基斯伊雲斯卸下「美國隊長」光環　參演以色列人道救援真實事件

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基斯伊雲斯（Chris Evans）卸任美國隊長職銜在即，而他的後美國隊長生活也早已排得密密麻麻，當中包括《星球大戰：最後絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi）導演Rian Johnson執導的《Knives Out》、《喪屍樂園》系列電影導演Ruben Fleischer執導的《Jekyll》等。

而在最新作品《The Red Sea Diving Resort》中，基斯伊雲斯雖然沒有超能力，但憑著個人膽識及機智，再次擔起拯救人類的真英雄。

埃塞俄比亞猶太女難民獲救後，被安排到以色列展開新生活。（網上圖片）

《The Red Sea Diving Resort》改編自人類史上其中一次最卓越的真實救援任務。據救援任務是發生在1980年代初的蘇丹，一群以色列情報特務局特工及埃塞俄比亞人透過一間假的旅館，成功拯救成千上萬的埃塞俄比亞猶太難民到以色列生活。

而在戲中，基斯伊雲斯會飾演拯救行動的總負責人，其他隊員包括《榮歸以後》Haley Bennett、《被奪走的12年》Michael K. Williams和Chris Chalk、《侏羅紀公園3》Alessandro Nivola、《權力遊戲》Michiel Huisman及《甘地傳》Ben Kingsley等，並由曾獲艾美獎最佳導演得主，以色列導演Gideon Raff身兼導演、編劇及監製三職。

《榮歸以後》Haley Bennett有份參演《The Red Sea Diving Resort》。（劇照）

「美國隊長」基斯伊雲斯（右）有份拍攝《The Red Sea Diving Resort》。（網上擷圖）

行動代號為「Operation Brothers」的真實救援任務發生在1978年，色列情報特務局特工潛入蘇丹，在已經荒廢的度假村內建立起「旅館」，表面上接受歐洲旅客到訪當地，但實際上卻是透過運輸工具，把當地的難民運走，當中行動涉及沙地阿拉伯空軍、駐喀土穆的外交官及英國突擊隊成員。當時份參與救援，在「旅館」工作的特工Gad Shimron接受外國傳媒《The Wrap》訪問時曾表示：「這是一個令人難以置信的任務！」，他續指出「這是唯一一次歐洲人解放非洲人民，而非奴役他們。」而Gad Shimron在2007年出版《Mossad Exodus》一書，詳細記載當年事跡。

據了解，在「旅館」在1981年開始運作，直至1985年完結，在這4年間成功救出約7,000名難民到以色列展開新生活，而今次《The Red Sea Diving Resort》將聚焦在Operation Brothers這事件上。

以色列軍隊展開拯救行動。（網上圖片）

一群以色列情報特務局特工及埃塞俄比亞人在蘇丹所設立的「度假村落」。（網上擷圖）

據當時人權觀察組織指出，這次拯救行動在埃塞俄比亞有史以來最嚴重的飢荒期間展開，即在1983年至1985年間，當時米高積遜（Michael Jackson）也創作了《We Are the World》籌款。可是，據Gad Shimron認為，只有以色列願意行前一步「有人唱《We Are the World》，但以色列卻是唯一真正做實事的國家。」，最終大飢荒造成約40萬人死亡。

Gad Shimron當時在蘇丹展開救援工作。（網上圖片）

「美國隊長」基斯伊雲斯飾演Ari Levinson，是今次拯救行動的總指揮。(網上擷圖)

其實在「Operation Brothers」結束後不久，以色列政府還再安排了兩次拯救行動，當中包括在1984年展開的「摩西行動」（Operation Moses）及在1991年發生的「所羅門行動」（Operation Solomon）。前者成功把8,000名被困在蘇丹的埃塞俄比亞猶太人拯救到以色列；而後者則救出了約14,000名難民。而這兩次的拯救任務，比首次救援行動「Operation Brothers」更為人所知。「摩西行動」在早2005年以被羅馬尼亞導演Radu Mihăileanu搬上大銀幕，電影為《Live and Become》，並在同年成功勇奪哥本哈根國際電影節的最佳電影獎。

《The Red Sea Diving Resort》改編自Operation Brothers拯救事件。

《The Red Sea Diving Resort》由基斯伊雲斯、Haley Bennett、Michiel Huisman及Alex Hassell、Alessandro Nivola及Karl Thaning等人主演。（網上擷圖）

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