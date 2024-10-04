古力娜扎打破框架演大肚村姑　演技大爆發坦承：我已不是美女娜扎

內地人氣女星古力娜扎外型出眾，自出道以來在許多影視作品中均飾演花瓶角色，在戲路上似乎沒有甚麼突破。但在國慶檔上映的電影《出入平安》中，她打破自己重塑形象，飾演懷孕村姑，演技大爆發，令不少網民刮目相看，連她自己都表示：「我現在已經不是美女娜扎，是一個非常優秀的演員。」獲不少網民給予肯定。

《出入平安》受到不少關注。（微博圖片）

古力娜扎在電影中扮演身懷六甲的孕婦木春桃，沒有美麗外表的包裝，身上散發着純樸的氣息，與過去花瓶模樣大相逕庭。特別有一幕她與死刑犯丈夫分離的戲份，目送着丈夫的離去，她情緒大爆發哭到崩潰，難過的情緒層層遞進，最終哭到聲嘶力竭，相當悲痛。

然而在拍攝這一場戲份時，當導演喊cut後，她的情緒難以平復，還在角色中難以走出來，不停落淚，而該場戲份獲得導演及其中演員肯定，她亦相當開心。

古力娜扎演大爆發。（《出入平安》微博圖片﹑微博圖片）

古力娜扎演技獲得肯定。（微博圖片）

網上留言。（微博圖片）

在演技上大有進步的她，亦讓觀眾看到她的蛻變，大家紛紛留言表示：「演的真好」、「演技進步飛快」、「哭戲震驚到我了」等，獲大家肯定。而在近日電影路演的過程中，在與觀眾交流時，她亦自信地談及自己的成長蛻變：「我認為所有看過出入平安的觀眾朋友，一定能看到娜扎的蛻變，我可以很堅定的告訴所有的觀眾，走進電影院看的出入平安，一定會被木春桃所感染，然後也相信大家可以看到，我現在已經不是美女娜扎，是一個非常優秀的演員。」