金馬影后尤敏骨灰被盜　情節跟《迷離夜》類同將有下一步行動？

今日（12/7）下午1時，跑馬地天主教墳場發生盜竊案，一個雙人龕位墓碑被惡意破壞，當中兩個骨灰盅更同時被盜，而被盜龕位證實為邵氏女演員畢玉儀（尤敏）及其丈夫香港富商高福球的合葬墓。 有指龕位被破壞，很多時是盜墓者想偷取陪葬品圖利，但如果有看電影《迷離夜》（2013），其中由任達華執導的一節「贓物」，會看到骨灰盅被盜，可能另有目的。

尤敏的墓碑，被惡意破壞，碎片散落一地。（陳康智 攝）

尤敏是金馬獎首位影后。（網上圖片） 有「香港的珍珠」之名

邵氏香港女演員尤敏，原名畢玉儀，是粵劇名伶白玉堂女兒，表姑是任劍輝。於5、60年代是首屈一指的影星，更憑電影《星星月亮太陽》奪得1962年首屆台灣金馬獎影后，隨後有參予電懋與日本東寶公司合作的多部電影，憑精湛的演技讓日本新聞界稱為「香港的珍珠」。尤敏與高福球婚後息影，育有三子，其中一子為著名作曲家高世章，曾為電影《投名狀》配樂，又憑《大上海》主題曲《定風波》奪得電影金像獎「最佳原創電影歌曲」。1996年12月29日，尤敏因突發心臟病病逝，享年60歲。

警員到場調查，墳場暫以花瓶遮掩龕位。（陳康智 攝）

對於骨灰被盜，目的是甚麼，網民都有不同揣測，但如果按電影《迷離夜》的情節分析，盜墓者大有可能有下一步行動。《迷離夜》是改編自《李碧華鬼魅系列》的小說，分別由任達華、李志毅及陳果，各自執導一個短篇故事結集而成。其中由任達華執導的《贓物》，講述任達華飾演一名失業漢，生活潦倒，為了生活，盜取剛剛喪夫的郭詠妮（邵美琪 飾）老公朱永傑（駱應鈞 飾）的骨灰罌，隨後進行勒索。

任達華戲中角色性格怪異，失業後忽法奇想，以盜墓勒索。（《迷離夜》劇照）

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說明是鬼魅系列，故事當然並非一宗單純盜竊案，後來任達華收到聲稱是先人的表哥（駱應鈞 飾）來電，要求贖回骨灰，相約後亦順利收到款項，看似詭計得逞。直至回家後發現，所收的原來是陰司紙，而所住的劏房更突然起火，任達華亦葬身火海。而最後警方進行調查時，才發現該龕位的先人正正是駱應鈞。雖然未知盜墓者的目的為何，但惡意破壞已屬刑事罪行，切勿效法。