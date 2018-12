David Bowie傳奇一生搬上大銀幕！網民票選梅麗史翠普反串做主角

近年來,音樂相關的傳記電影可說是刮起了另一股旋風。在《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》(《Bohemian Rhapsody》):英國搖滾天團「Queen」的傳記電影帶來空前成功之後,講述傳奇歌手:Elton John故事的電影《搖滾太空人》(《Rocketman》) 也即將推出;除此之外,一部關於「搖滾變色龍」,能歌善演的已故藝人:David Bowie的傳記電影據傳可能即將開始籌備工作。

影歌雙棲,雌雄同體的搖滾巨星:David Bowie

David Bowie無疑在歌壇史上記下了相當輝煌的一筆,但除此之外,他也參與了許多經典電影作品的演出,像是《基督最後的誘惑》(《The Last Temptation of Christ》)、《死亡魔法》(《The Prestige》)、《迷離劫: 與火同行》(《Twin Peaks: Fire Walk With Me》) 以及《魔幻迷宮》(《Labyrinth》)。

2016年,David Bowie因肝癌不幸逝世的消息傳遍全球之後,粉絲們努力試著讓他的傳奇得以延續下去:他出生的故鄉布里克斯頓鎮(Brixton)為他設立巨幅壁畫,而他位於紐約市的故居也成了粉絲悼念這位藝術家的聖地,紐約百老匯Lafayette車站曾賣出了25萬張David Bowie地鐵票卡,而這個車站也在2018年4月轉型成專門紀念David Bowie的地標。而現在,我們可能將會有機會看到一部紀念他傳奇一生的電影。

傳奇之子Twitter發文,傳記電影有譜了?

雖然目前尚未有任何電影發行商或是工作室出面證實這個傳聞的可能性,但David Bowie的兒子,以科幻電影《月劫餘生》(《Moon》)和《危機解密》(《Source Code》)知名的電影製片人及編劇:Duncan Jones,日前在自己的Twitter上提到相關傳記電影可能正在計畫中的消息。

Duncan Jones表示在接受這部電影計畫的相關面談時,並沒有透露詳細的對象到底是誰;但他在該則Twitter下方另建立了一份投票問卷,希望粉絲們能選出最有潛力在相關傳記電影中飾演他父親的演員:

Duncan Jones Twitter(截圖)

他們堅持要我出席一場關於我父親的傳記電影計畫面談,我該找誰來飾演他呢? Duncan Jones

Twitter中的投票選項有:艾迪斯艾巴 (Idris Elba)、Peter Dinklage、梅麗史翠普 (Meryl Streep) 以及Gilbert Gottfried。

不少網民票選由梅麗史翠普扮演一代巨星David Bowie(視覺中國)

看來目前Duncan Jones對於這個計畫似乎並沒有太大的興趣──雖然這也不令人意外,因為在《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》中,對於片中詮釋已故歌手Freddie Mercury的相關表現也在粉絲及影評之間熱烈討論;或許這部David Bowie的傳記電影要面對的問題,可不是只有找到能飾演Duncan Jones心中那位獨一無二巨星父親的演員而已。

而後續的相關文章中,Duncan Jones也回應網友為何泰達史雲頓(Tilda Swinton)並沒有出現在這個調查選項中?Duncan Jones如此表示:「因為這是個我要求他們必須要藏到陰影處的答案。」(Because this answer is me telling them to shove it where the sun don't shine.)

泰達史雲頓和已故巨星:David Bowie有幾分神似。(網上圖片)

感受到了嗎?這股音樂傳記熱

《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》帶來的狂潮,將音樂電影粉絲推向兩個截然不同的陣營。某些粉絲認為藉由製作相關傳記電影,讓年輕世代能認識這些一代經典也是相當好的作法,但另一派的粉絲則認為這些往日經典無人能完美詮釋。看來Duncan Jones似乎希望能以他想要的方式,來讓他的父親:David Bowie的傳奇延續下去。

