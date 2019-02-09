【葉念琛都輸】網友自爆戴綠帽經過　「扭橋」完勝MK活地亞倫舊作

雖然以愛情為主題的香港電影有如恆河沙數，但近年的代表人物亦只有一個，他便是有「MK活地亞倫」之稱的葉念琛。

由2004年開始，葉念琛便以導演身分拍攝愛情片，更在2006年憑《獨家試愛》打響名堂，成就了方力申和鄧麗欣這對金童玉女。之後，他又拍了《十分愛》（2007）、《我的最愛》（2008）、《婚前試愛》（2010）、《紀念日》（2015）和《失戀日》（2017）等，成為了一代人的集體回憶。

點擊下圖重溫部分回憶：

+ 11 + 10 + 9

扭橋扭到估唔到

葉念琛的愛情電影大多數都不是大團圓結局，充滿黑色幽默色彩，大多數結尾部分更有扭橋位（Plot Twists），令觀眾驚訝之餘，亦對愛情有所領悟。

以《我的最愛》為例，女主角阿寶（鄧麗欣飾）被舊同學琪琪（曾愷玹飾）搶走男友阿俊（黃嘉樂飾），機緣巧合之下，阿寶認識了情場騙子阿強（方力申飾），更高薪僱用阿強可以幫她報仇，讓琪琪感受人財兩失的滋味。阿強令琪琪神魂顛倒後，阿俊竟重新追求阿寶，但阿寶已經對他沒有感覺，因為她已經愛上了阿強……而其實阿強多年前已經暗戀阿寶，更暗中保護阿寶免受壞人騷擾，當他打算面對自己的真正所想，承認自己是喜歡阿寶並且放下，卻被仇家伏擊，最後更因為頭部意外插到牆上的鐵釘，失血過多而死。

「阿強」方力申死前眼白白看着「阿寶」鄧麗欣與剛剛復合的男友「阿俊」黃嘉樂慢慢步去。半年後，鄧麗欣終於與好姊妹「阿蚊」唐寧見面，她們因打錯電話而結識，一直以來都是靠電話傾訴心事，而兩人亦有叫自己男友前來赴會，最後她們發現自己的男友亦是對方的男友。（視覺中國）

點擊下圖重溫《我的最愛》精彩劇照：

+ 8 + 7 + 6

「我老婆生仔，爸爸不是我」

不過，現實生活卻比葉念琛鏡頭下殘酷愛情故事更加峰迴路轉。最近，一位自稱任職救護員、名叫「阿可」的男網友，在網上討論區以千字文講述一個「我老婆生仔，爸爸不是我」的綠帽故事，不少網友睇完都指「阿可」的經歷比起葉念琛的電影更戲劇化。

阿可指自己27歲時認識比他細7歲的阿豆，在朋友的努力撮合下，他們亦成為了一對好投契的愛侶。拍拖3年後，阿可在情人節求婚，阿豆亦感動答應。阿可知道任職物理治療助理的阿豆收入不多，所以主動承擔一切婚禮開支。

2016年，阿可和阿豆正式成為夫妻，而阿豆亦轉工做私人秘書，到了2018年4月，阿豆告訴阿可她終於懷孕。可是，到了11月26日晚上，阿可收了一系列來自一位名叫「周邦」的人的古怪短訊，先問阿豆是否在阿可身邊，再問阿可是否每天都聯絡阿豆，又指自己報警的話，警察會很快找到阿可。阿可立即問阿豆該男子是何人，阿豆僅回答周邦是經常騷擾她的煩人，不用理會。不過，阿豆之後又向阿可似是全盤托出地說：「我唔係咩好女人，BB出生滿月後就會俾人抱走，其實個BB係我老闆，唔係阿可你，老闆財雄勢大，我唔能夠逆佢意。有一次公幹我飲醉咗，同事同我講當晚老闆曾經偷偷哋入我房，後來佢知我大咗肚，就開咗張銀碼好大嘅支票畀我，但係我冇要到。」暗示自己因姦成孕。

阿可在網上討論區貼出多張相片，包括這張攝於2018年11月，與懷孕太太阿豆的合照。（網上圖片）

老婆紅杏出牆 老公一早知道

當晚，懷孕已達38周的阿豆穿羊水入院。翌日，經過反覆思量的阿可決定向阿豆提出離婚，他先致電外母通知離婚決定，再叫阿豆自行向家人解釋清楚，阿豆聽到後只要求他將所有坐月用品搬到外家，到了阿豆出院當日，阿豆的家人便似是一早預視今日會來般，拿着大袋和行李箱到阿可的家，帶走阿豆的物品。

阿可胞姐亦有到場打點，她向阿豆母親提出坐下來傾談離婚安排，外母聞此即說：「阿可太唔應該喇，結婚到而家已經三年，一直都唔畀家用，對阿豆又唔好，又唔體貼，連BB出世嗰晚，阿豆一直打畀佢都唔聽，所以阿豆就打畀其他人，話邊個到產房先，邊個就係BB嘅爸爸。」而阿可好堅持自己沒有收到任何來電。

阿可胞姐聽到這番話便反擊：「你知唔知點解阿可唔畀家用吖？係因為佢哋兩個結婚之後第二個月，我親眼喺街度見到阿豆拖住第二個男人呀！」阿可又指自己有親口問話阿豆是否真有其事，但阿豆否認事件，所以最後沒有追問下去。然後，阿可又想起結婚前的兩個月，阿豆便開始打扮得花枝招展外出吃喝玩樂，當時，他以為阿豆是去參加婚前慶祝。

阿可（左一）和阿豆（左二）於2016年3月12日結婚擺酒。（網上圖片）

老婆獲全家包庇 網友指事主忍得

兩日後，阿可因為未能聯絡到阿豆，所以直接到外家商量離婚安排，期間他遇到了阿豆和她的老闆周邦，眼見兩人非常熟絡，所以阿可認定周邦不似對阿豆做出不當行為的人……後來阿可聯絡上周邦的前妻，才知道對方在2016、2017年間打算向他告之阿豆和周邦的事。最後，他不但發現阿豆每次公幹都是與周邦同行，明白到為何阿豆在2018年2月去韓國公幹後，積極地要求行房的原因，更查出2017年起，周邦已經開始與阿豆家人見面，原來阿豆全家都包庇女兒紅杏出牆……

不少網友睇完故事後都指阿可能人所不能非常忍得，更有「起底組」人士出手人肉搜尋，發現相關人士的facebook帳戶，裏面有大量線索，指阿可的故事並非虛構，但當中仍然不少謎團。

阿可後來發現周邦（右一）在2017年5月12日有份為阿豆（右二）媽媽慶祝母親節。（網上圖片）

好多網友都想知道葉念琛會否改編這則故事，惟《香港01》至截稿前仍未收到葉念琛答覆。（資料圖片）

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物：https://heart.hk01.com/zh/project/10003