九龍城寨｜台灣票房強勢　預告呢位「城寨治安委員會」代表去謝票

電影《九龍城寨之圍城》在香港票房已衝破8000萬，截至昨日（27/5），香港澳門總票房錄得$82,513,009，不單連續27日成為單日票房冠軍，更超越了華語片票房第二位的《明日戰記》，下步將劍指《毒舌大狀》（1.15億）一哥地位。另一方面，電影在5月17日台灣上映，上映10天票房已高達2128萬台幣（約517萬港元），有望成為2024年最高港產片票房。由於走勢凌厲，昨日台灣發行華映娛樂便透露會邀請到相關演員來台謝票。



《九龍城寨之圍城》截至昨日（27/5），香港澳門總票房錄得$82,513,009，不單連續27日成為單日票房冠軍，更超越了華語片票房第二位的《明日戰記》。（網上圖片）

票房大破2100萬台幣（約517萬港元），是2020年以來表現最好的港產片，故發行的華映娛樂便在貼文上率先報福利「聽說城寨治安管理委員會要來」，消息一出，不少影迷都留言猜猜有邊位負責人會來台。有人猜是古天樂，但知他向來事忙機會微。更有人希望「城寨四少」一齊亮相，不過這又似乎未符合「城寨治安管理委員會」的前設。

台灣上映10天更高收2128萬台幣，有望成為2024年最高港產片票房。（網上圖片）

伍允龍在《九龍城寨之圍城》勁搶鏡，這個「讚」更成為Ｍeme圖。（劇照）

直至有網民留言︰「小編這樣太明顯了，關鍵字：城寨治安委員會（嗚嗚那王九應該就沒機會了）」相信該網民是猜古天樂會到台灣宣傳，不過華映小編就留言回覆︰「未公開之前都不好說」，隨後更有網民突破盲點︰「你忘了後來誰接替了他們的職務」，更似報喜的劇照正是「王九」伍允龍，故大有機會。

伍允龍在戲中飾演的「王九」非常搶鏡。（《九龍城寨之圍城》劇照）

早前伍允龍更前往九龍城廣場的展覽欣賞，更擺出一副相當認真模樣，研究九龍城寨的歷史照片，似乎在找角色王九的蹤影！（《九龍城寨之圍城》IG圖片）

而據可靠消息指，原來第一波到台謝票的確是「王九」伍允龍，最快指今個周末便開始做宣傳，未知屆時會否又表演寸勁呢？而講明係第一波，其他演員原來都正度期希望跟台灣影迷見面，所以台灣影迷期待的「城寨四少」都唔係冇機會，大家拭目以待。