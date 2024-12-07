林明禎甩底首映後又突現身　彭發獨家回應︰話好神奇搵番本護照

電影《手機見鬼》昨晚（6/12）於尖沙咀舉行首映禮，女主角林明禎在活動舉行前3小時，突然通知主辦因為護照問題嚟唔到，事件軒然大波，在場的導演彭發接受傳媒訪問時，更表示十分之失望：「佢喺邊我唔知，佢梗係冇同我交代啦。」而更離奇係事後，林明禎竟突然在舉辦首映的商場外亮相，跟粉絲打卡。就事件《香港01》致電導演彭發了解事情，他坦言︰「冇同佢見過面喎，因為佢係話好神奇搵番本護照仲上埋機，跟住就趕到嚟尖沙咀。」令事件出現羅生門。



雖然甩底首映，但事後又在同一場合跟粉絲合照，令事件更撲朔迷離。（網上圖片）

彭發接受《香港01》電話訪問，表示事後冇同佢見過面。「因為佢係話好神奇搵番本護照仲上埋機，跟住就趕到嚟尖沙咀。」（資料圖片）

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彭發︰趕到嚟嘅意思係成個活動已經完晒

昨晚首映活動結束後，大隊進入戲院看首映，據知到電影臨完場時，明禎卻被發現出現在活動地點的商場外，更與粉絲合照，而事前主辦並未獲對方通知會突然出現，就事件《香港01》致電導演彭發了解事情，並問到林明禎到埗後可有見面？彭發︰「冇喎，我冇同佢見過面喎，因為佢係話好神奇搵番本護照仲上埋機，跟住就趕到嚟尖沙咀。但就好似宣傳同主辦方都認為，咁樣搵番本護照出現番，反而會令事件愈描愈黑，更加難解釋，所以冇再安排同我見面，亦冇喺活動出現。同埋佢話趕到嚟嘅意思係成個活動已經完晒，記者走晒，所以佢嚟到係得番觀眾冇媒體，所以先覺得咁樣出現番唔係咁好，冇乜意思。」

大會突然宣布電影女主角林明禎缺席首映禮。（葉志明攝）

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未獲林明禎親自道歉 彭發︰私下同佢有任何聯絡

至於林明禎突發現身同粉絲合照的安排，彭發亦表示完全不知情︰「佢同粉絲見面呢，我就唔清楚，我完全唔知情。」雖然冇安排見面，但明禎最後有冇私下聯絡導演致歉呢？彭發︰「我冇私下同佢有任何聯絡，我哋冇任何聯絡渠道。」

電影《手機見鬼》將於下星期四12月12日上畫，還有一星期時間可以谷宣傳，問到導演彭發如果有機會，介唔介意再同明禎同場宣傳？彭發︰「我當然唔介意再同佢合作宣傳，問題係我之後都冇時間，香港有工作在身，21號又要飛去雲南，之後嘅宣傳活動都參與唔到。之後打後的宣傳安排就要問番電影公司。」

彭發現時在香港有工作，稍後又要到雲南開工，深信再有宣傳安排都未必能出席。（梁碧玲 攝）

林明禎更指要去拜神，趕走最近的霉運。（網上圖片）

其實在首映禮上彭發開火後，林明禎已於昨晚出Po致歉，而在今日（7/12）下午更新限時動態，上載於戲院門外照片︰「昨日從台北準備飛港出席電影首映，但護照途中弄丟了也趕緊通知主辦方們，真的超自責。但慶幸護照最終還是找到了，也趕著最快的航班並趕往電影院。慶幸還能見到來支持我的一些粉絲朋友，非常欣慰。這是我與團隊們非常用心完成的作品，沒能出席到首映禮感到萬分可惜，也請大家多多支持《手機見鬼》。」