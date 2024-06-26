贖夢｜張家輝大馬奪卓越成就獎　對票房不敢期望︰近年手風唔順

由張家輝執導的第四部電影《贖夢》，未正式上映，就獲各地影展關注和支持。繼烏甸尼遠東電影節，及韓國富川國際奇幻影展後，日前第7屆馬來西亞國際電影節（MIFFest），便公布今屆「卓越電影成就獎」（Award for Excellent Achievement in Film ）得主為兩屆金像影帝，演而優質導的張家輝，而其新作《贖夢》更成為電影節的閉幕電影，今屆馬來西亞國際電影節於7月21日至28日舉行。

張家輝獲第7屆馬來西亞國際電影節（MIFFest），頒發「卓越電影成就獎」。（馬來西亞國際電影節官宣圖片）

「人哋畀面，我就好好收起嗰面佢！」

張家輝得知消息後，感恩再一次獲得馬來西亞同業及影迷厚愛，皆因首部執導作《盂蘭神功》就是於當地拍攝。相隔10年，家輝帶著自己第四部自導自演作品回到大馬，更雙喜臨門獲邀參展及獲得成就獎，對家輝來說可謂別具意義！

張家輝獲獎，貫徹風趣回應︰「人哋畀面，我就好好收起嗰面佢！」（電影公司提供）

張家輝：「首先都一定係要多謝唔同影展嘅選片委員賞識，都係果句：『人哋畀面，我就好好收起嗰面佢！』感謝自己嘅團隊，日後繼續努力。同時亦感激大會對我喺電影業嘅認可，如時間許可下，亦一定親身赴會。」大會讚揚家輝演技精湛，多部精彩作品成功擄獲觀眾的心，同時作為導演的他擁有卓越敍事能力，肯定家輝多年來對電影業的貢獻和影響力。

張家輝首部執導作就是在馬來西亞取景。(《盂蘭神功》劇照)

贖夢｜張家輝為新作開金口唱王傑經典 與陳法拉派心舉動極心寒

家輝跟馬來西亞淵源甚深，除了獲大批當地影迷支持外，此地亦是家輝執導的起點，他的首部自導自演的作品，2014年公映的《盂蘭神功》，就是跟馬來西亞電影人合作及於當地拍攝。今次再以導演身份重返大馬，家輝就憶起處男執導趣事，笑指當年拍戲要找人「陪瞓」：「當時喺富有神秘色彩及濃厚文化嘅馬來西亞拍攝鬼片，令影片更具感染力。但因自己怕鬼，一度要搵『陪瞓』，不過自己對影片感到滿意。而今次嘅《贖夢》就只係關於心理、驚慄，同鬼無關，收工可以返屋企瞓，所以好好多，哈哈。」

電影《贖夢》仍未正式上映，就獲各地影展關注和支持。(《贖夢》劇照)

「耶穌都估唔到票房，我話嘅！」

《贖夢》仍未正式上映，就獲各地影展關注和支持，問到家輝會否對電影成績更有信心，一直只想努力拍出好作品的他，坦言未敢對票房有太大期望，他又以幽默口吻分享對現時電影市道看法，相當鬼馬的說：「太多人喜歡電影，所以人人都覺得自己係專家！咁佢地扮專家咪好流？！咁又未必喎！而業内嘅人就真係專家喇；但咁嘅話，食緊呢行飯嘅又係咪實掂呢？…但又有啲成績跌倒阿媽都唔認得，包括我自己，哈哈！電影就係咁神奇，集創意、藝術、賭博及命水於一身，簡單嚟講：偏門！近年又大多手風唔順！所以仍然喺業内努力打滾嘅人，其實都深愛電影，亦包括我！而票房成績，喺度引用我自己嘅一句對白：『耶穌都估唔到票房，我話嘅！』總之，立意求新，交出誠意，謹慎行事…! 唉，自求多福係啦：）」

《贖夢》由香港電影發展基金及創意香港支持拍攝，電影人製作有限公司及香港電影發展基金出品，星火製作有限公司製作，張家輝執導及主演，劉俊謙、陳法拉領銜主演，袁富華、朱晨麗、李凱賢及袁綺雯助陣參演，許恩怡（Natalie）特別演出。電影不日上映，密切留意映期。