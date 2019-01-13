《The Angel》呈現阿根廷最靚仔殺人犯故事　魔鬼化身卻獲封天使

殺人犯故事一向是電影的熱門取材，代表阿根廷競逐奧斯卡最佳外語片的《The Angel》，正是講述當地最惡名昭彰的重犯Robledo Puch的事跡。 Robledo Puch犯案時年僅19歲，短短一年間犯下11項殺人罪、17項搶劫罪及1項強姦罪等，如此窮兇極惡的魔鬼，卻擁有天使般的英俊外貌，獲封為「死亡天使」及「暗黑天使」，電影片名亦由此而來。

Robledo Puch犯案時只有19歲，為阿根廷最有名的重犯之一。（網上圖片）

《The Angel》由Luis Ortega執導，名導艾慕杜華（Pedro Almodóvar）擔任監製，電影去獲邀參與康城影展，並入選「一種關注」單元，成為導演首部於國際三大影展登場的作品。故事以阿根廷70年代傳奇罪犯Robledo Puch的事跡，講述他由一位普通少年變成殺人唔眨眼的重犯的經過。

電影神還原Robledo Puch被捕時經典一幕。

已入獄46年的Robledo Puch，除了令人咋舌的犯案紀錄，令他聞名的還有其如天使般的外貌，一頭金色曲髮，配上水注注大眼睛及豐厚嘴唇，是一名不折不扣的美男子，他更被戲稱與絕代美人瑪莉蓮夢露（Marilyn Monroe）有幾分相似。可惜這位墮落凡間的天使，變成了一名殺人狂魔。

飾演Robledo Puch的阿根廷演員Lorenzo Ferro年僅20歲，憑這部處男作為他贏得首個影帝寶座。

一般大奸大惡的罪犯，都有異於常人的成長背景或經歷，但在Robledo Puch身上卻找不到令他變成魔鬼的誘因。Robledo Puch生於工人階級家庭，雖不是大富大貴，但至少生活無憂且家人關係良好，據一名曾替Robledo Puch檢查的心理醫生所述，他的成長環境良好，家庭完整，沒有經濟負擔，本身沒有遇過不幸的事，身理與心理亦沒有大毛病，變成如此人魔實在出乎意料。

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Robledo Puch於1971年3月犯下第一宗槍劫及殺人案，他跟拍檔Jorge Antonio Ibañez自此密密犯案，其中最令人髮指的一次，於1971年5月發生，二人闖入一間專門售賣名貴房車配件的商店，發現有一家三口在內，Robledo Puch向夫婦開槍，男方當場死亡，女方卻奇蹟地生還，日後更成為重要證人。二人偷去40萬披索（約8.5萬港元）並準備離去時，Robledo Puch因為BB喊聲太大，竟向BB床開槍，尤幸沒有擊中無辜嬰兒，但足證他殘暴之極。

Robledo Puch被喻為擁有天使外表的魔鬼，有「死亡天使」及「暗黑天使」的稱號。（網上圖片）

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Robledo Puch與Jorge Antonio往後接連犯案，二人於1971年8月發生車禍，後者因此死亡，但負責開車的Robledo Puch竟沒受傷並迅速逃離現場，並於同年11月夥拍另一名共犯Héctor Somoza並再次犯案，1972年2月1日，二人打劫一家五金店時，Robledo Puch突然發狂開槍殺死拍檔，並以火槍將對方毀容，以免被人發現。可惜天網灰灰，警方在Héctor Somoza身上找到Robledo Puch的身份證，數日後成功將其拘捕，當時的他才剛滿20歲不久。

電影中的Robledo Puch與拍檔Jorge Antonio 發展出淡淡基情。

經過漫長的審訊，由於阿根廷沒有死刑的情況下，Robledo Puch於1980年被判最高刑罰終身監禁，連同被捕後囚禁的時間，至今他已在牢獄中渡過了46個年頭，成為阿根廷史上服刑最長的囚犯。Robledo Puch曾於2008年、2013年及2015年曾要求假釋，但都被法院以「對社會構成危險」為由拒絕。

快將67歲的Robledo Puch，已在獄中渡過46個年頭，未知在有生之年是否能夠獲釋。（網上圖片）

Luis Ortega開拍《The Angel》，令公眾再次關注起這名傳奇罪犯，而Robledo Puch亦對於「被拍攝」有一番回應，有指他對電影很多細節感到不滿，曾寄律師信給導演，要求片商在任何電影活動中提及他的名字，還自己一個清白。