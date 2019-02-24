【鏗鏘說】莊文強自爆愛港產片原因　廣東話係世上最賤格嘅語言！

「三年之後又三年……都快十年了。」沒錯，這句就是《無間道》中的經典對白，其實這也反映人生不經不覺幾十個年頭，時光瞬間流走，回望過去又有何感覺呢？作為《無間道》系列的編劇，現時已是著名導演的莊文強最近在港台節目新節目《鏗鏘說》中，跟主持羅永聰回顧《鏗鏘集》歷年精選有關電影行業的片段，分享拍戲的心路歷程和點滴。莊文強更大爆，連教女兒廣東話都是靠電影，問你服未？

《鏗鏘說》是港台全新節目，這集由主持羅永聰，訪問導演莊文強，分享拍電影的苦與樂。（網上截圖）

提起莊文強，大家第一時間想起的很可能就是《無間道》和《竊聽風雲》系列，近期一點的作品就有《無雙》，莊文強更憑着《無雙》入圍角逐今屆金像獎最佳導演和最佳編劇。最近莊文強在港台全新節目《鏗鏘說》，與嘉賓主持羅永聰，一邊分享拍電影的甜酸苦辣，一邊回望《鏗鏘集》歷年來精選的片段，重溫紀錄片，談談時代和文化的變遷，從中分享他們的成長故事。

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窮得銀行存款只淨六十元

莊導演大學原本修讀工程，但因為覺得自己志不在此毅然轉讀傳理系，「我愛聽另類音樂，經常喜歡做類似樂評的，有關評論的事，又希望學習文化研究的事，所以入讀了傳理系。」原來他只是打算從事文化研究的工作，但後來在大學二年級，他發現自己可以創作，就立定志向要成為編劇。期後他曾在電視台工作，被問到電視台製作是否反創作的地方，有許多限制？他就指出他雖不知道現時的情況，但他當時在電視台工作反而很多空間發揮。

莊文強大爆，早在大學時代已立志要做編劇，畢業後戶口曾經只剩下幾十元，當時加入電視台工作是為了賺錢。

莊文強指出喜愛港產片的主因，是因為廣東話對白夠啜核！（網上截圖）

肯免費幫人度橋！

「當時我在電視台做宣傳部，最初只為賺錢，因為我的銀行存款只剩下六十元，不能不找工作。」回想起來，當時莊文強負責製作預告片和製作花絮，其實有不少空間發揮，做一些他認為前輩沒有做過的事。例如，在三十秒內介紹一套劇集等等。加上，當時的工作下午三時左右就收工，莊導便有時間跑到電影公司跟其他人創作，「那時候開始有人知道我這個人，一個肯幫忙度橋創作的人，又不用出糧給他。」這樣一來，他就多了很多機會接觸這個圈的人和事，舖好之後發展的路。

二人更在訪問中，來一個港產片經典對白大比併，到底誰勝誰負？（網上截圖）

女兒睇星爺嘅電影學廣東話

「港產片最吸引我的地方，是廣東話對白，因為廣東話是世上最下流的語言。」莊導指出廣東話啜核的程度，簡直是令很多廣東話對白都無法以國語表達。「爻底，怎麼翻譯？怎麼說？」他又提到兩位女兒從小到大，都是看迪士尼節目﹑英文節目為多，導致她們的中文很差，「我後來想到個方法，要兩名女兒看《蓋世豪俠》，她們看完之後，再把所有周星馳的電影，全部看完，她們的中文便沒問題。」

為了讓女兒學好廣東話，莊文強要兩名女兒看《蓋世豪俠》。