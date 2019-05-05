細數「美國隊長」情史（下）／Steve Rogers最心痛是愛得太遲？

經過了那麼多部Marvel電影，最終我們學到一個關於美國隊長的殘酷事實：他總是愛不對人。初戀總是美，但他的初戀離他有70年之遠；兄弟情總是真，但他與他的巴基總是聚少離多，能聚的時候大多都在打架……好吧，其實我們也不太在乎被無限寶石（Infinity Stones）耽擱的農夫魁隆（Thanos），我們想知道的是，《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）裏，隊長到底情歸何處？我們得先告訴你，Marvel Studios跟我們一樣關心，他們對隊長的下半生幸福可是計畫了好久好久。

＊以下將有《復仇者聯盟：終局之戰》巨大劇透，閱讀前請三思！

如果說，《復仇者聯盟4：終局之戰》是所有元祖復仇者聯盟成員的歸宿。那麼，美國隊長的歸宿似乎註定不在自我認同或國家認同之上：他在《美國隊長2》（Captain America: Winter Soldier）裏已經看破了國家忠義，而成為堅持打破自己信念的第一人（你知道嗎？連Nick Fury一開始都遲疑摧毀神盾局是不是對的決定，但隊長可沒有質疑；他在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）裏甚至甘願違背聯合國、違背復仇者聯盟、違背公正清廉的美國隊長遵守的一切規條、牽連戰友一起下海，只為了相信「我的巴基」）這似乎已經揭露了，一向恪遵公開平等自由原則的隊長，其實把「情」字放在第一位。

「美國隊長」與「寒冬戰士」每次相遇都很激情。（劇照）

選擇尋找戀人的時光旅行

所以，當《復仇者聯盟4：終局之戰》最終，他把英雄欠這世界的平等自由還給世界之後，他選擇忠實自己的情感似乎並不意外──特別值得一提的是，隊長其實也間接拆散了Tony Stark的末日美滿小家庭。因此，也許是這份終於該為自己着想的念頭，加上些許自責，他踏上了找尋初戀的時光之旅。

這讓Steve Rogers與「寒冬戰士」巴基（Bucky）這對「Stucky配」的最後一幕格外令人感傷，因為只有他們超越身分立場、超越世俗觀念（不知道有沒有超越肉體）的深厚情感關係，才能讓巴基理解Steve Rogers這一趟是有去無回。

再次相遇「寒冬戰士」笑逐顏開，眼裏滿是愛。（劇照）

他不像隊長小夥伴琛偉遜（Sam Wilson）與班拿博士（Bruce Banner）還要大驚小怪為甚麼隊長沒回來，而是早在Steve Rogers臨走之前，他心領神會的笑容裏早就說明了一切：隊長最後對他說了：「我走之後別做蠢事」，而他回答：「蠢笨都被你帶走了」。你這塊笨蛋大木頭啊Steve Rogers！他的笨跟他的心都早就被你帶走了啦！

而後我們知道，年老版的Steve Rogers回來了。《復仇者聯盟4：終局之戰》成功地讓漫畫裏失去超級士兵血清效力的Steve Rogers登場（這意味着未來Marvel電影也許會出現漫畫裏隊長爺爺運籌帷幄神盾局的劇情？）但這一幕並非在安插漫畫橋段而已，它有更重大的意義：Steve Rogers回到了過去，與佩姬卡達（Peggy Carter）把初戀進行下去，而且已經成家生子。

比起歸還無限寶石，對於美國隊長更重要的是與初戀共度餘生。（劇照）

時光旅行的理論孰對孰錯？

這一點絕對會令所有Marvel粉絲爭論一萬年，因為，這似乎與劇中班拿解釋「時空旅行」理論的邏輯完全不同：班拿嘲笑《回到未來》（Back to the Future）電影裏的時空觀是完全錯誤的。他認為時間有着不可回朔性，所謂的「回到過去」，事實上只是進入了「新未來」──改變過去不會改變現在與未來，而回到過去這個動作事實上已經開啟了另一個平行宇宙。

這種論點事實上也能在許多影視作品中找到佐證，像是Netflix劇集《俄羅斯娃娃：派對迴旋》（Russian Doll）。每次死亡後都會回到同一時間點的女主角，某一次回歸後她赫然發現，現在回到的這個宇宙，根本不是她已經回歸數十次的那個宇宙。

《俄羅斯娃娃：派對迴旋》女主角不停穿越時空又不停死去。（海報）

但就像我說的，這個問題可以討論很久（例如想想紐約大戰後拿着宇宙魔方落跑的洛基（Loki）去哪了？他是不是直接把它拿給魁隆了？）我們得回到我們的問題。讓我們就假設，時空運作就如同Steve Rogers的癡情計畫一般運作順利，他在奉還完所有無限寶石（以及喵喵神鎚）之後，他真的能夠回到墜機事件當下的40年代，真的回到佩姬的身邊，到達他的最終感情歸宿。

美國隊長可以拿起雷神之錘。（劇照）

《特工Carter》的老公在劇中是一個謎

有趣的是，Marvel Studios看來也是這樣安排的。在《復仇者聯盟4：終局之戰》之前，我們只知道，說過「你敢不回來試試看」的佩姬，後來在隊長真的沒回來的狀況下，「移情別戀」地嫁給了一個無名氏，生了一對兒女，而後創立了神盾局。即便Marvel後來推出了短命的兩季美劇《特工Carter》（Agent Carter），在其中佩姬依舊沒有明顯的戀愛對象（可能曖昧還是有一點吧？）而佩姬的老公到底是誰呢？我們只知道，是一個被隊長在1945年從九頭蛇（Hydra）集中營中救出的男人。

佩姬卡達由Hayley Atwell扮演。（劇照）

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《特工Carter》中的丹尼爾蘇薩（Daniel Sousa）很有可能就是佩姬的秘密老公。但問題是，蘇薩在1944年惡名昭彰的巴斯通戰役之後離開了戰場（也失去了一條腿），可是佩姬的老公明顯在1945年時還在戰場，而且等着被美國隊長救出來。《特工Carter》還來不及給我們答案，就被殘酷地腰斬了，監製Michele Fazekas曾經說過，因為沒有第3季的緣故，導致佩姬老公之謎永遠是個謎──觀眾們只好腦洞大開地猜猜看了。

《特工Carter》：太太！妳老公在窗外！他非常生氣！（劇照）

但是現在，《復仇者聯盟4：終局之戰》似乎完美地填補了這個洞，讓我們重新講述一遍佩姬與Steve Rogers的故事：正版Steve Rogers載着宇宙魔方去泡冰水澡了，哭紅雙眼的佩姬回到家裏，卻發現未來Steve Rogers回家了。思想開放的她很快地理解了這套時空旅行邏輯，但她也從未來Steve Rogers口中理解，正版的他有一天會被發現。因此未來版就這樣當起了神祕老公，在正版Steve Rogers被冰凍的70年內他們成家立業（也許正是因為未來版Steve Rogers的來到，才有了神盾局這個為未來未雨綢繆的計畫？）佩姬最終成為了神盾局長，與Tony Stark和漢彭博士（Hank Pym）一起壯大這個情報組織，而未來版Steve Rogers……專心在家砍木頭？

「你長得好像那個隊長……」、「看看我手上拿着甚麼。」（設計對白／劇照）

大家都有自己的解釋，最後獻給辛苦的美國隊長祝福

看起來好像很完美，但細想有點令人心情複雜：所以過去其實美國隊長一直沒離開過，只是他專心享受天倫之樂，即便外星人攻打紐約、與Tony Stark立下血海深仇、機械人試圖佔領世界與魁隆來了他都默不吭聲──而且他還要被歸納在那消失的一半宇宙生靈裏，然後讓真正的Steve Rogers忌妒未來的Steve Rogers。Steve Rogers所要付出的隱姓埋名代價事實上是很高的，這之間甚至得安排一場假死與參加家庭聚會：他如果參加聚會，就會被佩姬的姪女莎朗看到；而他也不能在佩姬的葬禮上出席，必須在佩姬死前就先銷聲匿息，以免啟人疑竇。

所以這一幕佩姬其實在暗笑嗎……（劇照）

但話又說回來，這些仗他的確已經打過了，他吃過了苦頭，而現在他必須看着這一切發生，讓宇宙魔方走過它應該經歷的道路，最終達到讓所有人都滿意的結局。這是一個合理的推論嗎？時間軸的運作真的像是班拿所想像的那樣嗎？《特工Carter》遲遲不公布佩姬老公的底細，是為了鋪陳《復仇者聯盟4：終局之戰》裏隊長的幸福嗎？你可以有你自己的看法，這正是看過《復仇者聯盟4：終局之戰》的你可以享受的自由。

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