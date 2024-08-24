《魔戒》動畫版首預告曝光　《攻殼機動隊》導演執導成三部曲前傳

由金像導演彼得積遜（Peter Jackson）執導的《魔戒三部曲》（The Lord of the Rings），多年來致力要發展成大IＰ，繼前傳故事《哈比人》系列後，又有原創影集《魔戒︰力量之戒》，2026年仲有新電影《魔戒︰尋找咕嚕》（The Hunt for Gollum）。而今年底，率先同大家見面的，就有動畫版電影《魔戒︰洛汗人之戰》（暫譯，Lord of the Rings: War of the Rohirrim）。



預告開來，先有正傳電影畫面。（《魔戒︰洛汗人之戰》預告截圖）

動畫版為正傳三部曲的前傳故事，時間線會在《魔戒首部曲：魔戒現身》的261年前。（《魔戒︰洛汗人之戰》預告截圖）

由於《魔戒》系列大受歡迎，而且獲獎無數，電影公司華納兄弟去年已宣布將拍成動畫版，定於今年聖誕檔前夕12月13日上映。動畫版為正傳三部曲的前傳故事，時間線會在《魔戒首部曲：魔戒現身》 （The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring）的261年前。

畫風充滿東洋風味。（《魔戒︰洛汗人之戰》預告截圖）

作為重量級IP，其動作版都一樣有份量，會由日本動畫師，《攻殼機動隊 S.A.C.》導演神山健治執導，而電影版導演彼得積遜就會出任執行監製。從首預告可見，畫面充滿東洋風味。配音方面，電影版本「洛汗國公主」Eowyn演員Miranda Otto，繼續為動畫版配音，而艾美視帝Brian Cox就會為片中洛汗國王帝配音。

在正傳第三集出現的大象，動畫都有參與出戰。（《魔戒︰洛汗人之戰》預告截圖）