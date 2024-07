艾美獎2024︱《幕府將軍》獲25項提名　Disney+有望成大贏家

第76屆艾美獎(The 76th Primetime Emmy Awards)將於美國時間9月15日(香港時間9月16日早上8時)舉行,大會在日前公布了入圍名單。以日本武士為背景的FX劇《幕府將軍》(Shōgun)獲得25項入圍成冠軍,而FX劇《大熊餐廳》入圍23項居次。另外,《王冠》(The Crown)及話題英劇《馴鹿寶貝》(Baby Reindeer)分別有18項和11項提名,本屆Disney+成為入圍大贏家。

《幕府將軍》獲25項提名。(Disney+)

《幕府將軍》推出後獲得大批劇迷激讚,更有外媒稱之為「日本版權力遊戲」。劇集故事改編自英國小說家James Clavell的暢銷代表作,時代背景設定在日本關原之戰前夕,講述日本近代可歌可泣的武士史詩。

《幕府將軍》由真田廣之主演。(Disney+)

《幕府將軍》男主角真田廣之更憑劇集入圍劇情類影集最佳男主角,與奧斯卡影帝Gary Oldman、Idris Elba、Donald Glover、Walton Goggins、Dominic West爭奪影帝殊榮。另外,好評如潮的《大熊餐廳》刷新喜劇類影集單年提名最多的23項紀錄,除了主角Jeremy Allen White,劇中其他演員Jon Bernthal、Bob Odenkirk、Will Poulter、Olivia Colman及Jamie Lee Curtis更入圍最佳客串演員獎項。

《大熊餐廳》刷新喜劇類影集單年提名最多的23項紀錄

以串流平台為分類統計,Netflix以107 項提名居冠,其次為FX的93項提名,相反去年的大贏家HBO則獲得 91 項提名,而 Apple TV+亦獲得72項提名。值得一提的是,The Walt Disney Co. 旗下擁有的FX、ABC、Hulu 和Disney+ 等串流平台,以上平台總計共獲得183項提名,令Disney+平台成功締造史上最佳紀錄。

引起極大迴響的《馴鹿寶貝》亦獲得11項提名。(Netflix)

重點入圍名單

最佳劇情類影集

《王冠》(The Crown / Netflix)

《異塵餘生》(Fallout/ Amazon Prime)

《鍍金年代》(The Gilded Age/ HBO)

《晨間直播秀》(The Morning Show/ AppleTV+)

《史密斯任務》(Mr. and Mrs. Smith/ Amazon Prime)

《幕府將軍》(Shōgun/ FX)

《外放特務組》(Slow Horses/ AppleTV+)

《三體》(3 Body Problem/ Netflix)

最佳劇情類影集男主角

《劫機七小時》Idris Elba

《史密斯任務》Donald Glover

《異塵餘生》Walton Goggins

《外放特務組》Gary Oldman

《幕府將軍》真田廣之

《王冠》Dominic West

最佳劇情類影集女主角

《晨間直播秀》Jennifer Aniston

《鍍金年代》Carrie Coon

《史密斯任務》Maya Erskine

《幕府將軍》澤井杏奈

《王冠》Imelda Staunton

《晨間直播秀》Reese Witherspoon

最佳喜劇類影集

《小學風雲》(Abbott Elementary)

《大熊餐廳》(The Bear)

《Curb Your Enthusiasm》

《Hacks》

《破案三人行》(Only Murders in the Building)

《Palm Royale》

《Reservation Dogs》

《What We Do in the Shadows》

最佳迷你影集或電視電影

《馴鹿寶貝》(Baby Reindeer)

《雪花高離奇命案》(Fargo)

《Lessons in Chemistry》

《Ripley》

《無間警探:Night Country》