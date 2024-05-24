慶餘年第二季｜「飯碗CP」終於重逢　范閒小男人上身撒嬌超爆笑

古裝傳奇劇《慶餘年第二季》，正於Disney+開播，不少人都擔心續作往往會破壞經典，但第二季播映至今討論度一直高企，獲讚是打破了陸劇中「續集必毀」的定律。由於新集數於每晚7時30分更新，討論度得以保持。其中去到第十二集，觀眾最期待的「飯碗CP」，終於重逢，二人一見如故，傾得眼泛淚光，感動不少觀眾。

范閒一直因公務繁重而未能抽空探望林婉兒，二人終於重逢。（《慶餘年第二季》劇照）

劇情講到范閒（張若昀 飾）於出使北齊回慶國後，一直因公務繁重而未能抽空探望林婉兒（李沁 飾），令觀眾久久未能看見「飯碗CP」重聚！直到第十二集，范閒決定前往探訪未婚妻婉兒，二人於第二季中久別重逢首次見面，先是眼眶充滿眼淚，然後破涕而笑，場面非常温馨。

范閒在席上破涕而笑。（《慶餘年第二季》劇照）

席上是是非非，令二人感情被動搖。（《慶餘年第二季》劇照）

二人重逢的飯局中充滿意外，包括突然遇上二皇子（劉端端 飾）、北齊大公主（毛曉彤 飾）、大皇子（付辛博 飾）的加入，局面變得相當有趣。席間二皇子提及范閒於北齊時招惹狂蜂浪蝶的傳聞，希望離間「飯碗CP」的感情。北齊大公主即幫忙解釋，可惜愈辯愈亂，解釋道二人只是興趣相投，而范閒只是逢場作戲，令范閒處境變得更尷尬，非常搞笑。

平時威風八面、時時招積的范閒即「小男人」上身，伏在她腳上撒嬌。（《慶餘年第二季》劇照）

飯局過後范閒與林婉兒二乘坐馬車離場，婉兒即以半呷醋形式向范閒查問究竟，平時威風八面、時時招積的范閒即「小男人」上身，向婉兒解釋只會鍾愛她一人，更伏在她腳上撒嬌，反差大之餘「飯碗CP」放大絕閃光彈。