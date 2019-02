基斯伊雲斯卸下「美國隊長」光環　參演以色列人道救援真實事件

基斯伊雲斯(Chris Evans)卸任美國隊長職銜在即,而他的後美國隊長生活也早已排得密密麻麻,當中包括《星球大戰:最後絕地武士》(Star Wars: The Last Jedi)導演Rian Johnson執導的《Knives Out》、《喪屍樂園》系列電影導演Ruben Fleischer執導的《Jekyll》等。 而在最新作品《The Red Sea Diving Resort》中,基斯伊雲斯雖然沒有超能力,但憑著個人膽識及機智,再次擔起拯救人類的真英雄。

埃塞俄比亞猶太女難民獲救後,被安排到以色列展開新生活。(網上圖片)

《The Red Sea Diving Resort》改編自人類史上其中一次最卓越的真實救援任務。據救援任務是發生在1980年代初的蘇丹,一群以色列情報特務局特工及埃塞俄比亞人透過一間假的旅館,成功拯救成千上萬的埃塞俄比亞猶太難民到以色列生活。

而在戲中,基斯伊雲斯會飾演拯救行動的總負責人,其他隊員包括《榮歸以後》Haley Bennett、《被奪走的12年》Michael K. Williams和Chris Chalk、《侏羅紀公園3》Alessandro Nivola、《權力遊戲》Michiel Huisman及《甘地傳》Ben Kingsley等,並由曾獲艾美獎最佳導演得主,以色列導演Gideon Raff身兼導演、編劇及監製三職。

《榮歸以後》Haley Bennett有份參演《The Red Sea Diving Resort》。(劇照)

「美國隊長」基斯伊雲斯(右)有份拍攝《The Red Sea Diving Resort》。(網上擷圖)

行動代號為「Operation Brothers」的真實救援任務發生在1978年,色列情報特務局特工潛入蘇丹,在已經荒廢的度假村內建立起「旅館」,表面上接受歐洲旅客到訪當地,但實際上卻是透過運輸工具,把當地的難民運走,當中行動涉及沙地阿拉伯空軍、駐喀土穆的外交官及英國突擊隊成員。當時份參與救援,在「旅館」工作的特工Gad Shimron接受外國傳媒《The Wrap》訪問時曾表示:「這是一個令人難以置信的任務!」,他續指出「這是唯一一次歐洲人解放非洲人民,而非奴役他們。」而Gad Shimron在2007年出版《Mossad Exodus》一書,詳細記載當年事跡。

據了解,在「旅館」在1981年開始運作,直至1985年完結,在這4年間成功救出約7,000名難民到以色列展開新生活,而今次《The Red Sea Diving Resort》將聚焦在Operation Brothers這事件上。

以色列軍隊展開拯救行動。(網上圖片)

一群以色列情報特務局特工及埃塞俄比亞人在蘇丹所設立的「度假村落」。(網上擷圖)

據當時人權觀察組織指出,這次拯救行動在埃塞俄比亞有史以來最嚴重的飢荒期間展開,即在1983年至1985年間,當時米高積遜(Michael Jackson)也創作了《We Are the World》籌款。可是,據Gad Shimron認為,只有以色列願意行前一步「有人唱《We Are the World》,但以色列卻是唯一真正做實事的國家。」,最終大飢荒造成約40萬人死亡。

Gad Shimron當時在蘇丹展開救援工作。(網上圖片)

「美國隊長」基斯伊雲斯飾演Ari Levinson,是今次拯救行動的總指揮。(網上擷圖)

其實在「Operation Brothers」結束後不久,以色列政府還再安排了兩次拯救行動,當中包括在1984年展開的「摩西行動」(Operation Moses)及在1991年發生的「所羅門行動」(Operation Solomon)。前者成功把8,000名被困在蘇丹的埃塞俄比亞猶太人拯救到以色列;而後者則救出了約14,000名難民。而這兩次的拯救任務,比首次救援行動「Operation Brothers」更為人所知。「摩西行動」在早2005年以被羅馬尼亞導演Radu Mihăileanu搬上大銀幕,電影為《Live and Become》,並在同年成功勇奪哥本哈根國際電影節的最佳電影獎。

《The Red Sea Diving Resort》改編自Operation Brothers拯救事件。