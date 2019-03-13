【為副不仁．影評】美國政治迷注意！超強卡士玩味甚重的半紀錄片

政治題材的電影並不罕有，但以副總統而非總統為主角的電影就很少。《為副不仁》就是以美國前副總統Dick Cheney（迪克．切尼）為主角的作品。

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為飾演副總統一職，基斯頓．比爾特意增肥幾十磅，毫不錫身更顯敬業。（電影劇照）

Let's talk about Vice.

像大部分港人一樣，筆者對故事的主角，美國前副總統Dick Cheney（迪克．切尼）其實完全不了解，對這個政治人物的興趣亦不大，相信大家入場都是為了支持他們欣賞的演員。基斯頓．比爾（Christian Bale）, 愛美．雅當絲（Amy Adams）, 史提夫．加維（Steve Carell）全部都是香港人熟悉的巨星，加上上屆奧斯卡的最佳男配角森．洛維爾（Sam Rockwell）飾演喬治布殊，牌面上是很有可觀性的。

整套電影和我預期中的處理手法相比頗為不同。戲中相當多現實的新聞畫面，是真的會看見希拉莉．克林頓（Hilary Clinton）和當勞．特朗普（Donald Trump）的真實短片被剪入戲中。與其說是一套像《House of Cards》般超現實的政治權鬥劇，其實《Vice》更像是一套紀錄片。所以，如果入場是想看短兵相接的吵架戲碼，或者是像宮廷劇般的大吵大嚷，甚至是有飛機大炮的動作場面，《Vice》，是沒有的。我甚到看見前一行的觀眾睡着了。但如果你本來就有看美國政治劇或者留意着西方政壇的話，應該會覺得這套電影十分有趣，而且可以用坦承、大膽來形容。

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《Vice》玩味甚重，風格是那種「你以為他在認真，但其實他只是在單單打打」的路線。這一種諷刺的態度不只是透過對白來表達，在取材和剪接上都彰顯了不少。加上用了旁白來描述很多件大事，令整套電影更加像一套紀錄片。但其實，很可能從頭到尾，製作團隊就是想走這種「半紀錄片」的路線，而不是像預告片般，像一套政治劇情片似的。

對於一些沒特別留意開美國政界的觀眾來說，其實電影裏的旁白是有需要的。因為一般人可能連參議院、眾議院也未分得清，但戲中探討的議題挺深入和複雜。不過旁白真的太長，亦不算有趣。（《Vice》運用旁白的方式，其實很有導演前作《The Big Short》的影子，但前作的旁白有很多人客串，有真經濟學家，又有瑪歌．羅比（Margot Robbie），是講述金融海嘯的，可以一看。）

《Vice》最後像紀錄片的地方，就是它很集中去描述所發生的事件，而不是人物。這個處理手法有利有弊，畢竟這套電影講述的全都是真人真事，電影要忠於史實，就沒有辦法憑空捏造人物性格。但的確部分角色有很引人入勝的地方，令觀眾很好奇。例如男主角副總統和總統喬治布殊之間的關係，究竟喬治布殊覺不覺得他的副總統是一個惡魔呢？又例如，男主角和他女兒之間矛盾的關係，是否可以多加着墨？

最後，亦再重複那一句。如果是為了看卡士的話，是值得入場的，《Vice》真的是粒粒巨星。但同期上映的，有另一套亦是巨星雲集的《The Favourite》爭寵，如何選擇？就要看看自己對哪個題材更有興趣了吧。

撰文：Lets talk about this film 講電影

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「Vice 為副不仁」​】

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