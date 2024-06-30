杜琪峯讚《九龍城寨》好抵睇　新戲拍盧瀚霆︰好唔好都畀機會人

《第十八屆鮮浪潮國際短片節本地競賽頒獎禮》今日（29/6）假高先電影院舉行，向參賽者頒發各大獎項，鮮浪潮電影節有限公司主席杜琪峯先生都有出席。一直有留意香港電影發展的杜Sir，最近都有入場欣賞《九龍城寨之圍城》，仲大讚好抵睇。



（葉志明 攝）

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杜琪峯出席完頒獎禮，接受傳媒訪問，問到有冇睇到近日屢創票房佳績的《九龍城寨之圍城》，杜Sir不但有睇，仲大讚抵睇。「《九龍城寨》阿瑞（鄭保瑞）套戲抵睇到爛，我覺得100蚊的話（戲票）值150蚊，不過我唔鍾意部戲，我都有同阿瑞講唔鍾意，但實在好嘢。抵睇，做到香港電影工業上的成就。」

雖然杜Sir大讚《九龍城寨之圍城》，但亦坦言不是自己杯茶︰「我都有同阿瑞講唔鍾意，但實在好嘢，抵睇！」（《九龍城寨之圍城》電影花絮照）

早前《香港01》收到讀者報料，拍杜Sir正為新戲開工，主角更是MIRROR的成員盧瀚霆（Anson Lo），問到拍攝進度如何？「其實我就懶咗啲，拍拍下冇乜心情，得閒再拍，可能遲啲會拍得快啲，而家會慢咗落嚟，等我出完埠返嚟再諗下。」

Anson Lo 與杜Sir曾齊為虛擬銀行廣告合作，今次二人在電影中首度合作，值得期待。(資料圖片)

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至於點解搵睇中Anson Lo找他演出？「幾好呀，新一代係要支持，好唔好都要畀啲機會人哋，如果有機會你都做得唔好，就你抵死啦！呢行唔係一下登天，係要累積下，尤其做導演，一係你唔好做呢行，呢行就係付出多過收穫。」

杜琪峯︰「我只鼓勵大家唔好見到問題就驚，要諗聰明的方法，做好你嘅藝術世界，電影係好闊。」（葉志明 攝）

對於後浪導演，杜Sir一再強調要有個人風格和原創。他坦言現在是要考驗現今小朋友智慧。「要做自己風格的電影，抄冇用，徐克有徐克的電影，王家衛有王家衛的電影，就算阿晶（王晶），屎尿屁晶咁叻，佢都有屎尿屁格，全港最高票房導演係佢呀！最緊要乜都可以講，追求藝術。成立鮮浪潮向來視原創最重要，我哋唔會影響參賽者拍攝，但要自己衡量，拍出嚟有冇人畀你放唔係我決定，係你選擇。聰明啲做人，有啲位閃下避下。留得青山在哪怕冇柴燒。」

有記者問到現時的社會氛圍對創作的影響，「大家都知嘅事，唔使我講，我只鼓勵大家唔好見到問題就驚，要諗聰明的方法，做好你嘅藝術世界，電影係好闊。」