國產凌凌漆「金槍人」黃錦江四度開畫展　拜會92歲劉兆銘精神奕奕

由周星馳自編自導自演的經典電影《國產凌凌漆》（1994），至今仍是一部可不斷重溫的神級喜劇。電影上畫至今30年，當中很多角色，都恍若成為觀眾的老朋友。其中「金槍人/金槍司領」黃錦江便是其一，他本身是國畫大師，先後在香港及紐約舉行畫展，今個月19至21在港舉行第四次畫展，而返港後亦逐一與老友聚會，包括92歲高齡的藝術大師劉兆銘。



黃錦江在戲中飾演的「金槍人/金槍司領」，深入民心。（《國產凌凌漆》影片截圖）

黃錦江最新的展覽《群星閃燿百年光—黃錦江香港百年影星畫冊發佈及原作展》，將於9月19舉行，今次更繪畫多位香港巨星肖像。（網上圖片）

早年移居美國的國畫大師黃錦江，本月19日起於中環舉行個人畫展《群星閃燿百年光—黃錦江香港百年影星畫冊發佈及原作展》。黃錦江為是次畫展，提早8月便到港準備，曾經與李純恩和顧美華等人飯聚。

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2020年黃錦江舉行畫展，都有接受《香港01》訪問，提到在內地下放時，會摸黑偷繪人體解剖圖。「那些畫是裸體的，所以要偷偷地畫，我畫到這塊甚麼肌肉，甚麼骨頭全都背得出。」（葉志明 攝）

黃錦江提早8月便到港準備，曾經與李純恩和顧美華飯聚，亦巧遇馬浚偉。（網上圖片）

黃錦江每次返港，必與劉兆銘相聚。92歲的銘Sir精神奕奕。（網上圖片）

而在最新上載的相片，就見到黃錦江此行還與劉兆銘見面，他在FB刊出合照，並寫著：「香港一寶，返老還童。四十五年來，我每次香港展覽，銘Sir都會光臨。而且，他不是捧場，是巡場。每一幅，他細看，暢淡，無邊無際，字字真言一一人生有此良師益友，我真是有福之人！」

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根據維基資料，劉兆銘已年屆92歲，近年亦已甚少作公開露面，但從黃錦江的行文中，可見銘Sir身體狀況頗為不俗。「九十四超齡高人，最近為青年舞者落淚，他看到了年青時的自己，又看到了有人在圓他兒時的夢，他像貪心的孩童一樣把玩著海報、石頭、菱角、水盆、劇照、畫片、一字、一眼、滔滔傾談……『不許插嘴！不要亂我老人的思路！』你看他紅紅的童顏和炯炯眼神，哪像個年近百歲的老人，分明是個霸氣的頑童！一舉手一眼神一一將兩個小老頭心甘情願，當他的忠實聽眾。」