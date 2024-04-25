九龍城寨之圍城｜林峯被打得最多　劉俊謙知女友摑古天樂︰戥佢驚

改編自余兒原著小說《九龍城寨》，司徒劍僑漫畫風格的動作電影《九龍城寨之圍城》，由鄭保瑞導演，葉偉信、莊澄監製，古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑演出，將於5月1日公映，電影於今日（25/4）舉行首映禮。其中林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑因為在場中會出生入死，更自己起名做「Kowloon Four」。



一眾台前幕後以放紙飛機，寓意票房一飛衝天。（葉志明 攝）

（左起）張文傑、胡子彤、林峯、劉俊謙，在場中會出生入死，戲外更成為好兄弟，自己起名做「Kowloon Four」。（葉志明 攝）

記者問到「Kowloon Four」邊個最打得，幾位都立即指住林峯，反而林峯即是澄清︰「係被人打得最多嗰個，每一日都係對住動作導演，去到有日唔使打，反而會問係咪睇錯通告。唯一遺憾係在戲中冇機會同大哥大洪金寶有動作場面。」阿峯覺得四人在戲裡戲內都產生了默契︰「現場打到好累，有時一個眼神就係一份支持。」而胡子彤在戲中打到爆下巴要聯15針，佢都覺得小事，當下反而擔心影響拍攝進度。

林峯笑指自己是被打得最多一個。（葉志明 攝）

劉俊謙笑言得知女友會摑古生，戥佢驚。（葉志明 攝）

剛剛由台灣返來的劉俊謙，趕得切歸隊出席首映。劉俊謙︰「之前都對大家唔住，Kowloon Four少咗一個變Kowloon Three，今日就補償番，請食飯就一定，（張文傑追問︰仲有呢？）每人咀番啖。」隨即隔空向三位兄弟獻吻。

林峯指拍完動作戲，幾兄弟會互相幫對方按摩舒緩。（葉志明 攝）

問到女友蔡思韵（Ceci）在台上表示要摑古生，深感抱歉，劉俊謙就爆自己比佢更擔心︰「我聽聞佢摑古生後，古生退後咗兩步，嗰刻我戥佢驚，佢直頭將香港影壇一個老竇，大家嘅爸爸塊面摑腫咗，我代佢同大家講聲對唔住。」問到Ceci拍這一幕前，可能叫他代替古生試位練習下？「唔同！唔同！佢摑我唔會就力㗎。(張文傑︰點解你唔提古生小心啲？)我冇古生聯絡，如果唔係我會同佢講，其實Ceci好大力，」