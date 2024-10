小丑2雙瘋︱Lady Gaga事業得意情坎坷　三度失戀終遇才俊未婚夫

荷里活反英雄犯罪電影《小丑:雙瘋》(Joker: Folie À Deux),由憑上集於奧斯卡榮封影帝的華堅馮力士(Joaquin Phoenix)冧莊主演,更伙拍樂壇天后Lady Gaga組成小丑情侶檔,延續前作小丑的自傳故事。驚喜加盟主演的Lady Gaga於舞台形象百變、音樂才華橫溢,星光背後的故事亦充滿悲劇色彩,早前更首度正面回應一項多年傳聞,令觀眾對Lady Gaga與她的電影新作更為關注。

Lady Gaga為美國樂壇天后,近年多次跨進大銀幕。(Getty Images)

《小丑:雙瘋》演員陣容強大,焦點當然為歌壇天后Lady Gaga的重磅加盟!(《小丑:雙瘋》電影劇照)

傳聞為變性人、雙性人多年

Lady Gaga作為美國樂壇天后,風格偏鋒造型奇特多變,自出道以來被認為是酷兒群體天后,亦公開接受同志文化。多年來,網絡一直流言指Lady Gaga為變性人(跨性別人士),甚至流傳男性形象的相片;亦有傳聞指Lady Gaga為雌雄同體的雙性人,她亦一律從未公開回應與否認。近日Gaga出席微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)的Netflix紀錄片《下一步?與比爾蓋茨探索未來》(What's Next?The Future with Bill Gates),首次回應以上傳聞。

Lady Gaga作為美國樂壇天后,風格偏鋒造型奇特多變,自出道以來被認為是酷兒群體天后。(視覺中國)

Lady Gaga於節目上,直言從不視跨性別為負面,所以不認為自己是受害者,至於澄清謠言亦不會推動社會進步:「如果像我這樣的公眾人物會對指控感到羞愧,那承受相同指控的孩子會怎樣想?」Lady Gaga的睿智回應,獲得廣大觀眾讚賞,亦認為她無須回應傳聞,樂迷粉絲亦始終不改對她的鍾愛。

Gaga近日現身微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)Netflix紀錄片《下一步?與比爾蓋茨探索未來》(What's Next? The Future with Bill Gates)。(影片截圖)

Gaga接受蓋茨訪問時,親解不回應傳聞的原因。(影片截圖)

曾遭人因姦成孕

Lady Gaga在星光背後具有一段充滿悲劇色彩的故事,她曾多次自揭遭人強姦的往事,在數年前《The Me You Can't See》節目上,她更提及曾遭人因姦成孕。Lady Gaga表示19歲入行時,被一位音樂監製要求脫去衣服,雖然她拒絕並離開,卻被要脅銷毀她的音樂作品。Lady Gaga亦提到事件後經歷長時間治療,告訴精神科醫生當時的痛苦,就像那個強姦她的人、將已懷孕的她丟在角落時一樣。

Lady Gaga曾剖白遭人因姦成孕的往事。(Getty Images)

同時Lady Gaga亦曾提及遭強姦、虐待與禁固,被關在錄音室裡長達一個月,連向來堅強的她亦忍不住流淚。Lady Gaga遭多次強姦後,亦患上創傷得壓力症(PTSD),需要靠藥物控制病情,若沒有藥物輔助則需要大量吸煙。Lady Gaga形容病發時,感覺似被人痛毆一拳,讓她不斷大叫、全身發麻、從頭到腳感到強烈刺痛,需要交由精神科醫生進行評估。

Lady Gaga遭多次強姦後,亦患上創傷得壓力症(PTSD),需要靠藥物控制病情。(Getty Images)

事業得意情路坎坷

Lady Gaga成名後,曾有多段高調感情經歷,但均分手收場,直至遇到目前的未婚夫Michael Polansky。Lady Gaga成為樂壇天后,但事業得意同時,愛情路相當坎坷,她曾感嘆:「我創下1000萬銷售紀錄時,失去了Matthew Williams;締造3000萬紀錄後,失去了Luc Carl;接演《星夢情深》(A Star is Born)後失去了Taylor Kinney,好像一個惡性偱環,我的心被傷害了三次。」

Lady Gaga入行後曾三度失戀,上次為拍攝《星夢情深》前。(《星夢情深》電影劇照)

然而在2019年邂逅科技公司才俊CEO未婚夫Michael Polansky後,Lady Gaga的感情關係轉趨穩定。早前在新作《小丑:雙瘋》的首映禮上,二人更恩愛亮相,舉動相當親匿,連男主角華堅馮力士在旁時亦看似只是配角!

Lady Gaga與未婚夫Michael Polansky在《小丑:雙瘋》的首映禮上大曬恩愛。(視覺中國)