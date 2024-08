《魔戒》動畫版首預告曝光　《攻殼機動隊》導演執導成三部曲前傳

由金像導演彼得積遜(Peter Jackson)執導的《魔戒三部曲》(The Lord of the Rings),多年來致力要發展成大IP,繼前傳故事《哈比人》系列後,又有原創影集《魔戒︰力量之戒》,2026年仲有新電影《魔戒︰尋找咕嚕》(The Hunt for Gollum)。而今年底,率先同大家見面的,就有動畫版電影《魔戒︰洛汗人之戰》(暫譯,Lord of the Rings: War of the Rohirrim)。



預告開來,先有正傳電影畫面。(《魔戒︰洛汗人之戰》預告截圖)

動畫版為正傳三部曲的前傳故事,時間線會在《魔戒首部曲:魔戒現身》的261年前。(《魔戒︰洛汗人之戰》預告截圖)

由於《魔戒》系列大受歡迎,而且獲獎無數,電影公司華納兄弟去年已宣布將拍成動畫版,定於今年聖誕檔前夕12月13日上映。動畫版為正傳三部曲的前傳故事,時間線會在《魔戒首部曲:魔戒現身》 (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)的261年前。

畫風充滿東洋風味。(《魔戒︰洛汗人之戰》預告截圖)

作為重量級IP,其動作版都一樣有份量,會由日本動畫師,《攻殼機動隊 S.A.C.》導演神山健治執導,而電影版導演彼得積遜就會出任執行監製。從首預告可見,畫面充滿東洋風味。配音方面,電影版本「洛汗國公主」Eowyn演員Miranda Otto,繼續為動畫版配音,而艾美視帝Brian Cox就會為片中洛汗國王帝配音。

在正傳第三集出現的大象,動畫都有參與出戰。(《魔戒︰洛汗人之戰》預告截圖)