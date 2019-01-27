《Superpower Dogs》超級狗救人英雄史　美國隊長獻聲力撐

正所謂「救人一命，勝造七級浮屠」，紀錄片《Superpower Dogs》中一群身手不凡、智勇雙全的狗狗，多年來拯救過無數人命，絕對拍得住電影中的超級英雄。而識英雄、重英雄的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），就為這部作品擔任旁白，身為愛狗之人的他，訴說一個又一個感人故事，然而這群超級狗英雄的經歷，絕非三言兩語足以形容。

「美國隊長」基斯伊雲斯為《Superpower Dogs》任旁白，有識英雄、重英雄的意義。（影片截圖）

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《Superpower Dogs》聚焦於幾隻擁有特殊技能的狗狗，當中包括美國最頂尖的災難應對小組成員、雪崩救援專家、幫助有特殊需要人士的滑浪專家，以及拯救瀕危動物專員等，各司其職但目的只有一個──救助人類。這部紀錄片呈現狗狗出入災場救人前接受訓練的情況，以及如何克服惡劣天氣及環境去執行任務，證明牠們不單是人類最好的朋友，亦是人類最可靠的援手。

好有型又好可愛。（影片截圖）

電影講述不同狗狗救助人類的故事，這隻會衝浪的狗狗萌到爆。（影片截圖）

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而為紀錄片擔任旁白的基斯伊雲斯表示，這部作品別具意義：「我很喜歡這部作品強調狗狗利用超能力去幫助及拯救人類」，又謂很榮幸能夠參與這部作品。而日前釋出的預告片中，可看到這群超級狗英雄萌爆與勇敢的面貌，無論是否愛狗狗的你，相信都會被融化。《Superpower Dogs》將於3月在北美上映，暫不確定會否登陸香港。