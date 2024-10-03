小丑2雙瘋︱Lady Gaga事業得意情坎坷　三度失戀終遇才俊未婚夫

荷里活反英雄犯罪電影《小丑：雙瘋》（Joker: Folie À Deux），由憑上集於奧斯卡榮封影帝的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）冧莊主演，更伙拍樂壇天后Lady Gaga組成小丑情侶檔，延續前作小丑的自傳故事。驚喜加盟主演的Lady Gaga於舞台形象百變、音樂才華橫溢，星光背後的故事亦充滿悲劇色彩，早前更首度正面回應一項多年傳聞，令觀眾對Lady Gaga與她的電影新作更為關注。

Lady Gaga為美國樂壇天后，近年多次跨進大銀幕。（Getty Images）

《小丑：雙瘋》演員陣容強大，焦點當然為歌壇天后Lady Gaga的重磅加盟！（《小丑：雙瘋》電影劇照）

傳聞為變性人、雙性人多年

Lady Gaga作為美國樂壇天后，風格偏鋒造型奇特多變，自出道以來被認為是酷兒群體天后，亦公開接受同志文化。多年來，網絡一直流言指Lady Gaga為變性人（跨性別人士），甚至流傳男性形象的相片；亦有傳聞指Lady Gaga為雌雄同體的雙性人，她亦一律從未公開回應與否認。近日Gaga出席微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）的Netflix紀錄片《下一步？與比爾蓋茨探索未來》（What's Next？The Future with Bill Gates），首次回應以上傳聞。

Lady Gaga作為美國樂壇天后，風格偏鋒造型奇特多變，自出道以來被認為是酷兒群體天后。（視覺中國）

Lady Gaga於節目上，直言從不視跨性別為負面，所以不認為自己是受害者，至於澄清謠言亦不會推動社會進步：「如果像我這樣的公眾人物會對指控感到羞愧，那承受相同指控的孩子會怎樣想？」Lady Gaga的睿智回應，獲得廣大觀眾讚賞，亦認為她無須回應傳聞，樂迷粉絲亦始終不改對她的鍾愛。

Gaga近日現身微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）Netflix紀錄片《下一步？與比爾蓋茨探索未來》（What's Next? The Future with Bill Gates）。（影片截圖）

Gaga接受蓋茨訪問時，親解不回應傳聞的原因。（影片截圖）

曾遭人因姦成孕

Lady Gaga在星光背後具有一段充滿悲劇色彩的故事，她曾多次自揭遭人強姦的往事，在數年前《The Me You Can't See》節目上，她更提及曾遭人因姦成孕。Lady Gaga表示19歲入行時，被一位音樂監製要求脫去衣服，雖然她拒絕並離開，卻被要脅銷毀她的音樂作品。Lady Gaga亦提到事件後經歷長時間治療，告訴精神科醫生當時的痛苦，就像那個強姦她的人、將已懷孕的她丟在角落時一樣。

Lady Gaga曾剖白遭人因姦成孕的往事。（Getty Images）

同時Lady Gaga亦曾提及遭強姦、虐待與禁固，被關在錄音室裡長達一個月，連向來堅強的她亦忍不住流淚。Lady Gaga遭多次強姦後，亦患上創傷得壓力症（PTSD），需要靠藥物控制病情，若沒有藥物輔助則需要大量吸煙。Lady Gaga形容病發時，感覺似被人痛毆一拳，讓她不斷大叫、全身發麻、從頭到腳感到強烈刺痛，需要交由精神科醫生進行評估。

Lady Gaga遭多次強姦後，亦患上創傷得壓力症（PTSD），需要靠藥物控制病情。（Getty Images）

事業得意情路坎坷

Lady Gaga成名後，曾有多段高調感情經歷，但均分手收場，直至遇到目前的未婚夫Michael Polansky。Lady Gaga成為樂壇天后，但事業得意同時，愛情路相當坎坷，她曾感嘆：「我創下1000萬銷售紀錄時，失去了Matthew Williams；締造3000萬紀錄後，失去了Luc Carl；接演《星夢情深》（A Star is Born）後失去了Taylor Kinney，好像一個惡性偱環，我的心被傷害了三次。」

Lady Gaga入行後曾三度失戀，上次為拍攝《星夢情深》前。（《星夢情深》電影劇照）

然而在2019年邂逅科技公司才俊CEO未婚夫Michael Polansky後，Lady Gaga的感情關係轉趨穩定。早前在新作《小丑：雙瘋》的首映禮上，二人更恩愛亮相，舉動相當親匿，連男主角華堅馮力士在旁時亦看似只是配角！

Lady Gaga與未婚夫Michael Polansky在《小丑：雙瘋》的首映禮上大曬恩愛。（視覺中國）