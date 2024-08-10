九龍城寨｜Tiger哥黃德斌代表　聯同《贖夢》9部作品出戰泰國

由亞洲電影大獎學院主辦「香港電影巡禮」放映活動，獲文創產業發展處及電影發展基金資助，致力提供平台讓香港電影人與亞洲地區電影業界交流及建更緊密的合作關係。而嚟緊8月16至25日，「香港電影巡禮」展覽將於泰國曼谷舉行，屆時將放映九部香港電影，開幕電影更是鄭保瑞作品《九龍城寨之圍城》及邱禮濤作品《海關戰線》，當中演員黃德斌及喬靖夫將代表電影出席當地活動。

今次是德斌首度為《城寨》到海外宣傳。德斌小時候曾住在九龍城寨附近，對該地有深刻印象，希望有機會和泰國觀眾分享城寨真實的一面。（《九龍城寨之圍城》劇照）

至於其他8部的電影包括張家輝新作《贖夢》、何妙祺作品，吳君如、MC張天賦主演《我談的那場戀愛》、卓亦謙作品《 年少日記》、簡君晋作品《白日之下》、區焯文作品《說笑之人》、謝家祺作品《七月返歸》及關錦鵬作品《 阮玲玉》(4K修復版)。

張家輝全新導演作《贖夢》都會在當地率先放映。（《贖夢》劇照）

屆時《海關戰線》導演邱禮濤、《年少日記》導演卓亦謙及《我談的那場戀愛》導演何妙祺都會出席當地活動。除上述香港電影嘉賓外，泰國演員Chantavit Dhanasevi (Ter)、Pruk Panich (Zee)及多位泰國導演、電影人等亦將亮相開幕活動，為整個為期十日的「香港電影巡禮：曼谷站」掀開序幕。而三位導演邱禮濤、卓亦謙及何妙祺，將聯同泰國導演Nontawat Numbenchapol前往朱拉隆功大學，和當地電影系學生分享香港和泰國的電影製作現況及市場前景、對合拍片的看法，以及將劇本化成影像時遇到的困難。

《九龍城寨之圍城》演員黃德斌及喬靖夫將代表電影出席曼谷站巡迴放映，今次是德斌首度為《城寨》到海外宣傳。德斌小時候曾住在九龍城寨附近，對該地有深刻印象，希望有機會和泰國觀眾分享城寨真實的一面：「泰國對我來說並不陌生，無論是旅遊和拍戲都去過多次。希望泰國觀眾會喜歡這部電影，除欣賞它的動作場面外，也感受到城寨即使居民來自三山五嶽，卻是很有人情味；也希望他們會喜歡『Tiger哥』這角色，我自己很喜歡他的造型，很有江湖味道和歷練。」

喬靖夫笑言拍攝時沒有機會向德斌的演技偷師，希望在曼谷可以一起以武會觀眾。（《九龍城寨之圍城》劇照）

至於喬靖夫（喬大）繼上月隨亞洲電影大獎學院到柬埔寨出席巡迴放映後，今個月再隨隊到曼谷支持《城寨》。喬大因疫情關係而幾年沒有到泰國旅遊，十分掛念當地，因此很期待今次旅程：「泰國的電影業發展較成熟，而動作武打片更是製作出色，我相信這邊的觀眾對這類型電影的水準要求很高。這次代表《九龍城寨》來宣傳，讓泰國觀眾和同業看到香港武打電影最新的風格美學和水平，相比起分享，我更期待聽到他們對此片的看法，大家一起探索亞洲動作片未來的更多可能，也希望與泰國當地的動作片同業認識一下。另外我對於泰國的古武術Krabi Krabong仰慕已久，尤其是他們的雙刀術，有機會觀摩甚至學習一下就太好了！」

喬靖夫對於泰國的古武術Krabi Krabong仰慕已久，尤其是他們的雙刀術︰「有機會觀摩甚至學習一下就太好了！」（《九龍城寨之圍城》劇照）

兩位演員在戲中雖然沒有對手戲，但同樣要演出動作場面，德斌表示拍攝前已受訓一段時間，喬大笑言拍攝時沒機會向德斌的演技偷師，但在曼谷看看能否一起以武會觀眾：「電影裡德斌打的是傳統『硬橋硬馬』的虎鶴雙形功夫，風格鮮明，與我講求速度的菲律賓雙刀很不一樣，假如泰國觀眾想看的話，我們示範一下也無妨（笑）。」