重溫5齣移民電影　出走比留低更加辛酸

外國月光雖然不是特別圓，但近日本地氛圍，再次令人有走出去的衝動，年輕一輩可以到外國讀書增廣見識，至於中產一族，雖然要離鄉別井，但也算為下一代尋找更多的可能性。其實早於8、90年代，也曾經有過信心危機，賣樓移民的大有人在，而以此為題材的電影也應運而生，而這些系列電影帶出了港人走與留的矛盾心情，正好在近日重溫一番，感受特別深刻。

《富貴再逼人》

《富貴逼人》系列，首集是圍繞港人最想中六合彩發達的心情，內容也提及到香港中產紛紛移民，而驃叔(董驃)、驃嬸(沈殿霞)是典型的香港人投機心態，但最終仍是家庭親人最重要。至1988年的《富貴再逼人》，片中內容帶出了中港文化矛盾，內地人到港後，很多習慣也令港人不舒服，而因緣際會下，驃叔舉家移民到加拿大生活，卻又要做二等公民，受到當地人歧視，幸好驃叔再次中了彩票，一家人生活樂也融融，當然純粹只是戲劇效果，但故事其實未完，至《富貴再三逼人》驃叔一家會回流返港，當時正值是1989年。

《富貴再逼人》中已有中港矛盾的情節，講述內地人在港的生活文化。（Netflix影片截圖）

《秋天的童話》

周潤發及鍾楚紅的經典愛情電影《秋天的童話》(1987年)，浪漫故事背後，其實帶出了港人在異地的徬徨，片中的十三妹(鍾楚紅)，隻身到紐約讀書，卻因男友Vincent(陳百強)有小三而分手，而當時在唐人街照顧她的是爛賭親戚船頭尺(周潤發)，發哥演活了在外國生活的港人，沒有根、沒有家的飄泊感，完全是為移民到外國打工的港人寫照，而最終十三妹也沒有選擇船頭，只在結局說二人重遇，給觀眾留下一個Open Ending。

《秋天的童話》講述鍾楚紅隻身到紐約讀書，遇上周潤發飾演的船頭尺。（Youtube影片截圖）

+ 7 + 6 + 5

《過埠新娘》

片中講述香港少女為移民美國，選擇假結婚，希望兩年後取得綠卡再離婚，電影由洪金寶及張曼玉演出，早段描寫了港人移民的渴求，亦帶出了當地華人受盡歧視，失業問題嚴重，但該片走的是喜劇路線，胡胡鬧鬧，笑料十足，只是突兀地加入了打鬥情節，屬於80年代炒雜錦式的電影。

《過埠新娘》講述張曼玉希望取得綠卡，跟洪金寶假結婚。（Youtube影片截圖）

《紅番區》

成龍打入北美市場的電影，內容講述成龍在美國紐約，幫叔父馬驃(董驃)出售名下超級市場，卻受到當地黑幫騷擾，全片由頭打到尾，帶出了華人在當地生活絕不容易，想做投資移民的朋友，真係要諗清楚。

成龍在外國遇上黑幫騷擾，當然是打餐飽。（劇照）

《猛龍過江》

李小龍的經典動作電影，故事講述香港青年唐龍(李小龍)到羅馬打工，對於當地生活甚不習慣，而他工作的餐館，不時受到黑幫滋擾，而唐龍大顯身手擊退歹徒，之後黑幫重金請到空手道高手對付唐龍，亦是最為經典的羅馬鬥獸場，李小龍大戰羅禮士一幕。

《猛龍過江》講述李小龍飾演的香港青年唐龍，到羅馬的餐館打工。（Youtube影片截圖）