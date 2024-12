金球獎2025｜3影后爭最佳女主角 《魷魚遊戲》未播已入圍最佳劇集

《第82屆金球獎》即將於2025年1月6日香港時間早上舉行,日前大會公布提名名單。電影獎項目前以音樂劇《毒王女人夢》(Emilia Pérez)10項入圍領先,而劇情組影后方面競爭最為激烈。今屆「威尼斯電影節」影后妮歌潔曼憑《Babygirl》以大熱姿態入圍,將與安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)、琦溫斯莉(Kate Winslet)、泰達史雲頓(Tilda Swinton)等影后級人馬爭獎。另外,Ariana Grande更憑《魔法壞女巫》首度入圍金球獎。

《第82屆金球獎》即將於2025年1月6日香港時間早上舉行。(Golden Globes FB)

至於音樂/喜劇電影組方面,話題作狄美摩亞(Demi Moore)憑《完美物質》大熱入圍,將與Zendaya、《毒王女人夢》西班牙跨性別女星Karla Sofia Gascon、Mikey Madison、Cynthia Erivo等爭獎。而Karla是繼3年前美國女星Michaela Jae Rodriguez憑劇集《Pose》入圍後,金球獎史上第二位跨性別演員獲提名。

電影《毒王女人夢》(Emilia Pérez)10項入圍領先。(電影海報)

最佳男主角方面,Sebastian Stan憑《飛黃騰達》(The Apprentice)及《A Different Man》分別入圍劇情組及音樂劇組男主角。而劇情組對手強勁,包括有金像影帝Adrien Brody《The Brutalist》、添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)《A Complete Unknown》、《Queer》丹尼爾基克(Daniel Craig)等。

Sebastian Stan在《The Apprentice》飾演年輕版特朗普。(劇照)

劇集方面,剛剛奪得艾美視帝視后真田廣之及澤井杏奈再憑《幕府將軍》(Shōgun)大熱入圍劇情組最佳男女主角,同劇的淺野忠信亦有男配角提名。另外,還未上架的《魷魚遊戲2》入圍最佳劇情劇集。而《大熊餐廳》(The Bear)是提名最多5項提名,緊隨其後的是各獲4項提名的《破案三人行》(Only Murders in the Building)和《幕府將軍》。

《第82屆金球獎》部分提名名單

劇情類最佳電影

《野獸派》(The Brutalist)

《搖滾詩人:未知的傳奇》(A Complete Unknown)

《教宗選戰》(Conclave)

《Nickel Boys》

《沙丘瀚戰:第二章》(Dune: Part Two)

《September 5》

劇情類最佳男主角

《野獸派》(The Brutalist)Adrien Brody

《搖滾詩人:未知的傳奇》(A Complete Unknown)添麥菲查洛美

《Queer》丹尼爾基克

《教宗選戰》Ralph Fiennes

《飛黃騰達》Sebastian Stan

劇情類最佳女主角

《The Last Showgirl》彭美拉安德遜

《Maria》安祖蓮娜祖莉

《Babygirl》妮歌潔曼

《The Room Next Door》泰達史雲頓

《I'm Still Here》Fernanda Torres

《Lee》琦溫斯莉

音樂/喜劇類最佳電影

《Anora》

《挑戰者》(Challengers)

《毒王女人夢》(Emilia Pérez)

《A Real Pain》

《完美物質》(The Substance)

《魔法壞女巫》(The Wicked)

音樂/喜劇類最佳男主角

《A Real Pain》Jesse Eisenberg

《Heretic》曉格蘭特(Hugh Grant)

《Saturday Night》Gabriel LaBelle

《情迷假殺手》Glen Powell

《A Different Man》Sebastian Stan

《憐憫的種類》Jesse Plemons

音樂/喜劇類最佳女主角

《完美物質》狄美摩亞

《Anora》Mikey Madison

《Nightbitch》艾美阿當絲(Amy Adams)

《毒王女人夢》Karla Sofia Gascon

《挑戰者》Zendaya

《魔法壞女巫》Cynthia Erivo

最佳導演

《毒王女人夢》Jacques Audiard

《Anora》Sean Baker

《教宗選展》Edward Berger

《The Brutalist》Brady Corbet

《完美物質》Coralie Fargeat

《All We Imagine as Light》 Payal Kapadia

最佳男配角

《Anora》Yura Borisov

《A Real Pain》Kieran Culkin

《《搖滾詩人:未知的傳奇》》愛德華諾頓

《The Brutalist》佳布雅士

《飛黃騰達》Jeremy Strong

《帝國驕雄II》丹素華盛頓

最佳女配角

《毒王女人夢》Selena Gomez

《毒王女人夢》Zoe Saldaña

《魔法壞女巫》Ariana Grande

《The Brutalist》Felicity Jones

《完美物質》Margaret Qualley

《教宗選戰》Isabella Rossellini

劇情類最佳劇集

《The Day of The Jackal》

《頭號外交官》(The Diplomat)

《史密夫決戰史密妻》(Mr. & Mrs. Smith)

《幕府將軍》(Shōgun)

《翻盤特工隊》(Slow Horses)

《魷魚遊戲》(Squid Game)

劇情類最佳男主角

《史密夫決戰史密妻》Donald Glover

《Presumed Innocent》積佳蘭賀(Jake Gyllenhaal)

《翻盤特工隊》(Gary Oldman)

《The Day of The Jackal》(Eddie Redmayne)

《幕府將軍》真田廣之

《Landman》Billy Bob Thornton

劇情類最佳女主角

《Matlock》Kathy Bates

《龍之家族》Emma D'arcy

《史密夫決戰史密妻》Maya Erskine

《黑鴿》Keira Knightley

《頭號外交官》Keri Russell

《幕府將軍》澤井杏奈

音樂/喜劇類最佳劇集

《小學風雲》(Abbott Elementary)

《大熊餐廳》(The Bear)

《紳士追殺令》(The Gentlemen)

《Hacks》

《天作不合的我們》(Nobody Wants This)

《破案三人行》(Only Murders in the Building)

音樂/喜劇類最佳男主角

《天作不合的我們》Adam Brody

《臥底老友記》(Watch)Ted Danson

《破案三人行》Steven Martin

《破案三人行》Martin Short

《誠實治療法》(Shrinking)Jason Segel

《大熊餐廳》Jeremy Allen White

音樂/喜劇類最佳女主角

《天作不合的我們》Kristen Bell

《小學風雲》Quinta1 Brunson

《大熊餐廳》Ayo Edebiri

《破案三人行》Selena Gomez

《Hacks》Jean Smart

《女巫阿嘉莎》Kathryn Hahn

迷你劇或電視電影類最佳劇集

《馴鹿寶貝》(Baby Reindeer)

《索命書》(Disclaimer)

《怪物:梅內德斯弒親兄弟檔》(Monster:The Lyle and Erik Menendez Story)

《The Penguin》

《雷普利》(Ripley)

《True Detective: Night Country》

迷你劇或電視電影類最佳男主角

《The Penguin》哥連費路(Colin Farrell)

《馴鹿寶貝》Richard Gadd

《索命書》Kevin Kline

《怪物:梅內德斯弒親兄弟檔》Cooper Koch

《A Gentleman In Moscow》伊雲麥葵格(Ewan McGregor)

《雷普利》Andrew Scott

迷你劇或電視電影類最佳女主角

《索命書》姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)

《True Detective: Night Country》茱迪科士打(Jodie Foster)

《The Penguin》Cristin Milioti

《毒門教母》Sofia Vergara

《Feud: Capote vs. The Swans》娜奧美屈絲(Naomi Watts)

《The Regime》琦溫絲莉(Kate Winslet)