內地賀歲票房連續3日破10億　總票房更達50億港導作品暫包尾

內地新春黃金周長假期由29/1（年初一）開始，一共有六部賀歲片同步在大年初一上映，包括徐克執導，改編金庸名著的《射鵰英雄傳：俠之大者》，又有去年票房高開30億人民幣的《封神》續集《封神第二部：戰火西岐》、周潤發有份演出的《唐探1900》、林超賢最擅長的軍事片《蛟龍行動》，以及兩部動畫電影《哪吒之魔童鬧海》與《熊出沒．重啟未來》。



大陸男星肖戰主演的《射鵰英雄傳俠之大者》，預售期間已賣破2.72億人民幣。（《射鵰英雄傳俠之大者》劇照）

《哪吒之魔童鬧海》開畫首日高開4億3600萬元，成為本年賀歲檔票房榜首！（《哪吒之魔童鬧海》劇照）

據內地專業貓眼數據顯示，內地新春電影票房已連續三日單日票房過10億，可謂開出紅盤，單單是大年初一已收超過16億元人民幣。其中，合家歡動畫電影《哪吒之魔童鬧海》持續高企，一直位於票房榜首，拋離一眾真人電影。

《封神第二部：戰火西岐》為去年票房高開30億人民幣的《封神第一部：朝歌風雲》續集。（《封神第二部：戰火西岐》電影劇照）

徐克《射鵰英雄傳》春節檔預售賣破2.72億人民幣 或殺入歷史前5

來到年初四，賀歲黃金檔期已行了一半，截止下午1點數據，6部賀歲電影的總票房已衝破50億人民幣，而排第一位繼續是《哪吒之魔童鬧海》，累收20.2億人民幣；第二位是《唐探1900》收13.8億人民幣；第三位是《封神第二部：戰火西岐》收7.8億人民幣；第四位是《射鵰英雄傳：俠之大者》收5億；第五位是動畫《熊出沒‧重啟未來》收3.4億人民幣，最後是《蛟龍行動》收1.98億人民幣。

《唐探1900》有發哥加持，票房相當高企。（微博圖片）

特別留意是香港導演執導的兩部作品，林超賢的《蛟龍行動》，原本期望可承接《紅海行動》當年大收40億之勢，再次發威，可惜電影上畫至今一直未見爆發力，而最多人談論依然是開初電影宣傳，強調劇情涉軍事機密，演員要靠口傳對白拍攝的無稽。至於徐克執導的《射鵰英雄傳：俠之大者》，起初的確氣勢如虹，預售已達兩億，但隨後口碑麻麻，被指拍得沒武俠情懷，像偶像劇般，票房走勢亦開始下滑，2月1日的單日票房走勢，更落後於另一部動畫《熊出沒‧重啟未來》。

蛟龍行動｜劇本涉軍事機密只供口述 外籍演員靠近即收起被嘲無稽

林超賢的《蛟龍行動》，原本期望可承接《紅海行動》當年大收40億之勢，再次發威。（《蛟龍行動》劇照）