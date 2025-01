林海峰發文講解「整蠱電話」音樂來由　設計「牛仔」Tee群星力撐

美國名導大衛連治(David Lynch),於當地時間上星期四(1月16日),在網上公布死訊,享年78歲。他曾執導的電視劇集《迷離劫》(Twin Peaks)的主題音樂,更成為當年組合軟硬天師,引用到整蠱電話節目上,幾下詭異迷離的背景音樂,深入民心。日前,林海峰就在Facebook講解選用這段音樂的由來。

林海峰就在Facebook講解選用「整蠱電話」這段音樂的由來。(網頭截圖)

林海峰以一篇沒有標點符號的文章,仿密碼式講解與這段音樂的相遇,而第一句︰「有啲嘢係要等到星期六晚講先啱數」就因為當年《老人苑》播放整蠱電話環節,是逢星期六晚播出。他續說當年跟女朋友睇完《藍色夜合花》(Blue Velvet)後,再到KPS金獅影音及Laser People 租隻《擦紙膠頭》(Eraserhead)同《象人》(The Elephant Man)影帶影碟補課。

大衛連治一直強調自己喜愛吸煙,近年患上肺氣腫。(視覺中國)

後來得知鬼才大導拍電視劇,便乖乖地擔定凳仔坐定定追《迷離劫》(Twin Peaks)。「 睇咗幾集就忍唔住飛去銅鑼灣恩平道聯邦唱片買隻原聲配樂鐳射唱片 得閒就喺間房全日不停播 搞到間屋靜英英都好似會有啲事發生咁 結果真係有古怪 就係嚟自華盛頓州一個小鎮嘅怪異氣氛 竟然飄吓飄吓無厘頭飄到嚟九龍塘廣播道商業二台老人苑度 而呢首魔音前奏一嚮 就即時令到星期六晚嘅整蠱電話爆發怪力亂神嗰陣 真係唔知笑死咗幾多個當年嘅年青人」

大衛連治25年後再延續《迷離劫》的故事,新版首兩集曾於康城首映。(《迷離劫》劇照)

兩者看似冇關聯,但林海峰就洞悉到一個記認。「宇宙嘅嘢確係好怪異 但事必又可能有因 即係如果有睇過鬼才大導作品都好容易搵到破案線索 就係大衛連治先生一向其實都真係幾喜歡古古怪怪無厘頭神經刀咁失驚無神整蠱你……Thank you David Lynch for the magic you brought to this world.」

林海峰最近為牛仔3K慈善親子跑,設計限量版選手包同紀念品。(網頁截圖)

葛民輝有幫手出post。(網頁截圖)

另外,林海峰最近為牛仔3K慈善親子跑,設計限量版選手包同紀念品,其中選手Tee更獲業界支持,不少明星藝人都有著嚟打卡,包括葛民輝、唐詩詠、謝安琪、馮允謙等,大家都鼎力支持。活動將於2025年3月23日(星期日),灣仔海濱長廊舉行,27/1前報名仲享有早鳥優惠。

RubberBand主音6號與太太Tim Lui。(IG Story截圖)

唐詩詠都有著嚟打卡。(唐詩詠Facebook圖片)