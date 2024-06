侍者｜李政宰成首位亞裔絕地大師　風格大轉懸疑驚慄為主軸

Disney+ 繼大受歡迎及好評的《阿蘇嘉》(Ahsoka)、《曼達洛人》(The Mandalorian)及《波巴費特之書》(The Book of Boba Fett)後,本年再度推出由韓國影帝級演員李政宰飾演首位亞裔絕地大師,星球大戰全新原創外傳影集《侍者》(The Acolyte) 現正於Disney+ 獨家火熱播放中。現準備劇集懶人包,為大家做足準備投入星戰世界!

李政宰成為第一位亞裔絕地武士。(《侍者》劇照)

《侍者》背景設定於星球大戰電影首部曲《星球大戰前傳:魅影危機》(Star Wars: Episode I — The Phantom Menace)的一百年前,亦是第一部發生於共和國時期的星球大戰真人版影視作品。當時天行者、黑武士等人尚未現身,究竟在這個初期的星戰世界,各派勢力扮演著甚麼角色?無論是否星戰粉絲,都可將《侍者》當為星球大戰系列獨立作品及入門篇,絕對值得期待及欣賞。

《侍者》背景設定於星球大戰電影首部曲《星球大戰前傳:魅影危機》的一百年前。(《侍者》劇照)

故事講述正處於盛世的共和國時代末期,當代最強的絕地大師Sol (李政宰 飾)正調查一連串離奇犯罪事件,武力高超的絕地武士被殺害,查案期間更遇上曾是自己學生,前絕地學徒神秘少女Mae (Amandla Stenberg飾) 並與其激鬥。Sol於是聯同徒弟 Jecki Lon (Dafne Keen飾)深入追蹤,發現背後殺局千絲萬縷,隱藏重重秘密,他們必須鬥智鬥力,試圖破解謎團,揭開一股於黑暗中靜靜崛起,前所未見的恐怖力量…

今次劇集以全新風格示人,以懸疑驚慄主軸。(《侍者》劇照)

三大與別不同元素集結

《侍者》由榮獲多個艾美獎提名的創作人、監製兼導演Leslye Headland主創,她表示今次的影集與以往的星戰作品不同,將會以懸疑及驚慄為主調,解謎再加上動作激戰之餘,亦會探討力量、光明與黑暗之間的灰色地帶,再加上以下三大特色及看點,誓必吸引更多觀眾!

一)影迷至愛韓國影帝瞓身演出

《魷魚遊戲》影帝李政宰,是第一個獲得艾美獎「最佳戲劇類影集男主角」的韓國演員,備受全球觀眾愛戴。今次他再作出演藝生涯突破,化身 《侍者》男主角,成為首位亞裔絕地大師!除了帶領故事推進,更有連場動作場面,李政宰說:「我仍然難以置信參演了星球大戰系列,星戰世界令我著迷,我喜歡這個關於偶遇,對過去珍重之人的渴望,以及為了未來克服障礙的故事。」

化身 《侍者》男主角的李政宰,表示至今仍然難以置信參演了星球大戰系列。(《侍者》劇照)

Leslye Headland亦大讚他的演技:「李政宰懂得如何演繹由脆弱情緒轉變為完全的戒備狀態,如何令人敬畏和生畏,然後又可以演得令人心碎,我不知道有多少演員能做到這點。」李政宰更為影集苦練英文,大家要留意他的精彩演出了!

二)全新製作風格 懸疑驚慄主軸

因為故事設定在所有星球大戰系列電影之前,讓製作人有更大空間發揮,拍攝及製作風格亦有所不同,Leslye Headland及團隊更參考了《標殺令》(Kill Bill),《魔雪奇緣》(Frozen)等完全不同風格的電影,將精彩元素融入影集,而且無須大量背景知識也可盡情享受,令人好奇《侍者》究竟會是一部怎樣的作品。當然,星戰獨有的大型特技場面及創新機械設計也不會缺少!

前絕地學徒神秘少女Mae ,由Amandla Stenberg飾演。(《侍者》劇照)

三)大量功夫武術場面 亞洲觀眾雀躍

《侍者》將加入大量功夫和武術元素,戰鬥場面更將會集中於對打。團隊不但參考《卧虎藏龍》(Crouching Tiger, Hidden Dragon)及經典的邵氏武俠片,更請來活躍於荷里活的武術指導盧俊昌(Lu Junchang)。盧是前全國武術冠軍,以及洛杉磯一間武術學校的院長兼總教練,精通多種武術。此前亦參與《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)及《狼人:武士激戰》(The Wolverine)等電影的武打部分。除了功夫之外,片中更會有日本劍術、跆拳道、菲律賓武術等不同招數,相信亞洲觀眾會看得更刺激投入!

李政宰把劍顏色,都成為大家關注點。(《侍者》劇照)

全新武器激光鞭

作為星球大戰系列的新作,影集的預告片釋出之時,已引起廣大星戰粉絲的熱列討論,當中由光劍演化成的「激光鞭」更成談論熱點,各種猜測推斷及歷史來由統統被拿出來研究,可見星戰迷對影集之期待及喜愛。製作團隊已經表明,《侍者》中將會有大量彩蛋留待影迷發掘,甚至有機會解開一些電影版的謎團!