意神探》票房的期望時表示：「冇演員唔會期待自己演嘅戲有好成績，但係會咁諗啫，都係好被動嘅行為，自己做好咗就算。」

《超意神探》已於內地以網大形式播映，張家輝談到對在香港上映的影響時則表示：「演員只能夠負責演戲，部戲寫劇本前期、拍攝、後期、宣傳、用咩檔期上、喺咩地方上同演員係冇關嘅。只要喺拍戲嘅時候做返自己本份，唔好乜嘢都攞嚟扮專家！」談到內地影壇，張家輝則笑指有拍攝迎合內地觀眾的作品：「我啱啱拍咗套好大膽迎合內地嘅電影叫《贖夢》（由張家輝自導自演）呢部係冇鬼嘅鬼片，係心中有鬼！好大膽㗎，係好偏門嘅題材！」

張家輝談及內地市場時，趁機會宣傳自導自演新作《贖夢》。（梁碧玲 攝）

近日張家輝太太關詠荷拍攝廣告，被問及會否支持太太時，張家輝笑指：「支持！梗係支持啦！（有沒有與你商量？）有商量、出雙糧啊！」