由蔡卓妍（阿Sa）主演的《非分熟女》現正上映中，此片又見證了她演員路上的突破，不過要講到阿Sa的代表作，不得不提2002年上映的《我老婆唔夠秤》。數數手指，它已經是17年前的電影，又是曝露年齡的時候了，當年只得19歲的阿Sa演活了活潑可愛的馬淑玲（Yoyo），深受觀眾喜愛。不過原來事隔多年，這套戲可能仍有一些你不知道的二三事呢……

《我老婆唔夠秤》導演阮世生在電視節目中大談當年的拍攝概念。（電視截圖）

以日劇《吾妻18歲》為藍本

導演阮世生就在近來的澳門的澳廣視節目《導亦有道》3月播出的一集中分享了不少。阮世生愛拍愛情小品，《我老婆唔夠秤》就是講述被指腹為婚的Yoyo和張十三（鄭伊健飾）是師生關係，經歷多事後，最後他們動了真情愛上了彼此。電影當年非常賣座，原來當時是由著名導演陳慶嘉提議想拍一部類似日劇《吾妻18歲》（1970首播的TBS日劇），於是就找了阮世生拍。

當年《我老婆唔夠秤》電影受到觀眾的喜愛，阿Sa更因此成功打入了電影圈。（網上圖片）

不知對手是誰 鄭伊健：邊個係阿Sa？

阮世生在節目中大爆原來一開始鄭伊健不知道誰是阿Sa。他說︰「我記得喺間餐廳第一次約鄭伊健見面，佢問我『邊個係阿Sa？』咁橋間餐廳有張海報，係Twins嘅啤酒廣告海報，我話『呢個就係阿Sa。』佢就話『哦，呢個係阿Sa。』」伊健在90年代已憑《風雲雄霸天下》、《古惑仔》系列升上一線、面對還是娛樂圈新人阿Sa，不知道也是正常，但這趣事就成為了二人後來合作無間的背景。

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為阿Sa度身訂造 發掘更多喜劇細胞

後來，阮世生也在節目中說自己喜歡為演員們度身訂造角色，將他們的特質加入角色中，又或者是讓他們發揮自己未演過的一面。阿Sa那時是一個新人，自自然然有很多可以發揮的空間和彈性，筆者就覺得Yoyo簡直就像為阿Sa度身訂造一樣，既可以表現到她活潑佻皮的一面，讓觀眾加深對她的認識，又可以發掘到她更多的喜劇細胞。至於張十三的角色，阮世生就說伊健只需做一個不是英雄、大俠的角色就可以了。

《我老婆唔夠秤》事隔10年，劇組於2012開拍續集，同樣由阿Sa跟伊健主演，延續Yoyo與張十三的愛情故事。（網上圖片）

續集主題：相愛很易相處很難

到2012年，即《我老婆唔夠秤》問世10周年，續集《我老婆唔夠秤2：我老公唔生性》上映，延續當年張十三和Yoyo的故事，導演坦言希望續集能夠「掘深啲」，講多一點二人一起後的事，因為始終要兩人相愛很容易，要一起生活卻面對著真實的問題，又或者是成功了後的問題，於是就有了10年後的再續，期間改變可以很大，Yoyo雖然成長了，但在續集中依然有著不少性格上的棱角，所以才會有第2集中的矛盾出現，這是一個愛情電影上較現實的描寫手法，而不是一直永遠幸福快樂下去的童話故事，所以才令所有角色更加人性化﹑更加立體。

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