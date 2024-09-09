復仇者聯盟｜Elizabeth Olsen談紅女巫回歸　全憑一個關鍵條件

日前Marvel Studios宣布羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）回歸MCU，在《復仇者聯盟》第5集《Avengers: Doomsday》及第6集《Avengers: Secret Wars》飾演大反派「Doctor Doom」。幾乎不可能發生的事情都發生了，不少影迷更期待其他角色回歸，當中包括Elizabeth Olsen飾演的「紅女巫」（Scarlet Witch），近日Elizabeth接受電台訪問時，就「紅女巫」回歸一事大開綠燈。

《奇異博士2: 失控多元宇宙》口碑平平，令「紅女巫」一角進退兩難。（劇照）

近日Elizabeth Olsen為宣傳新片《His Three Daughters》接受電台訪問，被問到「紅女巫」自《奇異博士2: 失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）便消失，未來會否有機會回歸，她如此回答：「當有一個很好的方法去利用她時，這是一個我樂於回歸的角色，我覺得我很幸運，一開始我被她好地利用了......他們暫時不知道該怎麼對待我！如果有很好的方法去利用她，我一直很樂意回來」。

Elizabeth Olsen近日忙於宣傳新片《His Three Daughters》。（視覺中國）

《奇異博士2: 失控多元宇宙》口碑平平，不少影迷認為MCU將多元宇宙「玩爛」，亦令「紅女巫」一角進退兩難，而今次Elizabeth Olsen的發言明顯對MCU有不滿，看來要靠未來兩集《復仇者》導演羅素兄弟來好好安排紅女巫回歸。