1999年上映的《賭俠大戰拉斯維加斯》由王晶執導,劉德華、陳百祥、林熙蕾及萬梓良等主演,萬子飾演的反派角色「Peter朱」憑一句「Do you remember, you are disturb me fucking , your spring pocket will be barbecued」(阻人哋扑嘢死咗會俾人燒春袋㗎)而成為全片最大亮點,堪稱港產片史上最經典對白之一。

另外兩大台灣美女亦十分搶鏡,林熙蕾不用多作介紹,另一位身材更出眾的大家又是否記得她的名字?所說的正是郁芳,原來她早在18年前已嫁作人婦,婚後已收起性感進化成賢妻良母,電影中的噴血性感場面已不復見。

現年52歲的郁芳早在90年代初出道,曾來港拍過兩部戲,包括《賭俠大戰拉斯維加斯》以及三級片《親蜜情人之無限誘惑》,後者有超性感大膽演出。不過往後未有留港發展,返回台灣數年後下嫁珠寶公司高層,婚後誕下兩子一女,雖然至今仍然有幕前演出,但郁芳當人妻後已收起性感,現時年過半百的她保養得宜,看上去比實際年紀年輕得多。