【鬚根Show】影碟破紀錄大賣20萬張　吳鎮宇︰當年已經夠買兩層樓

因為電影《家和萬事驚》，吳鎮宇張達明終於再聚，不過當觀眾見到二人合體，好自然又諗起第三人︰黃子華，事關21年前三人合演的舞台演出《鬚根Show》，一個曾大受歡迎的演出。 該演出上年剛好20周年，原來幾位真係有坐低傾過，外人以為唔成事因為黃子華宣布𠺘口，所以合體失敗，但其實另有內情。

吳鎮宇跟張達明講開《鬚根Show》威水史，都深感興奮。（葉志明 攝）

首集開埋日場共44場

對於《鬚根Show》這個名，兩位聽見已相當興奮，事關唔單止觀眾期待，就連三位當事人都有心想聚一聚。張達明︰「很多年前已經想過，在他（黃子華）說最後一次棟篤笑前已經有想過，因為（上年）是20周年，都是一件好美麗的事，人生做幾多件事能值得回味呢？」

不如數數威水史先，《鬚根Show》於1998年第一次演出，結果加場再加場，加到星期要開日場，足足有44場。然後2000年開第二集，結果破紀錄地開足59場。張達明︰「當年我們破紀錄，全香港冇人想到會這麼厲害！」

紀錄是用來破，20周年本是一個大好機會。吳鎮宇︰「其實有商量過，亦不擔心子華說不做棟篤笑便不能做，始終是另一樣表演，但可能大家的時間比以前寶貴點，變成要想想表演如何可以濃縮點，以前可以做60場，有6萬名觀眾，可否轉去紅館做6場仍是有6萬人呢？」可惜這個計劃，大家見過一次面後便各有各忙，未有成事。「可以同一模式再做一次的，但我們3個都鍾意創作，好想有新嘢，要有新的才好玩。」鎮宇說。

除了門票大賣，就連後來出DVD都一樣大賣，不過當時發行商並不睇好，因為有翻版關係。吳鎮宇︰「當時用一個鏡頭，拍住我們在舞台上走來走去，連近鏡都沒有。發行覺得冒險，說花30萬元賣斷個版權，我睬佢都傻。」

今年憑《逆流大叔》大收旺場的鎮宇，原來廿年前已姐為《鬚根Show》逆流過一次。（葉志明 攝）

廿年前已經係「逆流大叔」

結果三人決定自己出錢出力，自己發行，當年破天荒借CD舖去賣DVD，結果成功賣了20萬張。吳鎮宇︰「呢度就係好玩的地方，他們定價太高，每張賣70元，我們重新幫市場定位，賣30元！翻版賣20元，我們貴10元便不用犯法。」結果方法奏效，大家都願意買，埋單賺到200萬。「其實好開心，你能夠將一個業界解決不到的問題，我們搞得掂！十幾年前200萬呀，夠你買到兩層樓啊！」更令人振奮是到第二次開Show，發行商主動聯絡他們，並開出一個Pre Sale價，未演出已有錢收！原來廿年前鎮宇已經是「逆流大叔」。