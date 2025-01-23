文雋批評論學會獎冷待《破地獄》　田啟文不解：可以透明度高啲？

田啟文今日（23日）出席「電影導演會教室2024」畢業禮，他接受訪問談及現時香港電影業市場，他說：「我之前講咗係嚴冬，而家我覺得係冰河，今年會再差啲。」講到古天樂較早前說電影很難開戲，他說：「呢樣嘢我冇同佢夾，我係睇到成個個市場，大家要觀望多啲。」被問到業界如何改善電影發展，他表示：「首先我哋業界要知道電影嘅市場嘅模式，同埋點樣變化去競爭，政府方面有啲政策去實行去加快，舊年話開放大灣區市場，而家嘅情況究竟去到邊？呢樣嘢對開拓市場有好大嘅幫助，去到今日為止冇見到啲咩消息？」

田啟文今日出席「電影導演會教室2024」畢業禮。（張祖銘 攝）

提到現時電影業是否很多人沒有工開，他表示：「冇工開係肯定㗎啦！大家都係期望緊之前政府嗰六部，其他我就睇唔到有咩電影人開戲。」至於現時多間電影院倒閉，他說：「呢樣嘢無可厚非，市場嘅策略，咁又唔需要太灰嘅？其實香港觀眾會睇戲，不過選擇性去睇值得睇嘅戲。」被問到較早前文雋狠批評論學會大獎賽果冷待《破地獄》，他回應：「我就覺得個獎項係咪可以透明度高啲？因為我見唔到評論學會有解釋《破地獄》係輸係啲乜嘢？大家嘅着眼點係咁破紀錄嘅戲，呢樣嘢就無可厚非嘅，就要透明啲票選機制，究竟係乜嘢準則？台灣金馬獎係陪審團制係拉票式。評論學會係用咩準則離去定義呢？又唔係金像獎同金馬獎係投票機制。」

田啟文認現時香港電影業市道差。（張祖銘 攝）

提到最近內地有演員在KK園區發生的事件，會否留意業界與東南亞合作有特別要注意的事項，他表示：「慶幸香港就冇呢啲case出現，本身就係香港嘅製作人同埋經理人公司對於呢一啲出埠嘅合作都會好小心，其實都係基於資訊透唔透明，拍嗰套戲可以查嘅，喺呢方面係咪有啲資訊要俾大家更加小心？」至於現時電影業比較低迷是否會導致警覺性比較低，他表示：「呢樣嘢難保㗎！但係大家都要小心，我相信香港人都比較機靈啲，其他我就唔夠膽講啦！」