死侍與狼人｜基斯伊雲斯再演霹靂火　爆粗唔使貓紙︰享受每分每秒

港澳上映13日票房衝破3800萬,榮登香港本年度外語片票房No.2 的 Marvel Studios 鉅製《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine),踏入第三週,依然話題不斷。「美國隊長」基斯伊雲斯( Chris Evans)今次再演霹靂火,當中有不少趣事,最近接受了外媒《People》的訪問,分享其中。

基斯是自2007年的《神奇4俠2銀影俠現身》後,就未有演霹靂火一角。(劇照)

基斯是自2007年的《神奇4俠2銀影俠現身》(Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer)後,闊別17年在《死侍與狼人》中再扮演霹靂火。他接受《People》雜誌訪問時表示,這次回歸演出他差不多馬上便答應了。提到片中有連環爆粗場面時,基斯說:「整個拍攝十分有趣,觀看的體驗也超正!在拍攝時賴恩雷諾士 Ryan Reynolds 問我需不需要用貓紙協助連環爆粗對白,但我已經把整段台詞背熟了。通常設計給我的對白都沒這麼瘋癲,所以我特別享受在《死侍與狼人》中連環爆粗的每分每秒。」

基斯伊雲斯都表示拍攝過程非常難忘。(網頁截圖)

基斯伊雲斯屾場一幕,非常驚喜。(劇照)

《死侍與狼人》上映踏入第三周,兩大支嘢繼續再三送大禮,觀眾撲飛再刷攞禮品!購買第三週 (8.7 - 8.13)《死侍與狼人》戲票1張,送你全新限量玩嘢電腦貼1張。款式隨機,數量有限,送完即止。詳情請向戲院查詢。