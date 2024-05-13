基斯伊雲斯有傳重演美國隊長　填補《終局之戰》消失幾十年人生

Marvel超級英雄電影自《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）於2019年上映後，一眾最受歡迎的原祖超級英雄如鐵甲奇俠、美國隊長先後「退休」，MCU電影宇宙亦開展接班新階段。承繼美國隊長的「飛隼」Sam Wilson亦即將成為《美國隊長》系列第四集《Captain America: Brave New World》的主角，並預計於2025年2月上映。

基斯伊雲斯自2011年起飾演美國隊長一角。（《美國隊長：復仇者先鋒》電影劇照）

基斯伊雲斯飾演的美國隊長，於2019年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》裡正式「退休」。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

飛隼於影集承繼美國隊長的意志與承諾，成為第二代美國隊長。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

飾演元祖美國隊長的演員基斯伊雲斯（Chris Evans）於《復仇者聯盟4：終局之戰》結局裡「畢業」，歸還無限寶石到各個時空後，以老人家姿態現身，正式將美國隊長的盾牌讓給戰友鷹隼，基斯伊雲斯過去五年來亦未有再於任何Marvel電影或影集現身。然而，最近卻有傳聞指，基斯伊雲斯將會重演美國隊長一角，並於迷你影集裡驚喜現身！

美國隊長穿越時空歸還無限寶石與雷神鎚仔，十幾秒後出現時年老幾十年！（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影截圖）

老美國隊長將盾牌交給飛隼。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影截圖）

最後美國隊長將自己的盾牌傳承給飛隼，讓他接任自己的使命。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影截圖）

據外媒報道，有傳聞指基斯伊雲斯將會於MCU迷你影集裡重演美國隊長一角，故事更會承接《復仇者聯盟4：終局之戰》結尾，出發歸還無限寶石的行動，填補美國隊長回到過去，並決定重新渡過錯失的人生之間，短短幾十秒但長達幾十年的空隙。傳聞更表示基斯伊雲斯已經與Marvel簽約合同，回歸MCU重演美國隊長，消息引起國外一眾Marvel影迷熱烈討論，主流意見亦非常歡迎及期待基斯伊雲斯短暫「歸隊」！