復仇者聯盟｜Elizabeth Olsen談紅女巫回歸　全憑一個關鍵條件

日前Marvel Studios宣布羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)回歸MCU,在《復仇者聯盟》第5集《Avengers: Doomsday》及第6集《Avengers: Secret Wars》飾演大反派「Doctor Doom」。幾乎不可能發生的事情都發生了,不少影迷更期待其他角色回歸,當中包括Elizabeth Olsen飾演的「紅女巫」(Scarlet Witch),近日Elizabeth接受電台訪問時,就「紅女巫」回歸一事大開綠燈。

《奇異博士2: 失控多元宇宙》口碑平平,令「紅女巫」一角進退兩難。(劇照)

近日Elizabeth Olsen為宣傳新片《His Three Daughters》接受電台訪問,被問到「紅女巫」自《奇異博士2: 失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)便消失,未來會否有機會回歸,她如此回答:「當有一個很好的方法去利用她時,這是一個我樂於回歸的角色,我覺得我很幸運,一開始我被她好地利用了......他們暫時不知道該怎麼對待我!如果有很好的方法去利用她,我一直很樂意回來」。

Elizabeth Olsen近日忙於宣傳新片《His Three Daughters》。(視覺中國)

《奇異博士2: 失控多元宇宙》口碑平平,不少影迷認為MCU將多元宇宙「玩爛」,亦令「紅女巫」一角進退兩難,而今次Elizabeth Olsen的發言明顯對MCU有不滿,看來要靠未來兩集《復仇者》導演羅素兄弟來好好安排紅女巫回歸。