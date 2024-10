華納兄弟串流平台Max 11月正式攻港　超強影視節目力撼Netflix

繼Disney+之後,華納兄弟探索集團宣布,旗下串流服務Max將於11月19日正式登陸香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及台灣等亞洲地區,並公布了部份影視節目名單。當中HBO、《哈利波特》系列、DC宇宙、卡通頻道、Discovery 頻道等精彩節目,香港觀眾均能收看。

華納兄弟串流平台Max 11月正式攻港,大家可以睇完整《哈利波特》系列。(電影海報)

而HBO的原創劇集,包括《權力遊戲》系列、《繼承之戰》(Succession)、最新劇集《沙丘:預言》、《權力遊戲》前傳《A Knight of the Seven Kingdoms》、《龍族前傳》、《白蓮花大飯店》和《最後生還者》等都有得睇。

仲有經典神劇《權力遊戲》。(電影海報)

至於荷里活電影猛片,大家期待已久的完整《哈利波特》系列、《沙丘瀚戰》、《Barbie 芭比》、《水行俠與失落王國》、《旺卡》、《職業特工隊 : 死亡清算上 集》等都應有盡有,而《小丑:雙瘋》亦會在平台上架。而的經典系列《老友記》、DC宇宙系列、《22世紀殺人網絡》及《色慾都市》都仍然有得重溫。

《小丑:雙瘋》亦會在平台上架。(電影海報)

消息指,11月19日大家能透過Max官方網站開始訂閱,每個帳戶可以擁有多達5個獨立個人檔案,亦能選擇喜愛的角色作頭像,同時設有兒童專屬帳戶及家長監控功能。目前官方還未公布任何訂閱方案的價錢及詳情。