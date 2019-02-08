【心跳500天10周年】Tom絕非情聖　約瑟哥頓利維為Summer大平反

未必每一段感情都經得起時間考驗，但有些關於愛情的電影卻能歷久常新，例如《心跳500天》（500 Days of Summer）。電影描寫一對男女因感情觀的偏差走上遺憾結局，至今十年間觀眾都一面倒大罵女主角Summer寡情薄倖，愧對Tom的一片痴心，兩位演員近日接受訪問，就為她大平反，強調錯的其實是他。

《心跳500天》簡單而寫實。（劇照）

2009年電影《心跳500天》講述一段戀情由開始到完結的過程，情節雖平凡簡單卻貼地，引起無數觀眾共鳴，一直被捧為必睇愛情電影，女性觀眾心痛男主角痴心錯付，暗自許願遇上一個Tom定會好好珍惜，男性觀眾對他做人隻兵恨鐵不成鋼，又對自己擁有近似經歷而勾起傷心事，但幾乎所有人都一致認同：Summer正賤人！

只由Tom視角出發

適逢電影慶祝10周年，兩位演員Zooey Deschanel和約瑟哥頓利維（Joseph Gordon-Levitt）接受《Entertainment Weekly》訪問，揭開電影背後的細節，更不約而同為Summer大平反。Zooey Deschanel自爆多年來經常遭觀眾投訴討厭Summer一角，令她大為不解，強調角色絕非壞人，只是電影交代故事的方式所致，「電影百分百由Tom的角色出發，所以觀眾自然會站在他那邊，每一個人也會深信自己的版本才是正確，Tom也不例外，但其實人生其實不只一個人的主觀角度那麼簡單。」

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Tom其實好自我中心

再者，Zooey Deschanel指出戲中當Summer決定對Tom放下戒心，開始表達自己的真正想法時，就會被旁白淹沒，電影旁白自然是指Tom的想法，約瑟哥頓利維補充即代表每次Summer提到自己的夢想時，Tom就會陷入自己的想像，其實從未細心聆聽對方的話。

Summer一早講咗未ready

二人又回帶電影前設，強調Tom跟Summer的關係由公司的卡啦OK之夜初見眉目，當時她一早直接講明自己天生愛自由，不想成為別人的女朋友，再次證明Tom由始至終都把自己的想法加諸對方身上，大情聖原來只是個特別愛FF的自私精。