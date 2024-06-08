侍者｜李政宰成首位亞裔絕地大師　風格大轉懸疑驚慄為主軸

Disney+ 繼大受歡迎及好評的《阿蘇嘉》(Ahsoka)、《曼達洛人》(The Mandalorian)及《波巴費特之書》(The Book of Boba Fett)後，本年再度推出由韓國影帝級演員李政宰飾演首位亞裔絕地大師，星球大戰全新原創外傳影集《侍者》(The Acolyte) 現正於Disney+ 獨家火熱播放中。現準備劇集懶人包，為大家做足準備投入星戰世界！

李政宰成為第一位亞裔絕地武士。（《侍者》劇照）

《侍者》背景設定於星球大戰電影首部曲《星球大戰前傳：魅影危機》(Star Wars: Episode I — The Phantom Menace)的一百年前，亦是第一部發生於共和國時期的星球大戰真人版影視作品。當時天行者、黑武士等人尚未現身，究竟在這個初期的星戰世界，各派勢力扮演著甚麼角色？無論是否星戰粉絲，都可將《侍者》當為星球大戰系列獨立作品及入門篇，絕對值得期待及欣賞。

《侍者》背景設定於星球大戰電影首部曲《星球大戰前傳：魅影危機》的一百年前。（《侍者》劇照）

故事講述正處於盛世的共和國時代末期，當代最強的絕地大師Sol (李政宰 飾)正調查一連串離奇犯罪事件，武力高超的絕地武士被殺害，查案期間更遇上曾是自己學生，前絕地學徒神秘少女Mae (Amandla Stenberg飾) 並與其激鬥。Sol於是聯同徒弟 Jecki Lon (Dafne Keen飾)深入追蹤，發現背後殺局千絲萬縷，隱藏重重秘密，他們必須鬥智鬥力，試圖破解謎團，揭開一股於黑暗中靜靜崛起，前所未見的恐怖力量…

今次劇集以全新風格示人，以懸疑驚慄主軸。（《侍者》劇照）

三大與別不同元素集結

《侍者》由榮獲多個艾美獎提名的創作人、監製兼導演Leslye Headland主創，她表示今次的影集與以往的星戰作品不同，將會以懸疑及驚慄為主調，解謎再加上動作激戰之餘，亦會探討力量、光明與黑暗之間的灰色地帶，再加上以下三大特色及看點，誓必吸引更多觀眾！

一）影迷至愛韓國影帝瞓身演出

《魷魚遊戲》影帝李政宰，是第一個獲得艾美獎「最佳戲劇類影集男主角」的韓國演員，備受全球觀眾愛戴。今次他再作出演藝生涯突破，化身 《侍者》男主角，成為首位亞裔絕地大師！除了帶領故事推進，更有連場動作場面，李政宰說：「我仍然難以置信參演了星球大戰系列，星戰世界令我著迷，我喜歡這個關於偶遇，對過去珍重之人的渴望，以及為了未來克服障礙的故事。」

化身 《侍者》男主角的李政宰，表示至今仍然難以置信參演了星球大戰系列。（《侍者》劇照）

Leslye Headland亦大讚他的演技：「李政宰懂得如何演繹由脆弱情緒轉變為完全的戒備狀態，如何令人敬畏和生畏，然後又可以演得令人心碎，我不知道有多少演員能做到這點。」李政宰更為影集苦練英文，大家要留意他的精彩演出了！

二）全新製作風格 懸疑驚慄主軸

因為故事設定在所有星球大戰系列電影之前，讓製作人有更大空間發揮，拍攝及製作風格亦有所不同，Leslye Headland及團隊更參考了《標殺令》(Kill Bill)，《魔雪奇緣》(Frozen)等完全不同風格的電影，將精彩元素融入影集，而且無須大量背景知識也可盡情享受，令人好奇《侍者》究竟會是一部怎樣的作品。當然，星戰獨有的大型特技場面及創新機械設計也不會缺少！

前絕地學徒神秘少女Mae ，由Amandla Stenberg飾演。（《侍者》劇照）

三）大量功夫武術場面 亞洲觀眾雀躍

《侍者》將加入大量功夫和武術元素，戰鬥場面更將會集中於對打。團隊不但參考《卧虎藏龍》(Crouching Tiger, Hidden Dragon)及經典的邵氏武俠片，更請來活躍於荷里活的武術指導盧俊昌(Lu Junchang)。盧是前全國武術冠軍，以及洛杉磯一間武術學校的院長兼總教練，精通多種武術。此前亦參與《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)及《狼人：武士激戰》(The Wolverine)等電影的武打部分。除了功夫之外，片中更會有日本劍術、跆拳道、菲律賓武術等不同招數，相信亞洲觀眾會看得更刺激投入！

李政宰把劍顏色，都成為大家關注點。（《侍者》劇照）

全新武器激光鞭

作為星球大戰系列的新作，影集的預告片釋出之時，已引起廣大星戰粉絲的熱列討論，當中由光劍演化成的「激光鞭」更成談論熱點，各種猜測推斷及歷史來由統統被拿出來研究，可見星戰迷對影集之期待及喜愛。製作團隊已經表明，《侍者》中將會有大量彩蛋留待影迷發掘，甚至有機會解開一些電影版的謎團！