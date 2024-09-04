頭文字D｜鈴木杏搬離東京過田園生活　享受劈柴割草︰不用去健身

2005年，由劉偉強、麥兆輝執導，改編日本賽車漫畫的同名電影《頭文字D》，破格地起用港台藝人演出日本人角色，卡士雲集當紅一線男演員，包括周杰倫、陳冠希、黃秋生、余文樂、杜汶澤、陳小春與鍾鎮濤。唯獨女主角則由日本女演員，當年只有18歲的鈴木杏飾演拓海女友夏樹。事隔19年，幕前幕後改變甚大，而鈴木杏近日亦在IG宣布搬離東京都，會到長野縣享受田園生活。



鈴木杏與周杰倫這場沙灘戲，以水著引誘對方，非常搞笑。（《頭文字D》劇照）

鈴木杏是全片幾位日本演員的其中之一。（《頭文字D》劇照）

現年37歲的鈴木杏，近年愛上田園生活及藝術創作的鈴木杏，不時都有更新個人IG，內容離不開自己的藝術創作及舉行展覽，又會分享自己過著簡樸的田園生活，早前更以一頭短髮示人。雖然如此，但她仍活躍於藝能界，有參與劇集及舞台演出。

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鈴木杏初登雜誌訪問，相當驚艷。（網上圖片）

回歸田園生活

昨日（3/9）下午，鈴木杏再次更新IG，並宣布已搬離東京去到長野縣居住。「我最近搬到長野縣，我還在適應這片土地，打算在這裡紮根生活，但我不會著急，我每日都著自己10年後會過著怎樣的生活。斬柴割草都快成為我的生活日常，也省得我去健身室做運動。」

日前，鈴木杏宣布移居長野縣，一嚐田園生活。（鈴木杏@IG）

鈴木杏享受在田園生活。（鈴木杏@IG）

雖然搬離東京，但鈴木杏強調並沒有退出藝能界意思。「當然，我會繼續我的戲劇工作，我只是對自給自足的生活很有興趣，所以我想學習一下，一點一點去做！自己現時的思維和價值觀，都跟在東京都生活時有很大變化。」

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鈴木杏8歲時以童星出道，由於外祖父為美國人，故擁有混血兒的外表。曾拍攝寶礦力廣告及岩井俊二電影《花與愛麗絲》，18歲時更爭取到演繹香港電影《頭文字D》，飾演周杰倫女友。該片在第二十五屆香港電影金像獎，贏得最佳新演員（周杰倫）、最佳男配角（黃秋生）、最佳音響效果及最佳視覺效果四個獎項。