「偶像劇女王」參演電影票房差到嚇親人　累計成績收不足4萬

去年底內地有多部電影上映，但在票房成績上差距相當之大，台灣女星陳喬恩與資深演員張晨光、徐帆等有份出演的電影《回家的你》目前累計總票房只收逾3萬人民幣而已，更被發現在全日內僅只售出四張戲票，成績差到令人難以相信。

《回家的你》票房成績差。（微博圖片）

《回家的你》的你在上月24日正式上映，目前已上映第12日，從知名電影平台「貓眼票房」查詢顯示，累積票房只收3.3萬人民幣而已，與其他同月上映的電影票房差距非常之大，就好像《小小的我》（目前票房收逾5億人民幣）、《破.地獄》（目前票房收逾1億人民幣）等。

而據內地媒體報導指出，曾在12月31日18點止，在全國的兩家戲院中《回家的你》僅只售出四張戲票而已，收124元人民幣，全國戲院只剩下8家戲院有排了10場《回家的你》。而該電影的出品方接受媒體詢問時則表明電影是正常上映的。

《回家的你》目前累計票房收3.3萬人民幣。（網上圖片）

陳喬恩亦帶不動票房。（陳喬恩微博圖片）

《回家的你》集結了多位知名演員出演，陳喬恩、張晨光、徐帆等，這些都是好戲之人，而電影故事是講述一個代替妻子做家政的打工人，在奔波于生計的同時幫助別人的故事，非常有正能量。

好戲之人張晨光。（微博圖片）

內地演員徐帆。（視覺中國）

電影票房成績不理想存在許多因素，除了宣傳不足之外，劇情當然是重中之重，有觀看電影的網民就批評差不是沒有原因的，因為劇情剪接混亂，人物關係沒有展開等，整個劇情混亂十分，根本不知道要表達甚麼，所以難怪有如此成績。