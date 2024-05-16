九龍城寨｜內地票房逆襲贏《維和防暴隊》　排片續升挑戰5億大關

內地五一假期早在5月5日已經完畢，不過五一檔期電影的票房戰就仍然進行中，而且有大逆轉的情況出現。其中三甲位一直是《維和防暴隊》、《末路狂花錢》及《九龍城寨之圍城》爭持，直至5月14日就出現一個大逆轉，香港代表《九龍城寨之圍城》累積票房就超越《維和防暴隊》登上第二名。



城寨，真係唔係亂嚟，愈映愈有口碑，票房持續大賣。（《九龍城寨之圍城》預告截圖）

網民指選角就太耍帥欠英雄感。(《維和防暴隊》劇照)

其實今年五一檔電影鬥得相當激烈，三部被睇高一線的電影，票房差距一直在幾千萬內爭持，而開初因為排片量關係，《維和防暴隊》票房一直領先，直至５天假期完結，已收4.05億，成為假期冠軍。不過隨住口碑出街後，《九龍城寨之圍城》及《末路狂花錢》紛紛後來居上，而院方的排片量亦開始逆轉到另外兩部。

九龍城寨｜香港3日票房破千萬 《維和防暴隊》內地奪冠輸口碑

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《維和防暴隊》在五一假期完結日，票房已收4.05億成為冠軍，但值得留意，單日票房已經不及兩部後來者，證明口碑出街後欠帶動力。（網頁截圖）

其實《九龍城寨之圍城》在內地排片量上，一直未及兩部內地電影《維和防暴隊》及《末路狂花錢》，就以5月3日的排片量計，《維和防暴隊》（24.1%）、《末路狂花錢》（20.7%）。但隨著口碑滲出，《九龍城寨之圍城》的排片量亦開始微升，加上不少內地網民都指《維和防暴隊》拍出的場面相當可觀，但劇情單薄，甚至有抄襲林超賢導演的《紅海行動》，角色描述欠奉又不停耍帥，不太對味。

有網民覺得黃景瑜跟王一博似一直在搶戲，黃景瑜更只懂大喊大叫。(《維和防暴隊》劇照)

鍾楚曦被指妝化得太濃，跟劇情及場景不附。(《維和防暴隊》劇照)

去到5月14日更成功超過《維和防暴隊》收4.8億，排片量更持續上升至19.5%。（網頁截圖）

事實上，笑片《末路狂花錢》一直被視為黑馬，結果去到上映第六日，真的跑出個冠軍來，超越《維和防暴隊》成為五一檔電影票房冠軍至今。至於《九龍城寨之圍城》，在排片量隨口碑慢慢增至18%以上時，票房亦開始遞增，去到5月14日更成功超過《維和防暴隊》收4.8億，排五一電影檔第二名。反觀《維和防暴隊》由5月5日起9日期間，只增進了7,000萬票房，可見已乏力，上座率亦偏低。

除了古天樂、林峯，內地觀眾都對一眾新演另眼相看，特別是劉俊謙。（《九龍城寨之圍城》劇照）

而根據5月16日的最新票房數字，截至下午4點，《九龍城寨之圍城》已大收4.93億，排片量更持續上升至19.5%，內地媒體都以票房大逆轉來形容。相信過埋今日，應該可順利報捷，衝破5億大關。